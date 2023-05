La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture manifestó su preocupación ante la propuesta del presidente Gustavo Petro de incrementar los aranceles en el país.

De acuerdo con Petro, "ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura, y para proteger el trabajo nacional", dijo.



Pero según Lacouture, si se aumentan los aranceles para ciertos productos del exterior, aumentarán los precios a colombianos y, por otro lado, los países de origen tienen la posibilidad de tomar medidas proporcionales en aras de equilibrar la cancha y a su vez imponer aranceles a los productos colombianos que se exporten a esos mercados.

#FelizSábado Hablemos de #aranceles. Son impuestos que se cobran a productos que vienen del exterior, que no se producen en Colombia o cuya fabricación local es insuficiente y son necesarios para la industria y/o mejorar la vida de los colombianos. (hilo) @AmChamCol — Ma Claudia Lacouture (@mclacouture) May 13, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas Foto: Amcham Colombia

La directiva fue enfática, en que estos impuestos que se cobran a productos que vienen del exterior, que no se producen en Colombia o cuya fabricación local es insuficiente y son necesarios para la industria y en algunos casos significaría una violación de algunos de los 15 acuerdos de Libre Comercio que tiene el país.

​

​"Si el objetivo es proteger la industria nacional y el empleo, el camino es fortalecer la competitividad y productividad de la industria nacional ¿cómo? Facilitando acceso a insumos que no se producen en el país – no aumentando su valor con más aranceles", dijo.



Para Lacouture, el aumentar la competitividad incluye mejoras de infraestructura vial, portuaria, eficiencia en aduanas y estímulos para producir aquí los insumos que importan nuestras empresas.

Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el 70 por ciento de lo que importamos no se produce en Colombia



"Fortalecer la competitividad de la industria nacional pasa por ofrecer condiciones favorables para la viabilidad empresarial, como por ejemplo no incrementando costos laborales a las empresas, facilitando encadenamientos locales y tercerización con #empleo formal", puntualizó.



Más noticias

Tras el no de Avianca: ¿cuál es la salida que le queda a Viva Air para volver a operar?

La ponencia de reforma laboral está lista para radicarse