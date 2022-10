Luego de haber marcado en el 2021 un récord histórico de comercialización de viviendas, con 239.168 unidades y un crecimiento del 17,5 por ciento frente al 2020, el sector edificador ha venido experimentando este año el inicio de un proceso de desaceleración de esta dinámica, al punto de que entre enero y agosto la reducción anual ya va en el 1,9 por ciento frente a igual período del año pasado.

En momentos en los que los cupos para el subsidio de cuota inicial para vivienda social (VIS) en el 2022 ya se llenaron y con la terminación este año del esquema de subsidio de tasa de interés para la vivienda no VIS (van cerca de 20.000 de un total de 40.000), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) formula las acciones que en su concepto se requieren mover con el actual gobierno para que este renglón, clave en el PIB y en el empleo, se mantenga activo.



La presidenta de Camacol, Sandra Forero, explica que según lo manifestado por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en la junta de la agremiación hay tranquilidad sobre la continuidad del programa Mi Casa Ya, combinación del subsidio para cuota inicial y el subsidio a la tasa para este segmento.



Pero si bien el segmento medio (no VIS) no es una parte central del mercado, ya que solo aportó 50.000 unidades de las casi 240.000 que se vendieron el año pasado, sí es muy sensible a los costos de financiación, por lo cual se prevé una reducción en el volumen de ventas, debido a que las tasas de los créditos siguen subiendo en línea con la tasa de intervención del Banco de la República.



“Si no tenemos subsidios y ahorita que hay un contexto de tasas de interés al alza y complejo, es muy probable que tengamos una reducción en el volumen de ventas”, indica la directiva.



No obstante, señala que más allá de que se reduzca el mercado en forma sustancial, lo que se prevé que ocurra es que la gente se tome un poco más de tiempo en tomar la decisión de comprar, lo que en la práctica implicará que cada proyecto se demorará un poco más en comercializarse y hará que el ciclo sea un poco más extenso.



Y es que ante una coyuntura como la actual, se prevé que los compradores tomarán más tiempo ahorrando para la cuota inicial buscando tomar una porción menor de crédito. “Es algo natural de reconocer en un momento en el que las tasas están aumentando y puede ser uno de los factores más críticos que tenemos”, agrega la directiva.



Pero, adicionalmente, las presiones que se han vivido este año en el costo de insumos como el acero y otros materiales para la construcción de vivienda vienen generando algunos efectos en el mercado, incidiendo en la rentabilidad de los proyectos o en un mayor tiempo de ejecución de los mismos.

Presión de costos

Según datos de la agremiación, hoy hay una nueva realidad de costos del sector, toda vez que la canasta de consumo del sector, es decir el conjunto de materiales, está creciendo a tasas anuales del 14 por ciento, frente a un nivel histórico que no superaba el 4 por ciento; por lo tanto, la mayoría de proyectos que ya están en construcción van a tener un impacto.



En el caso de los proyectos que se van a lanzar, deberán incorporar esta lógica de la cadena de suministros, donde la presión de costos va a ser, al menos en el próximo año y medio, muy por encima del promedio histórico, lo que indica que los precios de la vivienda al consumidor aumentarán.



Y mientras que proyectos ya prevendidos sin iniciar no admiten incrementos porque las constructoras ya firmaron un contrato con los compradores, sí ameritan, según la directiva, una conversación con el comprador para explicarle que el inicio de obra tomará más tiempo, situación que para los nuevos proyectos de VIS los inviabiliza, al haber un tope en su monto.



“Donde más dificultad ha habido es en los proyectos que ya se han iniciado porque toca terminarlos y cumplirle al comprador y por lo tanto ahí eso va contra el margen en algunos casos”, admite la presidenta de Camacol al señalar que esta situación afecta a las empresas de todos los tamaños.



Y es que aunque se ha visto que en algunos materiales se está comenzando a aplanar la curva del incremento de precios, este aún no cede del todo, ya que se trata de un fenómeno que viene desde el 2020, desde el 2021 se empezó a evidenciar con más fuerza y ahora, por el fenómeno de la inflación, es claro que para los proyectos futuros claramente ese reajuste se va a tener que incorporar.



“En los consolidados hay etapas de proyectos que se han cancelado y que todavía no han entrado en comercialización para equilibrar un poquito y mirar qué puede pasar más adelante”, agrega.



Por ello, Camacol señala la importancia de que, como se ha hecho en el pasado, con el gobierno actual se busquen políticas que ayuden a mitigar el impacto de estos factores en los costos de producción de vivienda.



