El arriendo se fortalece con tecnología y seguros

Aunque por cuestiones culturales los colombianos siempre han querido ser propietarios, el 34,5 por ciento sigue viviendo en arriendo o subarriendo, e invierte 20 billones de pesos anuales en este negocio.

Así lo indican las cifras del Dane y de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), respectivamente, las cuales confirman que se trata de un mercado en auge al que, incluso, apuntan algunas estrategias del Gobierno a través del llamado a los constructores para que desarrollen proyectos destinados, específicamente, al alquiler. A este se suma el programa de arriendo con opción de compra, Semillero de Propietarios.



Como consecuencia de esta dinámica, muchas personas que optan por vivir en arriendo, bien sea de forma permanente o temporal, también se enfrentan a una serie de dificultades que comienzan con la consecución del inmueble, mientras que muchos dueños deben lidiar con el incumplimiento y un eventual pleito jurídico para lograr la restitución de los bienes.



Para atender a unos y a otros, varias empresas han acogido las nuevas tendencias inmobiliarias que buscan contrarrestar estos problemas, y, de paso, proveer los servicios necesarios para satisfacer a los usuarios.

Plataformas digitales

Entre ellos está Diego Torres, director de Casa 360, compañía tecnológica especializada en la venta y el arrendamiento de propiedades, quien explica que “están manejando arrendamientos sin codeudor, ya que habitualmente este es un proceso engorroso que incluye mucho papeleo. La cantidad de requisitos que se solicitan es la mayor dificultad para cerrar rápidamente un contrato”.



Las empresas que ofrecen esta alternativa se encargan de determinar, por su cuenta, la capacidad de pago que tienen los interesados en el inmueble, con lo cual buscan garantizar que un inquilino pague cumplidamente sus cuotas o asuman la responsabilidad si no lo hacen.

Este es, en conjunto, el aprovechamiento de las tecnologías que están haciendo las compañías para facilitarles la vida a las partes. Al respecto, el director de Casa 360 agrega que todos sus procesos se pueden hacer en línea, sin necesidad siquiera de desplazarse, incluso, con el uso de la realidad virtual.



“Brindamos una experiencia inmersiva para conocer propiedades desde cualquier dispositivo con acceso a internet; además, con la inteligencia artificial podemos hacer que una persona venda o arriende su propiedad en el menor tiempo posible”, añade el empresario.



Y aunque no significa que esto remplace la visita, por lo menos es un primer contacto con lo que está buscando y un tiempo que se gana mientras el interesado toma la decisión, y evalúa, en persona, lo que ofrecen la casa o el apartamento.

Mercado de seguros

Las empresas aseguradoras como Sura también han volcado su mirada hacia plataformas digitales que permiten acceder, en línea, a un seguro de arrendamiento desde la comodidad de su casa, en la noche, un fin de semana, o cuando el interesado tenga tiempo.



Andrés Mejía, gerente de Ingeniería y Cumplimiento de Seguros Sura, destaca un reciente lanzamiento de la compañía con este servicio: “Sabemos que las personas pueden asegurar sus autos, sus mascotas y sus hogares. Sin embargo, con el Seguro de Arrendamiento Digital protegemos también su tiempo, ya que al usuario el uso de dispositivos le permite obtener una solución efectiva en pocos minutos”.



Basta tener el correo electrónico del inquilino, fijar el valor del arriendo, tener el número de la matrícula inmobiliaria a la mano y definir la duración del contrato, que hoy puede ser de 3 meses (antes era, mínimo, 12 meses). De paso, con estos procesos digitales se reduce el gasto del papel.

Contra los incumplidos

Estas empresas también están pensando en quienes alquilan un inmueble esperando recibir la renta y terminan envueltos en líos jurídicos porque sus inquilinos no pagan o no devuelven el bien. Seguros Sura se suma al listado de las firmas que han implementado estrategias a favor del arrendador.



De hecho, si el deudor incumple y supera los cinco días de mora, el propietario podrá hacer la reclamación a través del sitio web de la compañía, que se encargará de realizar el pago correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se formalizó la reclamación.



Para combatir esta situación, otra compañía como Seguros Mundial se encarga de cubrir los pagos de servicios públicos que el arrendatario deje sin pagar. Al respecto, Juan Enrique Bustamante, presidente de la empresa, explica que “cuando un arrendatario no cumple sus obligaciones, los arrendadores se ven obligados a recurrir a las vías legales para intentar obtener el pago y, en el peor de los casos, se presentan conflictos por recuperar su inmueble”.



Según el directivo, en vista de que esto se ha vuelto muy común, “hemos creado este seguro que le devuelve la tranquilidad a los propietarios que arriendan sus inmuebles”.



De esta manera, y ante la dinámica del negocio de arriendos, todo el sector se está adaptado a nuevas tecnologías y métodos que permiten facilitar los procesos y acabar con los problemas que han afectado el negocio por años.



Por ejemplo, uno que está en proceso de adaptación es el de los inmuebles con fines turísticos, al respecto la siguiente nota redactada por metrocuadrado.com

En vacaciones aumenta el alquiler de vivienda turística

A propósito de las plataformas tecnológicas, es un hecho que también han generado nuevas oportunidades de negocio en diferentes sectores, entre ellos el inmobiliario, donde ha crecido el número de personas que alquilan sus inmuebles con fines turísticos. Sin embargo, sobre el tema hay que tener en cuenta varios aspectos.

La vivienda turística

De acuerdo con Dagoberto Baquero, asesor jurídico de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), seccional Bogotá, y Néstor Guevara, asesor jurídico de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, este tipo de oferta para alquiler se caracteriza por varios aspectos:



- Se alquila por un periodo menor a treinta días.



- Debe tener como principal destino la vivienda familiar, es decir, en el registro de Catastro debe aparecer que son de tipo residencial y no comercial.



- Además, debe contar, mínimo, con habitación, sala-comedor, cocina y baño.

Deberes del arrendador

- Según la normatividad vigente, las viviendas destinadas a la prestación de servicios turísticos, deben estar inscritas ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).



- Si la vivienda hace parte de una propiedad horizontal, en el reglamento debe estar establecida la posibilidad de destinar los inmuebles para dicho uso. De lo contrario, se estaría infringiendo la ley y el dueño podría ser sancionado.

Otras consideraciones

- El contrato de arrendamiento no aplica para alquilar una vivienda con fines turísticos. El que se debería firmar es el de hospedaje.



- Se rige por el Decreto 2590 del 2009, que estipula qué es, cómo se presta el servicio y los requisitos. Los expertos recomiendan abstenerse de alquilar la vivienda con fines turísticos si no cumplen las normas.



