‘Todos los días las normas cambian’: la queja de Arturo Calle

"Una economía que se está cerrando permanentemente" es la principal preocupación del industrial colombiano Arturo Calle, frente a la manera en la que la pandemia ha afectado a la actividad productiva en Colombia.



En una conversación transmitida por EL TIEMPO.COM, el fundador de la empresa de ropa que lleva su nombre advirtió que "todos los días las normas cambian. Abrimos y a los 8 o 15 días hay un cambio que no se esperaba. Se abre, se cierra... y se hace un daño muy grande".

De esta forma, señala Calle, "no tenemos un horizonte. Necesitamos que la vacuna llegue lo antes posible al país".



De acuerdo con el empresario este año y el entrante se va a enfrentar "una situación demasiado difícil desde todo punto de vista", y asegura que los empresarios se gastaron las utilidades de los últimos años y ya no tienen caja.



Sobre la gestión del gobierno para enfrentar la pandemia, dijo que es muy difícil gobernar en una situación como la actual: "el Gobierno se acuesta y a las 8 horas se levanta y todo ha cambiado en su parte administrativa, en la salud del pueblo colombiano, en la vacuna que no nos llega pronto".



Y en medio de esa realidad piensa que el presidente Iván Duque "ha bregado a manejar la situación de esta crisis de acuerdo a como se ha ido presentando".



"Lo que hizo el Gobierno nos ayudó mucho", dijo el industrial, al referirse al apoyo que les permitió el pago del 40 por ciento de cada salario mínimo. Agregó que su empresa y las demás firmas que se beneficiaron con esa ayuda "estamos muy agradecidos", aunque calificó a los gastos -no solo en nómina-, como exageradamente altos.



Los recientes cierres y confinamientos fueron "impresionantemente sorpresivos", dijo Calle. "Antes del 20 de diciembre pensábamos que el país se estaba recuperando; que las ventas podían ser el 60 o 70 por ciento del año anterior, un horizonte más favorable pero vino el pico y cédula".



Y luego, comenta, "en enero empezamos animados pero a los 10 días vino el cierre de centros comerciales. No se nos dijo con anticipación. Eso descuadra al comercio, a la industria, las fábricas comienzan a pararse".



Calle también se refirió al panorama de centros comerciales, la mayoría cerrados, y a la manera en que los inquilinos de los locales les piden a los dueños que no les cobren el arriendo mientras permanezcan cerrados.



