Cambio en IVA enciende alertas entre trabajadores independientes

Uno de los puntos más polémicos que fueron aprobados en el primer debate a la ley de financiamiento es el relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 19 por ciento para los trabajadores independientes y prestadores de servicios que tengan ingresos por más de 99.468.000 pesos al año.

Hoy ese límite está en 116 millones de pesos, equivalentes a 3.500 unidades de valor tributario (UVT) y en la ponencia original estaba en 82,9 millones de pesos (2.500 UVT), pero en el trámite los parlamentarios subieron el umbral a 3.000 UVT, equivalentes a los casi 100 millones de pesos ya mencionados.



El artículo dispone que para celebrar contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.000 UVT, deberán inscribirse previamente como responsables del IVA, lo que deberá ser exigido por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. La norma también se aplicará cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen las 3.000 UVT.



Detrás de todo esto, lo real es que más trabajadores independientes tendrían que hacerse responsables del IVA. ¿Y que significa ese IVA de 19 por ciento a alguien que, por ejemplo, ingrese 8´289.000 millones de pesos en un contrato mensual en una entidad pública o privada? Que deberá pagar 1’571.900 millones por le gravamen.



A esta nueva carga se agregaría a los 963.000 que ya debe pagar por prestaciones sociales, los 828.900 pesos que le descuentan por retención en la fuente y los 82.900 por el impuesto de industria y comercio (ICA), con lo cual el ingreso real se reduciría, para el caso, a 4´850.000 millones de pesos.

El porcentaje de ingresos que reciben van a pasar del 80 al 65 por ciento, según Catalina Ortiz, Representante a la Cámara del Partido Verde, quien advirtió que será muy fuerte el golpe para los trabajadores independientes que tiene los contratos superiores al valor estipulado.



Para Jorge Campos, ingeniero que trabaja para una empresa petrolera como contratista, de aprobarse esa medida, vería muy afectados sus ingresos con ese 19 por ciento más de impuestos.

Considero que no es apropiada ya que significa un fuerte golpe a las finanzas de los hogares, especialmente de la clase media. Espero que no sea aprobada. FACEBOOK

TWITTER

“No tengo idea cuántos trabajadores contratistas o trabajadores independientes se afectarían con esta aprobación, pero considero que no es apropiada ya que significa un fuerte golpe a las finanzas de los hogares, especialmente de la clase media - agregó-. Espero que no sea aprobada. De lo contrario nos tocaría inventar otra manera de recibir los ingresos", dijo el trabajador con cargo ejecutivo.



Esta medida empezaría a regir desde el 1 de enero del próximo año, siempre y cuando el proyecto de reforma tributaria no tenga modificaciones en el último debate en las plenarias de Senado y Cámara la próxima semana.



Sin embargo, hay la posibilidad de que de nuevo haya cambios en el artículo correspondiente en las plenarias, pues este tiene proposiciones.





EL TIEMPO.COM Y ECONOMÍA