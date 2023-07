Los próximos cinco meses de este año serán de gran inversión presupuestal y de caja por parte del Gobierno. Así lo anuncia el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al referirse a las críticas que ha originado la demora en las inversiones de los nuevos recursos que produjo la reforma tributaria.



Por otra parte, el ministro Bonilla revela que Colombia va a proponer a todos los ministros de Hacienda de Latinoamérica que se unan para contener lo que llama “evasión tributaria” con las importaciones de bienes a través de plataformas digitales como Amazon y Netflix. Las afirmaciones del ministro Bonilla las hace en su diálogo con este cronista para EL TIEMPO. El funcionario habla también sobre la revaluación del peso

¿Qué es lo que pasa con la cotización del dólar, señor ministro?



Estamos regresando a la condición prepandemia. Los mercados han entendido que se está haciendo un ajuste fiscal y que a pesar de que las medidas sean dolorosas y drásticas, hay que tomarlas por los déficits en cuenta corriente y fiscal.



¿Usted cree que va a continuar la baja de la cotización?



Creo que nos estamos estabilizando. El país no aguanta una revaluación.



¿Revaluación es bajar de $ 4.000 el cambio?



Al país no le interesa una revaluación mayor; tampoco un desajuste y una volatilidad en la tasa de cambio. Hubo una expectativa muy fuerte de que el dólar se iba a disparar por encima de $ 5.000, pero, volvimos a la senda histórica.



La próxima semana habrá cumbre de ministros de Hacienda en Cartagena...



Sí, con el fin de buscar homogeneizar una posición frente a la ONU, al Banco Mundial, la Ocde y otros países, para decirles que queremos una tributación internacional justa, equitativa, que no solamente revise cuál es el estatuto tributario de cada país, sino cómo miramos la posición de tributación de las firmas multinacionales que tienen participación efectiva en los países, pero no contribuyen a las finanzas de los países donde intervienen, solo tributan en los de origen



¿La cumbre no era para estudiar el problema de los paraísos fiscales?



Es uno de los componentes, porque hoy tenemos plataformas internacionales de firmas que tienen presencia comercial, presencia económica. Lo que queremos es buscar una tributación justa y equitativa frente a los países de origen. Plataformas como Amazon, Netflix y una serie de plataformas que aquí no tributan. El objetivo de la cumbre es adoptar una posición conjunta de los ministros de Hacienda suramericanos y los del Caribe.



Pero si se logra ese acuerdo, ¿habrá tributación interna para compras a través de esas plataformas?



Más adelante deberá repercutir en hacer ajustes tributarios en cada país. No estamos planteando hoy una reforma tributaria para gravar este tipo de cosas. El objetivo de la cumbre es ponernos de acuerdo en Latinoamérica para construir una posición unificada y no ir aislado a esos escenarios.

Pero yo tenía entendido que usted, precisamente, va a proponer en esa cumbre de ministros, algún tipo de tributación sobre las plataformas…



Voy a proponer que efectivamente se graven las plataformas, que todo aquello que tenga presencia representativa en los países, así no tenga oficinas, tenga algún grado de retorno a los países donde se desarrolla ese tipo de actividad y que lleguemos a un acuerdo en los escenarios internacionales para que eso se cumpla.



¿Pero un acuerdo con quién?



Con la ONU, en la Ocde, para que esto sea una política mundial a construirse porque hoy es aislada y los países de origen no están interesados en participar.



Por supuesto, pero el objetivo sí es gravar…



En algún momento a eso tenemos que llegar.

¿A cuánto puede llegar hoy ese tipo de evasión?



Mire, esas cifras son tan abstractas e hipotéticas. Podría llegar a 50 billones de pesos. Este tipo de actividad económica es nueva, se viene desarrollando desde hace muy poco. Pero por ahora es una cifra hipotética, es una expectativa.



Pero si yo digo el ministro de Hacienda anuncia que habrá medidas para contener la evasión que se configura a través del uso de plataformas, ¿digo la verdad?



Sí, señor, está diciendo la verdad: en la cumbre lo que vamos a buscar es un pronunciamiento común, para darle fortaleza continental exactamente a la posición de la importación a través de plataformas. Que haya plataformas, sí, pero que paguen impuestos. Eso es.



De otra parte, señor ministro, hay mucha crítica por parte de sectores económicos sobre la baja de inversión del Gobierno. El cálculo es que el Gobierno no está invirtiendo sino el 27 % de los recursos que tiene. ¿A qué se debe eso?



Hay dos tipos de ejecución: la presupuestal y la de caja. La primera es cuando las entidades comprometen los recursos, reciben las partidas y contratan una obra. La segunda son los gastos de funcionamiento del Estado. Al 30 de junio corresponden al 48 %, o sea, en seis meses tiene la mitad prácticamente comprometida. En los gastos de inversión, está comprometido el 58 %. La ejecución presupuestal al 30 de junio en gastos de funcionamiento es 40 % comprometido y en inversión es del 27 %.

Bajísimo… ¿No le parece?



En la inversión solamente está ejecutado en caja el 27 %, pero está comprometido el 58 %. Es el desfase de tiempo entre comprometer recursos y pagarlos.



Gran parte de los recursos que generó la reforma tributaria están congelados…



La adición presupuestal, que recoge los ingresos de la reforma tributaria, fue aprobada apenas en junio y fue sancionada a comienzos de julio, hace 8 días. Yo apenas los estoy incorporando al presupuesto y las entidades del Gobierno Nacional tienen los próximos cinco meses para ejecutarlos.



¿Entonces lo que viene ahora en estos últimos cinco meses es una gran inversión?



Ya estamos entregando certificados de disponibilidad para que todas las entidades ejecuten, en este segundo semestre. Por eso no lo podíamos ejecutar en el primero. Ahora viene una gran inversión. En obras públicas, ya tienen los recursos para que haya cierre financiero y se resuelva una serie de tramos que se deben comenzar a construir. Y en vivienda, ya en los subsidios de cuota inicial y de tasa de interés se puede hacer cierre financiero y entrega de los inmuebles.

Entonces, ministro, ¿usted tiene algún cálculo sobre cuánto podría ascender la inversión que el Gobierno hará en el segundo semestre?



En carreteras y vías terciarias, la ejecución será de $ 3 billones. Pero, desafortunadamente, tenemos ahora el problema de la vía al Llano. La alternativa es seguir construyendo viaductos alejados de la montaña.



¿Teme que posibles alzas en alimentos por la incomunicación con los Llanos produzca alza en la inflación?



Nosotros esperamos cerrar la inflación en 9,5 %. Hoy está en 12 %. Tenemos que monitorear qué pasa con alimentos, cuyos precios podrían subir temporalmente.



Hablando de inflación, señor ministro, el sector financiero ha advertido una gran baja en la solicitud de créditos. Esto parece que se está reflejando en el descenso en el crecimiento del país. ¿Qué hacer con eso?



La baja de créditos es efectivamente una consecuencia de la desaceleración económica que está viviendo todo el mundo. La expectativa era que nosotros creciéramos este año al 1 %. Creo que podemos crecer al 2 %. Eso significa que vamos a crecer más o menos al doble de lo que se proyecta, no vamos a volver a la tasa del 7 % ni el 11 % de años anteriores.

¿No están influyendo las altísimas tasas de interés?



La decisión del banco en junio fue dejarla estable. Si en julio se vuelve a tocar el tema tasas seguramente va a seguir estable. En agosto no lo sé. La expectativa es que en septiembre el banco comienza a bajar tasas. Por ahora, hay una distancia entre la tasa de intervención y la inflación de 100 puntos. Por prudencia queremos mirar cómo se sigue reduciendo la inflación.



¿Por ahora vamos a continuar en 13,25 %?



Por ahora creo que vamos a continuar así de aquí hasta septiembre.



Pero, entonces, ministro, el hecho de que se produzca un descenso en la solicitud de créditos, ¿supone también que eso impacta el crecimiento del país?



Sí, y la gran pregunta que estamos haciendo es cómo vamos a lograr recuperación, porque los recursos del Estado son insuficientes. Hay que hacer cierre financiero en el que contribuyan el Estado y la banca pública y la privada.

Pero ¿ya estamos en desaceleración?



La desaceleración económica ya la sentimos, ya está. Lo que hemos identificado es que en este segundo semestre podemos desarrollar actividades que contribuyan a reactivar la economía, con un gran impulso a obras públicas y vivienda.



¿Cuál es el plan de vivienda?



El plan de vivienda tenía un desajuste entre los subsidios de la tasa de la cuota inicial y el subsidio de la tasa de interés. Hoy esos dos subsidios están alineados y dicen constructores y banca que ahora hay cierre financiero para poder entregar unidades, reactivadas. Estamos hablando de entre 35.000 y 65.000 viviendas en el segundo semestre.



¿Lo van a lograr?



El Ministerio de Vivienda recibió los recursos para que pueda aplicar $ 3,2 billones en subsidios.

¿Qué pasará con la Federación de Cafeteros? ¿Qué va a pasar con el Fondo del Café?



A la Federación de Cafeteros le hemos propuesto una agenda. Le propusimos la fecha del 2 de agosto o del 16 de agosto para reunirnos y desarrollar temas.



¿Qué tipo de temas?



Queremos revisar cómo está funcionando el Fondo del Café, qué está pasando con los contratos de futuros que no se han cumplido. La Federación tenía que haber recibido cerca de 56,7 millones kilos de café en contratos de futuros y solo ha recibido 5,9 millones, o sea, el 10 %. Y la mayor parte de las cooperativas tienen dificultades. Y queremos revisar en qué está el pasivo de la flota mercante.



¿No se ha pagado todavía?



No, señor, y está dentro de las dificultades que tiene la Federación.

¿No está funcionando bien la Federación?



Los exportadores privados están exportando más del 65 % del café.



¿Podría ocurrir que el Fondo del Café lo repartan entre Federación y privados?



Es absolutamente necesario que hablemos con todos los actores del sector.



Le repito, señor ministro, ¿a la Federación de Cafeteros le van a quitar los recursos del fondo?



No le vamos a quitar los recursos del fondo. Lo que queremos es organizar, mirar cómo funciona la cadena en Colombia.

¿El fondo lo seguirá manejando la Federación?



Sí lo sigue manejando. Tenemos que mirar es cuáles son las cuentas.



Eso suena a amenaza…



No, no es ninguna amenaza.



¿Y usted está satisfecho con la gestión del nuevo gerente, Germán Bahamón?



No hemos todavía revisado su gestión. Eso es lo que queremos hacer.



¿Ese enfrentamiento entre el Presidente y el ente no es sumamente riesgoso?



Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad. La Federación es un actor, pero los exportadores son otros actores, los transformadores de café son otros actores y las cooperativas son otros actores.

¿Pero eso supone, señor ministro, que los otros actores de la industria cafetera también tendrán participación en el manejo del fondo?



No. Significa que no hablemos solamente con un actor y los demás al olvido. No se trata del señor Bahamón. Esto es un proceso que viene de atrás. Los exportadores privados han venido ganando el espacio. Las cooperativas existen desde hace mucho tiempo, pero hoy tienen dificultades y hay unas quebradas. ¡Lo que buscamos es fortalecer la institucionalidad!



Pero la elección de Bahamón le costó el cargo a su antecesor. ¿Institucionalidad?



Nosotros no estamos pensando en cambiar a Bahamón ni nada por el estilo. Queremos simplemente conocer bien y organizar la cadena del café.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO