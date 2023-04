Como si la inflación, la disparada del dólar, el incremento del salario mínimo, el alza de las tasas de interés y el regreso del IVA del 19 por ciento para tiquetes aéreos y los servicios de alojamiento no fueran suficientes, ahora el sector turismo está enfrentando otro golpe por las quiebras de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.



Para Semana Santa, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) proyecta una disminución de 9,43 puntos porcentuales en la ocupación hotelera en el país, frente a lo registrado hace un año, cuando aún había algunas afectaciones por la pandemia del covi-19.



La dinámica del sector ya venía generando unas señales de alerta en enero y febrero. Había regiones del país en donde se veía

el impacto de la llegada

El límite inferior de la ocupación estaría en 45,4 por ciento y el superior en 53,27 por ciento, por lo tanto, el promedio podría ubicarse en 49,4 por ciento para esta época de vacaciones, que se terminará traduciendo en menos ingresos para este sector.



El presidente de Cotelco, José Andrés Duarte, destacó que uno de los departamentos más afectados será San Andrés, pues su ocupación hotelera pasará del 73 por ciento de la Semana Santa del 2022 a aproximadamente un 25 por ciento este año.



"La dinámica del sector ya venía generando unas señales de alerta en enero y febrero. Había regiones del país como el Eje Cafetero, Santander, Cauca y Norte de Santander en donde se veía el impacto de la llegada del IVA del 19 por ciento, incluso, antes de que las aerolíneas suspendieran sus operaciones", agregó.



A esto se suma que la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) estima una reducción en las ventas de cerca del 30 por ciento para Semana Santa, frente a los registros del año pasado, así como un aumento del 27 por ciento en los costos operacionales dadas las distintas coyunturas económicas.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Si bien en 2022 estuvimos cerca de lograr las metas en temas de comercialización, el 2023 se perfila complejo por estos aspectos y la problemática en el transporte aéreo", manifestó Paula Cortés, presidenta de Anato.



Ante este panorama, el líder gremial pide a las personas que han tenido problemas con sus vuelos que no cancelen sus reservas de hospedaje, sino que las posterguen para disfrutar de sus vacaciones en otra oportunidad.



Si esto no se puede, una alternativa es cambiar el destino original por ciudades más cercanas para tener la oportunidad de conocer nueva oferta turística.



"Esperamos que el Gobierno pueda responder, de la mano del Congreso de la República y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, con estrategias que estimulen la demanda. El IVA es un tema que se debe entrar a discutir si realmente queremos hacer que el turismo sea una gran fuente de oportunidades y de generación de empleo", señaló Duarte.



Mientras las agencias de viajes y el sector hotelero ven una disminución en su actividad, las aerolíneas le apostaron a incrementar sus vuelos con el fin de atender la alta demanda que se espera para esta semana, y más ahora que ya no están operando dos compañías que controlaban más del 25 por ciento del mercado aéreo colombiano.



Nuevas rutas de temporada

Para Semana Santa Easyfly está ofreciendo nuevos destinos de temporada que con atractivos para esta época que conmemora la fiesta religiosa más importante del país.



Entre el primero y el 10 de abril estarán disponibles las rutas Medellín-Mompox, Apartado-Quibdó, Bogotá-Popayán, Medellín-Popayán, Medellín-Paipa (Boyacá) y Medellín-Tolú, Coveñas.



Los viajeros que se encuentran en Medellín deben tener en cuenta que los vuelos de Easyfly salen desde el aeropuerto Olaya Herrera, lo que permite disminuir el tiempo de transporte hacia y desde el lugar.



Y para apoyar a los pasajeros que quedaron varados por las quiebras de Ultra Air y Viva Air, la aerolínea tiene disponibles las rutas Bogotá-Medellín-Bogotá y Medellín-Cali-Medellín con tarifas de protección para vuelos hasta el próximo 7 de abril.



Los pasajeros afectados pueden hacer uso de este beneficio únicamente en los puntos de venta ubicados en los aeropuertos Enrique Olaya Herrera de Medellín, en el Puente Aéreo de Bogotá y en el módulo del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

Más de 4.900 vuelos para Semana Santa

Durante esta temporada de vacaciones, Avianca operará 66 vuelos adicionales que se suman a los 4.900 ya programados para estas fechas, para completar una oferta de 4.966 vuelos en total.



Estos vuelos adicionales estarán enfocados en San Andrés, Cartagena, Santa Marta y Medellín. Así, la aerolínea ofrece un total de 896.800 sillas, de las cuales, 11.800 serán destinadas a fortalecer la conectividad en regiones turísticas que tienen una mayor necesidad de vuelos.



"Sabemos que Semana Santa es una temporada crítica para la economía turística de Colombia y para el descanso de los colombianos. Por esto, sumamos a nuestra operación de esta temporada 66 vuelos, pensando en los colombianos y en las regiones del país con mayor afluencia de turistas", dijo Felipe Andrés Gómez, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca.



Además, desde el próximo 2 de junio la aerolínea operará la ruta San Andrés-Cali-San Andrés, que se suman a los más de 50 vuelos semanales operados entre la isla y Bogotá. Los vuelos se harán los lunes, miércoles, viernes y domingo.



Wingo aumenta su operación doméstica

Ante la difícil coyuntura que está atravesando el sector aéreo colombiano, Wingo está incrementando su operación doméstica en un 79 por ciento para brindar una mayor oferta de sillas a bajo costo en vuelos domésticos.



Esto será a través de tres rutas nuevas desde Bogotá que tendrán cuatro frecuencias semanales, y que entrarán a operar de manera escalonada: Barranquilla (15 de mayo), Pereira (5 de junio) y Bucaramanga (12 de junio).

En total, la aerolínea pondrá a disposición del mercado cerca de 19.000 al mes en estos trayectos y los tiquetes se podrán adquirir con tarifas promocionales de lanzamiento que inician en los 99.900 pesos por trayecto.



Adicionalmente, incrementará en un 58 por ciento la operación de sus dos rutas activas hacia San Andrés que despegan desde Cartagena y Barranquilla. Y a partir del 16 de abril ofrecerá un vuelo adicional por semana desde el Rafael Núñez, al igual que desde el Ernesto Cortissoz a partir del 21 de mayo.



Esto se suma a los vuelos chárter que se están haciendo desde Bogotá y Medellín hacia el archipiélago. En total serán 516 vuelos adicionales para el resto del 2023.



Como complemento a su estrategia de fortalecimiento del mercado doméstico colombiano, Wingo también adicionará 196 vuelos en su red de rutas actual. Las principales rutas beneficiadas son las que conectan Bogotá con Medellín, Santa Marta y Cartagena.



"Hemos decidido aumentar nuestra capacidad en vuelos domésticos para ampliar la oferta, desde el modelo de bajo costo, y continuar así aportando al crecimiento del mercado aéreo nacional", dijo Jorge Jiménez, director Comercial y de Planeación de Wingo.