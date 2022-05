En los últimos años, con el avance de los grandes proyectos de infraestructura vial, la expansión de las redes de transmisión de energía, la ejecución de proyectos de exploración y producción petrolera, y hasta con la puesta en marcha de las obras del Metro de Bogotá, también han crecido de forma importante los hallazgos de cementerios indígenas, y piezas de diversa índole como cerámicas, instrumentos y vasijas, entre otros, que hacen parte del patrimonio arqueológico del país.

Y es que antes del año 2019 la identificación de elementos de este tipo era un verdadero dolor de cabeza para las empresas ejecutoras de los proyectos de interés nacional, ya que toparse con restos de los antepasados implicaba frenar las actividades, mover los cronogramas e, incluso, afrontar incumplimientos contractuales y sanciones por la extensión de los cronogramas, mientras que se hacía el proceso respectivo.



Pero con la gran cantidad de iniciativas en marcha adjudicadas en el mandato anterior, especialmente las de infraestructura vial, las cuales se han venido ejecutando, el Ejecutivo, a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) estableció un nuevo modelo de gestión de ese patrimonio cultural, a través de un esquema de arqueología preventiva que entró en vigencia con el Decreto 138 del 2019.



Se trata de un nuevo modelo en el que el manejo de este patrimonio cultural no riñe con los avances que debe tener la ejecución de los proyectos, ya que el esquema permite segmentar los proyectos para avanzar en otros frentes de obra que en los que no se han detectado posibles hallazgos.



Casi tres años después de esa norma, solamente en las concesiones viales de cuarta generación (vías 4G), el inventario alcanzado, según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fue cercano a los 2,5 millones de piezas en aproximadamente 420 sitios arqueológicos, en los que se han recuperado vasijas, hachas, fragmentos cerámicos, piezas completas, líticos, orfebrería, restos óseos humanos y de fauna, entre otros.



A estos hallazgos se suman, por ejemplo, otros como el encontrado en la ejecución de las obras del acueducto metropolitano de Cúcuta, de las que hace parte Ecopetrol; el detectado en el trazado de la línea de transmisión de energía Sabanalarga-Bolívar, a cargo de ISA Intercolombia en la región Caribe y en 2021 unos vestigios de una antigua red ferroviaria, localizados en las obras del intercambiador vial de la calle 72 con carrera 15.



Antes de estos proyectos, quizás el hallazgo arqueológico más representativo ha sido el del proyecto de transmisión de energía Nueva Esperanza, en Cundinamarca, a cargo de Empresas Públicas de Medellín, y que, en la subestación del mismo nombre, en Soacha, reportó el rescate de 23,4 toneladas de material. (Vea todo el reportaje en el especial multimedia).

Cambios relevantes

Según Julián Gamboa, jefe de Arqueología de la Concesionaria Montes de María, firma a cargo del proyecto vial 4G Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, entre Córdoba, Bolívar y Atlántico, las diferencias fundamentales entre los programas de arqueología y el modelo anterior consisten en que la responsabilidad jurídica y las obligaciones que conlleva intervenir el patrimonio arqueológico ya no están en cabeza del arqueólogo, sino que son responsabilidad de la persona jurídica interesada en el programa de arqueología preventiva, llámese empresa, consorcio o concesión.



“Esta persona jurídica es la que tiene que responder ante el Estado, o sea ante el Icanh y ante la sociedad civil frente a lesiones contra el patrimonio y afectaciones al mismo. También tienen la responsabilidad de ejecutar hasta su último hasta su último término el programa de arqueología preventiva”, agrega.



Además, se introdujo un modelo de datos, a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG), con el que, a partir de programas muy especializados, el Icanh quiere, en tiempo real, mostrar dónde están los hallazgos, identificar el potencial arqueológico, ubicar los sitios en los que trabajan los arqueólogos y en dónde están encontrando cosas para tener esa información en un portal virtual.



Se busca no solo velar por el patrimonio histórico del país, para lo cual se recopilan con detalle las actividades de prospección, diagnóstico, rescate y monitoreo, de tal forma que todo esté consignado en el modelo de datos.



De acuerdo con la ANI, en las vías 4G el corredor hallazgos ha sido la Perimetral de Oriente de Cundinamarca, con aproximadamente 1’025.003 piezas, donde ha sido evidente el buen estado de conservación de los elementos recuperados en zonas que fueron habitadas por diferentes grupos humanos en distintas épocas.



En este proyecto se localiza uno de los sitios más importantes para el país por su excepcionalidad y antigüedad, en lo que hoy es la ruta entre los municipios de Sesquilé y Cáqueza, en el oriente de este departamento.

Acelerando el paso

Por su parte, David Pérez, jefe de Arqueología de la Concesionaria Unión Vial del Sur, que realiza el proyecto vial 4G Rumichaca-Pasto, en el departamento de Nariño, considera que antes del sistema de arqueología preventiva, al quedar las licencias de arqueológicas anteriores en cabeza de un solo arqueólogo, este podía ser muy bueno y cumplir con los tiempos, pero en muchos casos los arqueólogos ponían talanqueras.



“La arqueología preventiva no es igual que la arqueología académica y muchos profesionales no lo tienen muy claro. La arqueología preventiva está para viabilizar un proyecto y la académica tiene otras finalidades y muchas veces los procesos constructivos no van de la mano con esas finalidades investigativas o académicas que puede tener la arqueología académica”, agrega.



Y explica que el nuevo modelo fue producto de toda esa cantidad de proyectos que han surgido en el país, sobre los cuales el Icanh no estaba preparado para atender la cantidad de proyectos a nivel nacional.



“A la entidad le tocó adaptarse y en esa medida a los arqueólogos también nos ha tocado adaptarnos a eso. Las dinámicas cambian, toca agilizar procesos, pero no quiere decir que se pierda la responsabilidad. El Icahn ha buscado ser más efectivo y agilizar”, precisa el experto.



Bajo el modelo de arqueología preventiva, este proyecto tuvo cambios en dos curvas frente a su diseño original, dos curvas, en una porque había bienes inmuebles y en otra porque apareció una franja de camino antiguo. “Fue muy interesante ver las dos perspectivas del mundo la ingeniería y de la arqueología trabajando en la infraestructura para ajustar todo”, comenta Pérez.



Y concluye destacando que ahora hay un proceso ágil, mediante un formulario por Internet, se hace un registro por formulario ya no hay que llevar nada en papel al Icanh y debido a que se registran polígonos pequeños, se puede trabajar por secciones sin necesidad de cerrar todo el proyecto por los trabajos arqueológicos.