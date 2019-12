'Techo de cosecha de arroz en 2020 no debe pasar de 520.000 hectáreas'

Una producción ordenada, sin generar excedentes; una tasa de cambio favorable; un clima apropiado; los incentivos al almacenamiento que proporcionó el Gobierno y hasta la escasa cosecha de Ecuador fueron las condiciones que estuvieron a favor de los arroceros colombianos, para que tuvieran un buen año.



Para ellos, el 2019 termina con cifras como: 530 mil hectáreas sembradas; un valor de la cosecha de 3 billones de pesos, y una reserva de arroz que sacarán al mercado en enero, después de concluido el subsidio al almacenamiento.

Este panorama será mostrado con más detalle en el XXXVII Congreso Nacional Arrocero que organiza cada dos años el gremio de productores Fedearroz.



Previo al evento que tendrá lugar en Bogotá, desde este miércoles 4 hasta el 6 de diciembre, el presidente de la agremiación, Rafael Hernández, anticipó parte de los resultados del sector y las expectativas que tienen para el 2020.



¿En qué tema se enfocará el congreso?

​

En el congreso se evalúan los dos últimos años del sector, los resultados de la federación -como empresa y como gremio y de todo el sector arrocero-. La expectativa es que el evento concluya con un documento resumen de los problemas y soluciones que tenga el sector y se le presenta al Gobierno.



Para el último día está prevista la elección de nueva junta directiva, lo que se hace cada dos años.



Habrá dos conferencias centrales a cargo de panelistas internacionales. Una es sobre un tema en el que Fedearroz ha venido insistiendo desde años y es el de los distritos de riego. El agua para el cultivo es fundamental, para todos los cultivos, pero el tema es especialmente importante para los de ciclo corto y los cultivos permanentes.



Pero los distritos de riego ya quedaron en el Plan de Desarrollo.



Una cosa es que estén en el Plan y otra cosa es que se hagan. Hemos propuesto que se haga a través de alianzas público privadas, teniendo en cuenta que la inversión es alta y el Estado no tiene con qué.

Si queremos una agricultura sostenible, rentable y competitiva tiene que haber agua FACEBOOK

TWITTER

Incertidumbre con distritos de riego

El Ministerio de Agricultura habla de 3 grandes distritos de riego. Serían suficientes.



Se habla de uno que es el del Triángulo del Tolima; el otro es el del Río Ranchería, y el otro es el de Tesalia Paicol en el Huila. El del Tolima viene de hace 40 años y nunca se ha concretado, igual que el del Río Ranchería. El más reciente es el de Tesalia, que se inició y no se terminó. El Gobierno ha ofrecido terminar estos distritos de riego pero, por ejemplo, para los Llanos Orientales, en particular para el departamento del Casanare, que es el que más posibilidades tiene de crecimiento en materia de agricultura, no hay un distrito de riego.



Entonces los distritos de riego son el 'Talón de Aquiles' de la agricultura



Colombia está entre los 7 u 8 países llamados a ser despensa del mundo. Pero es un país que tiene los recursos hídricos suficientes y no se están utilizando. El agua en la época de lluvia se pierde y es la que hace falta en el verano. Si queremos una agricultura sostenible, rentable y competitiva tiene que haber agua.



Este país tiene vocación agrícola, tiene 21 millones de hectáreas aptas para la agricultura y solo se utilizan 7 millones. El resto no tiene adecuación.



Cuál es exactamente la adecuación de la que habla y que necesita el arroz



La infraestructura arranca con las vías secundarias y terciarias. Debe terminar con los distritos de riego y drenaje para poder romper la estacionalidad de la cosecha del arroz que se presenta, tanto en la Mojana como en los Llanos Orientales, que es donde se siembra el arroz secano, que trae consigo la estacionalidad de la cosecha y la concentración de la siembra en dos meses en los cuales se genera un excedente temporal que produce una reducción en los precios por la sobreoferta.



Eso se ha sorteado un poco con el incentivo al almacenamiento que ha dado el Ministerio de Agricultura para guardar los excedentes temporales que ha dado la cosecha.

Lo que viene

A qué se debe que el 2019 haya sido bueno para los arroceros.



Hicimos el trabajo con el Ministerio de Agricultura y con la cadena del arroz, para aplicar el programa de ordenamiento de la producción. Aunque no se cumplió en su totalidad si tuvo un resultado positivo. También hubo un buen comportamiento del clima, del precio y de los rendimientos. Diria que fue un año positivo. Lo que buscamos es que el año entrante no se vayan a desbordar las áreas y que se vuelva imposible que el Gobierno nos de incentivo al almacenamiento por los grandes volúmenes.



Consideramos que estamos en capacidad, como lo hemos demostrado, de producir el arroz y abastecer el país. También somos concientes de que hay compromisos que ha adquirido el Gobierno y que llevan a que, seguramente, habrá que traer arroz importado. Lo importante en esto es que logremos la competitividad.

Y qué están haciendo para mejorar la competitividad



La Federación adelanta una estrategia conocida como Amtec (Adopción Masiva de Tecnología). Buscamos producir una tonelada de arroz por debajo de 300 dólares, teniendo en cuenta que traer una tonelada de arroz paddy seco, desde Estados Unidos, vale alrededor de 319 dólares.



Y cuánto vale producir una tonelada



En el 2012 costaba más de 500 dólares. Hoy lo estamos logrando, con Amtec, producir en 280 dólares. A los que no han adoptado Amtec les está costando alrededor de 340 dólares. Considero que al 2025 debemos estar produciendo por lo menos el 80 % del país arrocero, por debajo de 300 dólares y ahí si somos competitivos.



De cuántas toneladas fue la cosecha



Fue de 2’900.000 toneladas en términos de arroz de cáscara.



Por qué este año no les pegó el ingreso del arroz del Ecuador



Hay dos factores por las que no nos afectó. Una es la tasa de cambio, la otra es que otro no tenían la disponibilidad del arroz para enviarlo. Pero, a corto plazo, también le estamos reclamando al Gobierno una revisión del Tratado de Libre Comercio con la CAN (Comunidad Andina). Es un acuerdo inequitativo para Colombia. Se hizo hace 50 años (lo que lleva la CAN), basado en medidas que favorecían al Ecuador y al Perú por la situación de estos países tenían hace medio siglo.



Cuál fue el valor de la producción del arroz en el año



3 billones de pesos, pues una tonelada de paddy verde vale alrededor de 1 millón de pesos.



Cuántos productores y cuánto empleo generó el arroz



Colombia tiene 21 mil arroceros, incluidos los del cultivo de subsistencia. Para el cultivo comercial son aproximadamente 17 mil. En cuanto al empleo, no es solo el que genera el arroz como cultivo, sino los empleos que genera la economía arrocera en Colombia: el cultivo, la recolección, la industrialización. Hay municipios que derivan hasta el 60 % de su producto interno bruto del arroz y las actividades aledañas al arroz (el Tolima, por ejemplo, con municipios como Saldaña, Purificación y Espinal).



Si continúan acogidos al ordenamiento de la productividad, de cuánto debería ser la cosecha del próximo año



El techo de cosecha en 2020 no debe ir más allá de los 520.000 hectáreas.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS