La preocupación por la cosecha del segundo semestre de los gremios arroceros es tanta que ayer productores llegados de diferentes departamentos como Tolima, Huila, Meta, Casanare y Norte de Santander protestaron frente al Ministerio de Agricultura en Bogotá.



En la marcha estuvieron representantes de Fedearroz, Dignidad Arrocera, Dignidad Agropecuaria, Núcleos Arroceros y Coagrodistritos. Estos le piden a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que no se elimine el incentivo al almacenamiento del grano que les han dado durante los últimos 30 años debido a que esta decisión amenazaría sus ingresos.



Esto por cuenta de que este es un incentivo que le dan a los molineros para que almacenen el arroz durante tres o cuatro meses y así se pueda sacar del mercado el excedente temporal que se genera por esta época del año debido a la estacionalidad de la cosecha.

Movilización del gremio de arroceros Foto: Suministrada

“Solicitamos al gobierno un precio justo para la producción de arroz de este semestre y también garantizar el incentivo al almacenamiento que permita a los productores no pierdan plata y no se quiebren”, pidió Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC).



De llegar a eliminarlo, dicen que al haber tanta arroz en esta época se genera sobreoferta y los precios bajarían de manera tal que no les compensaría para cubrir los costos de la siembra. Adicional a ello, se suman los altos costos de producción que están pagando.

#MovilizaciónArrocera

Oscar Gutiérrez director ejecutivo de DAC, habla de las soluciones necesarias para que los productores de arroz no se quiebren.

A corto plazo incentivo al almacenamiento

A largo plazo política estructural para el sector. pic.twitter.com/hnILHtGtHb — DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) June 27, 2023

“Nos preocupa que el excedente genera sobreoferta y esta una caída en los precios. Siempre ha funcionado el incentivo, que lo que hace es sacar del mercado el excedente por tres o cuatro meses para ser utilizado en el primer semestre del año siguiente, que generalmente es deficitario”, dice Rafael Hernández, gerente de Fedearroz.

Mojica tiene la tarea de continuar con los proyectos adelantados hasta ahora por la exministra López. Foto: Archivo EL TIEMPO

La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura María Duarte, dijo que tomó nota de sus inquietudes y propuestas relacionadas con la coyuntura que se presenta en el sector arrocero. Además, les informó que desde el lunes se instaló una mesa de trabajo y que producto de esta acordaron tener propuestas y avanzar en temas relacionados con la fijación de un precio piso para el almacenamiento del excedente de cosecha este año.



También recordó que el Ministerio de Agricultura dispuso cerca de 20.000 millones de pesos para ayudar a apalancar esta cosecha y este excedente, que se advierte especialmente en la región de los Llanos Orientales. Sin embargo, los arroceros no lo aceptaron.