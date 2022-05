Se acercan las elecciones presidenciales de 2022 y con ellas un nuevo gobierno. Independientemente de quién gane en las votaciones, Fedesarrollo viene analizando los mayores problemas que tiene el país, sus causas y las posibles soluciones, con el fin de entregar una hoja de ruta al próximo presidente del país.

Una de las problemáticas que evidencia el centro de pensamiento es la informalidad y el desempleo, pues, pese a la reativación económica, aún hay muchos colombianos que siguen buscando un trabajo de calidad.

“A pesar de las buenas cifras de crecimiento económico en 2021 y el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo continúa en el 12 % y la tasa de informalidad en el 63 %, lo que deja en evidencia los enormes problemas que aquejan a millones de colombianos”, explicó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en un comunicado.

(Lea también: Situación laboral de las mujeres no mejora tras emergencia del covid).

Facebook Twitter Linkedin

Fedesarrollo propone que no haya un tope mínimo para cotizar a salud, pensión y cajas de compensación. Foto: iStock

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la tasa de desempleo en Colombia ha disminuido en comparación con 2021.

Sin embargo, todavía faltan esfuerzos para que más personas tengan un empleo digno, pues existen cerca de tres millones de colombianos sin trabajo, once millones con ingresos inferiores al salario mínimo y casi catorce millones de trabajadores son informales, según el Dane.

(De interés: Informalidad laboral cayó 4,8 puntos en un año, hasta 43,4 %).

"La magnitud de estas cifras pone de presente la urgencia de hacer ajustes a la actual regulación que, si bien pretende proteger al trabajador, en la práctica lo termina excluyendo del empleo formal", resaltó Mejía frente a la necesidad de una reforma a la seguridad social.

Para Fedesarrollo, modificar los topes de la seguridad social de los empleados es una medida efectiva y pertinente para reducir la informalidad y aumentar los índices de empleo digno en el país.

La propuesta consiste en tener una tasa de cotización en salud progresiva, es decir, que varíe del 0 %, para ingresos iguales o inferiores a un millón, al 9 %, para trabajadores con ingresos superiores a los 25 millones de pesos.

(Puede leer: Inflación: ¿Por qué no deja de subir el precio de la leche en Colombia?).

Facebook Twitter Linkedin

Fedesarrollo propone eliminar la restricción de un ingreso base de cotización a pensión, equivalente a un salario mínimo. Foto: iStock

En cuanto a las contribuciones en pensión, el centro de pensamiento plantea que una persona pueda hacer aportes por debajo de un salario mínimo, de tal forma que no se cotice a partir de un ingreso base sino de jornadas de trabajo.

(Le sugerimos: Precios del pasado: $ 4.000 mensuales y otros sueldos memorables).

"El actual modelo de cotización a pensiones imposibilita que millones de colombianos puedan hacer un ahorro para su vejez que esté acorde con sus ingresos. Nuestras propuestas, junto con la eliminación de las contribuciones a salud, son un primer paso para aumentar los incentivos hacia el ahorro para la vejez y la formalidad laboral", destacó el director.

Finalmente, también propone una reforma a la cotización que hace el empleador a las cajas de compensación, que actualmente es del 4 %, para que sea progresiva y acorde con el salario del empleado.

Es decir, que los aportes sean del 0 % al 5 %, dependiendo si el trabajar tiene un salario inferior o igual al millón de pesos o superior a los 25 millones de pesos.

(Además: Así está golpeando la crisis de las criptomonedas a algunas economías).

Facebook Twitter Linkedin

Según Fedesarrollo, se debe fortalecer la formación para el trabajo, enfatizando los cursos cortos y las habilidades blandas, y mejorar los sistemas de información pública sobre el mercado laboral. Foto: iStock

(Siga leyendo: Desde Colombia también se envían remesas y su volumen cada vez crece más).



Además, un porcentaje de lo que reciben las cajas de compensanción debería ser destinado a un seguro de desempleo no contributivo, que entregue 13 Unidades de Valor Tirbutario (494.052 pesos al UVT actual) durante tres meses a los ocupados formales que quedaron desempleados y recibían un salario no superior a los 39 UVT (1.482.000 pesos).Según Fedesarrollo, estas propuestas son viables y no tendrían ningún impacto fiscal.

Más noticias

¿Qué hacer en pensiones? Esta es la propuesta de Fedesarrollo



Qué proponen los candidatos presidenciales sobre los subsidios

Retos del próximo Presidente: Seguridad ciudadana y narcotráfico

Tendencias EL TIEMPO