Sandra Forero Ramírez, expresidenta de Camacol, explicó la situación del gremio constructor, en el foro 'El Estado de la Nación, los Retos de Colombia en Tiempos de Cambio', organizado por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

"En este momento se han presentado distintas caídas en el sector, las ventas, las iniciaciones y los lanzamientos, estos tres elementos importan. Se ve también que se mantiene de capa caída las oficinas y en el caso de comercio, industria y hoteles, el tema está más ligado a la inversión. Estas cifras lo que nos muestran es la necesidad de recoger un sector que mueve el 54 por ciento del aparato productivo del país", explicó Forero.



De acuerdo con la exdirectiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), actualmente hay más de un millón 600 mil colombianos trabajando en el sector.



"Lo bueno es que a pesar de que se caigan las ventas, siete de cada diez son viviendas de interés social, y ahí el aprendizaje de las tres ultimas décadas, es que la vivienda social es el elemento determinante para un sector que tiene como responder y cerrar las brechas", apuntó.



Si bien se han aumentado los costos por insumos, por mano de obra y por maquinaria, hay que tener en cuenta que hay otros factores como la disminución de recursos en los hogares.



"El entorno es complejo, y hay unos ajustes que se deben hacer en medio para blindar la economía. Se debe tener en cuenta qué se puede hacer con el empleo. Un ajuste en la política quizás no reconoce esos cambios", destacó Forero



Sandra Forero, expresidenta ejecutiva de Camacol y del Consejo Gremial Nacional (CGN). Foto: El Tiempo / cortesía

Ya no es 'Mi Casa Ya'

Sobre los cambios en las políticas, Forero señaló que hay tres elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que en el país "no se está construyendo desde cero, sino con las políticas existentes y el bagaje".



"El primer punto clave es que hay que ampliar la cobertura regional de los programas de vivienda y de la política al respecto y eso ha venido sucediendo. Estamos con subsidios en 350 municipios, pero hay que llegar a más. También se dice que hay que focalizarlos, pero esto no quiere decir que un programa como 'Mi Casa Ya', no sea focalizado. Un trabajo que se hizo terminando el Gobierno pasado fue medir el impacto de las políticas públicas y eso demostró que 'Mi Casa Ya' en un 75 por ciento se desembolsa en hogares de estrato 1 y 2. Si, hay que llegar a los menores, pero no es que no ocurra", dijo.



En tercer lugar, se debe mirar la vivienda con enfoque diferencial. "No es lo mismo un programa para vivienda urbana en un país donde el 78 por ciento vive en suelo urbano y coger el programa, hacerle unos ajustes y pasarlo a lo rural. Eso lo que hace es debilitar el que funciona y no se va lograr el impacto en lo rural, son dos cosas distintas", indicó.



Forero enfatizó en que se debe fortalecer lo que se ha hecho en la ruralidad, en las políticas que se tienen y que incluso el Gobierno ya se lanzó con un programa de mejoramiento, "pero el esquema rural debe ser distinto. Porque se pone en riesgo el crédito, la capacidad y a los hogares que ya tienen confianza en el programa anterior ".



La exdirectiva empresarial agregó, "por ejemplo, el Mi casa ya que se está planteando ahora, ya no es mi casa ya, porque no funciona para la ruralidad. Debe además enfocarse la política en los municipios de categoría 4,5 y 6, pero no desatender lo que ocurre en los 1,2 y 3, todos tienen derechos y hay que darle también condiciones a los constructores para ir a atender a la población".

