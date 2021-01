La pandemia y los negocios, en frases de Arturo Calle

En una entrevista en vivo este lunes por ELTIEMPO.COM, el empresario Arturo Calle, fundador de la marca de ropa que lleva su nombre, expresó sus preocupaciones por la situación que la pandemia le ha traído a la economía y los negocios.



Durante la conversación, Calle habló de los impuestos, de cómo conseguir los recursos que faltan, de corrupción, del empleo y los salarios y de cómo han debido capotear las medidas para seguir funcionando.



Las siguientes son algunas frases del empresario en su charla de este lunes:



1. "¿No dicen que la evasión de renta puede estar en más de 40 billones de pesos? Eso no lo dice Arturo Calle, lo dicen las estadísticas. Ahí está la plata. Lo que sucede es que si yo no me agacho y la recojo, pues ahí queda en el suelo permanentemente".



2. "Corruptos no hay. Lo que hay es pícaros y ladrones. Una cantidad de hampones... Pero les pusieron un nombre muy elegantes, que es 'corruptos' ”.



3. "Es muy difícil para el señor Arturo Calle evaluar el salario mínimo. Él, en la empresa, lucha hasta donde sea posible para que su personal esté bien. Pero las pequeñas y medianas empresas pasan por una situación muy difícil, en donde no alcanzan a pagar lo que se está pagando en la actualidad".



4. Todos los días las normas cambian. Abrimos y a los 8 o 15 días hay un cambio que no se esperaba.



5. El empresariado dice: “Entre salarios e impuestos estoy perdiendo plata, y estoy trabajando para los municipios y para el Estado”.



6. "Teníamos las utilidades sin repartir de dos años. Se invirtieron pagando los salarios de 6.000 trabajadores".



7. "No se pueden retener las utilidades sobre las ventas que hacen los empresarios a crédito o de contado. Se les están reteniendo casi las utilidades, y eso les está quitando la caja totalmente".



8. "No hay quién compre. El que va a comprar para alquilar no tiene a quien alquilarle, y el que quiere comprar para montar un negocio, pues ¡quién va a montar un negocio en la actualidad cuando todo se cierra!".



9. "Vino enero, los primeros días animados, bregando a luchar, y después comenzaron

-a los diez días de enero- con el cierre de los centros comerciales".



10. El Gobierno se acuesta, a las 8 horas se levanta y todo le ha cambiado.



11. "Me parece que cuando hay esas aglomeraciones y al comercio organizado sí le exigen -y están adentro personas controlando- pues también lo deberían hacer en todas partes. Yo me quedé aterrado de estas aglomeraciones. Y en donde está organizado todo, la diferencia era impresionante. Hicieron las cosas muy bien".



12. "Hay que acabar con ese eslogan de personas que dicen que si no evaden se quiebran".



13. "¡Pero Dios mío bendito! Cómo le ponen en Unicentro Bogotá un avalúo comercial por 45 millones de pesos metro. Construir con todo y utilidad no vale más de 12 millones de pesos. Si eso no lo corrigen, la situación va a ser muy grave".



14. "No hay necesidad de que este año comiencen todos los que tienen sus locales comerciales cerrados -otros sin vender, otros que no pueden pagar los impuestos-, que salgan a la calle a reclamar unos derechos justos. Espero que eso no suceda en el país. Porque le haría un daño muy grande. Cuando el mundo entero sepa que empresarios serios y correctos ya están en la plaza pública".

