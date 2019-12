Arrancó la mesa de negociación del salario mínimo

Con la participación de representantes de los tres sectores que integran la mesa tripartita de política salarial, en la que se intenta negociar un incremento del salario mínimo para el 2020, empezó la reunión que tiene a los empresarios, los trabajadores y el Gobierno, solo pendientes de una pequeña diferencia entre los números que pide cada cual.

La posición de las centrales obreras, representadas por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y la CGT (Confederación General de Trabajadores), principalmente, es que el salario mínimo, incluyendo el ingreso y el auxilio de transporte, llegue a 1 millón de pesos.



Entre tanto, por el lado de los empresarios, que siguen poniendo sobre el tapete los datos revelados recientemente, sobre incremento de la productividad en el país (laboral y de todos los factores), insisten en que dicho incremento no permitiría la generación de nuevos empleos, teniendo en cuenta que se aumentaría el costo que las empresas destinan para pagar la mano de obra.



Hasta la anterior reunión, los empresarios habían cedido, de un incremento que arrancó en 4,5 %, al 5 por ciento, lo que no convenció a los trabajadores, toda vez que dicha cifra no logró llegar al millón de pesos que reclaman.



La ministra de Trabajo, Alicia Arango, por su parte, hizo un llamado para que se tenga en cuenta que, en una mesa de negociación, los inamovibles no tienen cabida, de lo contrario, no tendría sentido sentarse a debatir sobre los pro y los contra de las decisiones que se intentan tomar por acuerdo de las partes.



El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, indicó en esta mañana que "las Confederaciones, mantenemos una propuesta de un Salario Mínimo de un millón de pesos, sumado salario y subsidio de Transporte".

Así sigue el cronograma

Hay que recordar que, según el cronograma establecido para la negociación del incremento en el salario mínimo, una vez recibidas las salvedades, las partes deben estudiarlas y fijar su posición dentro de las 48 horas siguientes (19 de diciembre). Es decir, esto es lo que se hará hoy.



Posteriormente, la norma señala que el plazo máximo para llegar a un consenso que permita fijar el salario mínimo de manera concertada será el 30 de diciembre.



Antes del 31 de diciembre se estaría expidiendo el decreto de incremento del salario mínimo con o sin acuerdo.



Noticia en desarrollo