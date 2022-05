La ley de arrendamientos prevé varias oportunidades, causales y maneras para seguir, con el fin de terminar el contrato y como consecuencia lograr restituir el inmueble dado en arrendamiento. Entre ellas están:

Oportunidades

La ley contempla la oportunidad de que se acerque el vencimiento del término de duración del contrato o de alguna de sus prórrogas.



Así mismo, la oportunidad de obtener el común acuerdo entre arrendador e inquilino para terminar el contrato y entregar; la oportunidad en que se presenta una causal originada en el comportamiento contractual de alguna de las partes o la oportunidad proveniente de una situación externa a la voluntad o comportamiento de las partes.

En cuanto a las causales originadas por parte del arrendatario o inquilino, están:

-La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato.



-La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario.



-El subarriendo total o parcial del inmueble; la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador.

-La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva.



-La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin expresa autorización del arrendador, o la destrucción total o parcial, por el arrendatario, del inmueble o área arrendada .



-La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen.

Las causales originadas en comportamientos del arrendador con:

-La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario.



-La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva.



-El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos al arrendatario por la Ley o contractualmente.



-La venta del inmueble que esta arrendado.



-La necesidad que tenga el arrendador para ocupar el inmueble o para reconstruirlo, repararlo o construir, etc.

Causas externas

Así mismo, hay causales externas como hechos de la naturaleza que inciden en el inmueble arrendado y por ello amenaza riesgo, ruina o inminente peligro tal como puede ser una inundación, un terremoto, una fumarola de un volcán, etc.



La expropiación del inmueble por parte del Estado para dar curso a obras públicas por ejemplo la construcción de una avenida o una orden judicial, administrativa o policiva.

