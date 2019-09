Aprobación del monto del Presupuesto 2020 está embolatada

Los partidos de oposición al Gobierno y varias de las bancadas que lo respaldan siguen preocupados por el monto del Presupuesto para el 2020, aforado en 271,7 billones de pesos, que debe obtener el visto bueno antes del viernes, según la normatividad vigente, pero este martes, cuando se esperaba una jornada legislativa que avanzara en el proceso para darle el visto bueno, se levantó la sesión, debido a que varios congresistas no se sienten satisfechos con las fuentes de financiamiento.

Según confirmó la representante a la Cámara, Katherine Miranda, "el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo una presentación con la cual sustentó el proyecto, pero en ningún momento nos dijo de dónde van a salir los 8,5 billones que faltan, teniendo en cuenta que la carta financiera está desfinanciada. De aprobarse así, implicaría un riesgo a ciegas frente a la privatización de empresas con participación estatal, como ISA o Ecopetrol; o una reforma tributaria".



De acuerdo con lo expresado por Miranda, "ante la falta de respuesta del ministro se levantó la sesión y se citó de nuevo para el miércoles, a las 7:30 de la mañana".



El partido Verde, al que pertenece Miranda, no es el único preocupado. El senador Wilson Arias, también de uno de los partidos de oposición (el Polo Democrático) dijo no solo que no comparte la disposición del monto presupuestal sino que se mostró en desacuerdo con la manera en que se le da debate al presupuesto. "Este proyecto debe estudiarse y aprobarse en las instalaciones del Congreso y de manera amplia, pública y democrática".



Para el parlamentario, “es un presupuesto maquillado en el que están incluidas las ventas de activos anunciadas por el gobierno nacional y valorizadas en 8,5 billones de pesos".



Otra de las preocupaciones de Arias es el monto de la deuda que, según dijo, "también está por encima de lo estipulado en el marco fiscal en 7,1 billones de pesos".



La expectativa para el próximo miércoles es total, toda vez que, como es tradicional, el cronograma para la aprobación empieza a estar apretado.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS