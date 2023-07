Las alertas sobre una eventual racionamiento de energía en el país, que en las últimas horas encendió la firma XM, operadora del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, no son nuevas, aunque sí comienzan a sonar con mayor intensidad y están generando mayor preocupación por las razones expuestas por la compañía experta.



A las advertencias de XM, que apuntan a una mayor demanda de energía, incluso por encima de los propios cálculos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que han elevado las probabilidad de no poder atender completamente la demanda de los usuarios en regiones donde operan casi a capacidad plena, como en la Costa, Chocó y la Sabana de Bogotá, se unieron las graves preocupaciones de seis gremios del sector energético del país que, en carta enviada la semana pasada al Gobierno, le piden tomar medidas al respecto para que "se mantengan y mejoren los niveles de cobertura, continuidad, confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica".



No obstante, desde inicios del presente año voces sobre un eventual racionamiento de energía en el país se dejaron escuchar. Belizza Ruiz, quien acababa de dejar el cargo como viceministra de Energía, en un Facebook Live con EL TIEMPO, fue enfática al señalar que los pocos avances en unos proyectos de trasmisión y la no terminación de una subestación eléctrica tenían al borde de un apagón a Bogotá y Cundinamarca.



En la misiva enviada tanto al Presidente Gustavo Petro, como a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el pasado 11 de julio, Acolgen, Andeg, Andesco, Asocodis, Asoenergía y Ser Colombia, fueron claros al plantearles al Gobierno sus preocupaciones sobre la situación actual del sector energético del país, la cual debe ser atendida con urgencia para evitar problemas y daños graves en el futuro próximo.

Las preocupaciones

Gremios del sector energético del país le piden al Gobierno que actualice las proyecciones sobre la demanda de energía que tiene hoy en día el país para evitar un apagón. Foto: Efe

Los gremios firmantes del documento le hicieron saber al Gobierno su inconformismo frente a la manera como vienen actuando tanto la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg) como la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), dada la importancia de sus actuaciones para que el país avance en este importante frente, por lo que solicitaron al Ejecutivo mecanismos que permitan avanzar en el desarrollo de sus políticas, para lo cual exigen que se acabe con la interinidad de quienes hacen parte de esas entidades, es decir, que se definan los equipos tanto de la comisión como el de la Unidad.



También le solicitaron definir la regulación y los planes de expansión necesarios para garantizar la confiabilidad del servicio.



Frente a esto último, los gremios manifestaron la urgencia de actualizar el Plan de Expansión de Referencia, Generación, Transmisión, teniendo en cuenta nuevas proyecciones de demanda energética que reflejen la realidad actual, toda vez que el país sigue operando con una proyecciones de demanda de energía y potencia eléctrica realizadas antes de la pandemia, y en ese frente son muchos los cambios que se han dado en Colombia.



"La Upme ha expedido sus planes de expansión de referencia, por lo general de manera anual desde el año 2002 hasta el año 2020. Desafortunadamente no se ha realizado una actualización del plan de expansión del año 2021 ni del 2022, esto, aunado a la coyuntura actual de retrasos y cancelaciones de proyectos, es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema en el corto y mediano plazo", se advierte en la carta.

Otros problemas

Para los principales actores del mercado energético colombiano también es necesaria la actualización del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (Piec), que en su opinión ya no refleja la realidad del país y el cual es insumo esencial de los Planes de Expansión de Cobertura de los Operadores de Red, requeridos para la aprobación de obras para la expansión de cobertura, para asegurar el servicio de energía al 2030.



Dicen los gremios que tampoco se han actualizado los planes de Abastecimiento de Gas y en general de los demás planes subsectoriales, estudios y análisis que realiza la Upme para satisfacer los requerimientos energéticos de la población.



Por eso, insisten en la importancia de que dicha Unidad "focalice sus esfuerzos en cumplir su misión y las funciones asignadas por la ley, que es la de establecer los requerimientos mineros y energéticos de la población y los agentes económicos del país, con base en proyecciones de demanda que tomen en cuenta la evolución más probable de las variables explicativas en un contexto nacional e internacional".