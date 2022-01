Colombia sigue dando pasos para diversificar su matriz de generación y consolidar la transición energética. Uno de esos avances es la tercera subasta de energías renovables, que fue realizada en octubre del año pasado. Ahora, los participantes tienen plazo para firmar los contratos que les fueron adjudicados hasta el 18 de febrero.



En total se asignaron a nueve empresas generadoras 11 proyectos solares por cerca de 800 megavatios (796,3 MW) por un periodo de 15 años. Y con ello se espera que la participación de energía renovable no convencional llegue a más de 15 por ciento del total en el 2023.



Aunque ha habido críticas por parte de analistas y observadores del proceso, en el sentido de que los usuarios terminarán pagando precios muy superiores a los que se vieron hace dos años, en la subasta de energía del 2019 el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, dio un parte de tranquilidad y aseguró que los usuarios finales sí se beneficiarán.



“Aunque fueron superiores a los de la subasta del 2019, estuvieron un 15 por ciento por debajo de los contratos bilaterales de energías tradicionales que hay en el mercado”, manifestó el ministro, quien dijo que los precios son dinámicos y están influenciados por diferentes variables como el tema logístico, entre otros muchos.



Inclusive, aseguró que cuando se promedia entre las dos subastas se puede decir que este sigue siendo, de lejos, el precio más competitivo, y que el ahorro se ubica entre el 30 y el 35 por ciento.



“Quedamos absolutamente tranquilos en que el precio fue competitivo y que el usuario final se beneficiará de los precios de esta subasta”, recalcó el ministro Mesa.



Y es que según fuentes consultadas por EL TIEMPO, el hecho de que el Gobierno hubiera insistido en esta ocasión en una subasta, incluyendo un mecanismo complementario obligatorio que abarcó a los comercializadores del mercado no regulado (los que atienden a los grandes consumidores) para asignarles energía a prorrata, y además en momentos de pospandemia, generó precios de cierre aún mayores en este tramo.



En concreto, lo que dice un documento de la compañía Óptima Consultores es que como en el mecanismo voluntario, que es al que acuden libremente compradores y vendedores, se adjudicó menos del 70 por ciento de la demanda objetivo, se activó el complementario y, en este, el precio de cierre promedio mayor fue de 180,72 pesos por kilovatio por hora, valor que es cerca de 70 por ciento superior al precio del complementario en el 2019.



“Cuando usted pone a todos estos comercializadores del mercado no regulado a comprar más caro una energía a 15 años, pues los perjudica porque ellos salen a buscar clientes en el día a día, cada año”, explicó semanas atrás una persona consultada experta que pidió no ser identificada.



Para el ministro, no es tanto haber obligado a los del mercado no regulado, sino que el propio mecanismo complementario trae esa consecuencia, que son precios que van a estar “un poco más altos”.



Sin embargo, quiso recalcar que cuando se ve la transición energética como un paquete, el que gana es el usuario final no solo por los precios sino porque esta también incluye proyectos de generación a pequeña, mediana y gran escala, aportará a la reactivación económica y dará mayor competencia al mercado con nuevos jugadores.



“La transición no solo son las subastas, también es autogeneración a gran escala en el país. Habrá precios más competitivos, más agentes que van a desarrollar otro tipo de proyectos en el mediano plazo y eso va a generar competencia”, dijo.



En total, se estima que estos nuevos proyectos de generación representan inversiones de alrededor de 3,3 billones de pesos y suponen cerca de 4.800 empleos en los 9 departamentos en los que se construirán.



Por otro lado, respecto a la afirmación de que podrían presentarse casos de riesgos financieros debido a que varios agentes se queden con una energía comprada a 15 años que no van a poder enajenar a un precio más alto para generar un ingreso en su actividad, el ministro dijo que no ve un escenario como tal bajo ningún concepto.



Lo que sí afirmó es que se podrían presentar retrasos en los proyectos, que están previstos para el 2023; no obstante, recalcó que esa situación ya está contemplada en los contratos por lo que no afectaría. “Riesgos siempre habrá, pero la entrega de energía, como es un contrato financiero, no es modificable. Y si hay incumplimientos, están los mecanismos contractuales”, resaltó Mesa.



El Tiempo