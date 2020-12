Año 2020, pandemia y desplome económico

"Deberíamos preguntarnos cómo llegamos a este punto ¿Fue de verdad una buena idea el que los gobiernos hicieran de la atención de salud un privilegio pagado en lugar de un derecho fundamental, o pasar por alto la necesidad de un salario básico o protección social para todos? ¿Fue alguna vez inteligente dejar que dos mil multimillonarios posean más riqueza que 4.600 millones de personas juntas? (Chema Vera).



(Siga leyendo: Colombia necesita un pacto ético para renovar la política).

Las preguntas que se plantea el director ejecutivo de Oxfam Internacional llevan implícita la respuesta de que no aprendimos la lección de la crisis del 29 que es la incapacidad del mercado para asignar recursos, regular el mercado laboral, los servicios básicos y como se profundizo la desigualdad en el modelo capitalista.



La respuesta la dio Keynes con la necesidad de intervención del estado para enfrentar crisis como la sanitaria, la económica y la social, incentivando la infraestructura, el gasto público como estímulo a la demanda agregada.



El 2020 será recordado como “el año de la pandemia”, cuando el covid-19 alteró la vida de la humanidad y del planeta. Ya en el 2009 la influenza porcina H1N1 se había extendido a varios países, pero no se vivieron periodos de aislamiento prolongados. El encierro se convirtió en laboratorio colectivo donde se fue revelando una radiografía de la civilización con dilemas equívocos entre la economía y la vida.



(Le recomendamos: El cambio de posición de ONU sobre cannabis impulsaría uso medicinal).



En la economía el primer impacto fue la recesión económica global reflejada en el crecimiento negativo del PIB, aumento del desempleo por la pérdida de puestos de trabajo y agudización de la desigualdad. El PIB del mundo decreció -4,4 % en el 2020, con mayor impacto en la zona Euro (-8,3 %), América Latina (-8,1 %) y con menor caída Estados Unidos (-4,3 %) y Japón (-5,3 %). África y Asia Oriental se vieron menos golpeadas.



Por otra parte, las proyecciones para 2021 son positivas a en el nivel mundial (5,2%). En las economías desarrolladas la zona Euro crecería al 5,2 %, Estados Unidos 3,1 %, Japón 2,3 % y América Latina 3,6 %.

(También puede leer: ¿Volveremos a la misma normalidad de antes o cambiaremos el rumbo?).



Es de destacar Asia Oriental y el Pacífico con un 8 %, liderada por China (8,2%) caso excepcional donde no hubo recesión en el 2020, pues fue el primero en detectar el covid-19, respondió con eficacia no solo al cierre de su actividad económica, sino con medidas sanitarias y disciplina social.



Japón es reconocido por el buen manejo de la epidemia que tuvo el menor impacto entre las grandes economías: “En total, 2.487 personas han muerto por el coronavirus en Japón, un poco más de la mitad que en China y menos personas que en un solo día en Estados Unidos… Ya en marzo, los funcionarios japoneses comenzaron a advertir a los ciudadanos que evitaran el san-mitsu o las 3 c: espacios cerrados, lugares abarrotados (concentrados) y entornos de contacto cercano”. (The Economist, 12/12/20).



A mediados de marzo varios países de Europa cerraron sus fronteras, Estados Unidos canceló vuelos internacionales, el confinamiento europeo casi absoluto se fue suavizando tras varias semanas, mientras Asia con mejor disciplina social logró controlar el fenómeno y Latinoamérica más vulnerable, sufre el impacto de manera más crítica en todos los niveles.



América Latina, la región con mayor desigualdad social en el mundo, registra altos niveles de contagios y mortalidad, así como una gran recesión económica, que va del -5,8% en Brasil, -6% en Chile, -8,2% en Colombia, -9,0% en México y llega a los casos extremos de -11,8% en Argentina y -13,9% en Perú.

Como lo advierte Yuval Noah Harari, se debe superar la amenaza inmediata que trajo el covid, pero también plantearnos el nuevo mundo que habitaremos una vez pase la tormenta FACEBOOK

TWITTER

Antonio Guterres, secretario General de la ONU, ha advertido que esta es la peor crisis para la región desde hace un siglo. La proyección para el año 2021 del PIB es del 3,6 % liderada por Perú (7,3 %), Argentina (4,9 %) y Chile (4.5 %).



Colombia proyecta un 4 %, luego de experimentar su mayor caída histórica (-15,8%) al cierre del segundo trimestre del 2020, con una tasa de desempleo en abril del 19,8% y en junio alcanzó el máximo de 21,4%, dejando 4,9 millones de personas sin trabajo.

El golpe a la economía

El confinamiento golpeó a las grandes empresas, obligando a medianas y pequeñas con menor músculo financiero a su cierre. La CEPAL reporta que este desastre ocurrió en más de 2,7 millones de empresas formales lo que incrementó el desempleo. Si a este panorama se agregan los altos niveles de informalidad se entenderá el engrosamiento de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.



En América Latina el 10% de la población más rica tiene más del 50% de los ingresos del total de la población, lo cual se remonta a las instituciones extractivistas desde la época colonial, que no se han modificado pese a múltiples levantamientos armados y partidos políticos que plantean reformas.



Si relacionamos el desempleo y la desigualdad (coeficiente de Gini), América Latina registra una tasa de desempleo del 9,9% y una desigualdad del 46,2. Por debajo de esta media regional se encuentran México con una tasa de desempleo del 4,5% y un coeficiente de Gini del 45,4; Perú del 7,8% y 42,8 en su orden, Chile 10,9% y 44,4 y Argentina 11,8% y 41,4. Por encima de la región están: Brasil 13,4% de desempleo y 53,9 de Gini, seguido de Colombia con 15,8% y 50,4 respectivamente.

Con los datos desagregados del DANE, se encuentra que el desempleo afecta de manera más sensible a los jóvenes y a las mujeres.



Se estima que más 230 millones de personas quedaran en situación de pobreza en toda Latinoamérica, que equivale al 37.2% de la población en la región. Colombia en el 2012 tenía una tasa de pobreza monetaria del 40,8% y, en 2020, el Banco Mundial señala que esta podría llegar al 45 %, lo cual superaría los niveles que se tenían hace una década.



La ciencia y la tecnología también se vieron retadas por la pandemia respondiendo de manera positiva, en especial en las economías desarrolladas donde el estado invierte más recursos en la investigación complementada con la inversión privada.



Para obtener una vacuna contra el covid-19 hubo una carrera científica contra el tiempo durante varios meses por farmacéuticas y centros de investigación universitarios que evidencia liderazgos por regiones y países. Los países que más invirtieron para la obtención de la vacuna fueron: Estados Unidos US$ 2.678 millones; Alemania, US$ 997 millones; Reino Unido, US$ 473 millones; Noruega, US$ 214 millones; Corea del Sur, US$ 183 millones, y China, US$ 157 millones (Statista, 2020).

La ciencia y la tecnología se vieron retadas por la pandemia y se respondió de manera positiva, en especial en las economías donde el estado invierte más recursos en la investigación FACEBOOK

TWITTER

Con ocho proyectos de vacuna que han superado las pruebas clínicas se anticipa una esperanza para disminuir contagios y muertes. Los más avanzados son los de Pfizer-BioNTech (EUA-Alemania), Sputnik V (Rusia), Oxford-AztraZeneca (Inglaterra), Moderna (EE. UU.), Janssen (Bélgica), Sinovac (China), CureVac (Alemania), Cansino (China).



Al no existir un acuerdo global, como lo propuso la OMS para el suministro de la vacuna, llegará primero a los países ricos creadores de la vacuna, a los países que la consideran un bien público (China), a los ricos de los países en desarrollo y por último a la población vulnerable que no tiene capacidad de compra. En el caso de Colombia, el gobierno ha anunciado que se proporcionará a todos los sectores sociales de manera gratuita, lo cual se haría efectivo en el primer trimestre del 2021.



Una ironía del sistema capitalista se refleja en Estados Unidos, que, liderando el mayor número de contagios y muertes en el mundo, también es el primero en aplicar la vacuna a su población junto con Inglaterra.



(También puede leer: La dolorosa realidad de médicos y pacientes de la salud en Colombia).



En enero comenzará la vacunación en la Unión Europea, Canadá y Japón. Seguirán los países de ingresos medios como India, Brasil, México y Argentina.



Una lección que deja el covid-19, es la virtualidad acompañada de la necesaria conectividad que debe cubrir la población urbana y rural. Las nuevas plataformas han modificado el comercio, el trabajo, la salud y la educación, entre otras que limitan la movilidad en las grandes urbes.



La forma como están construidas las ciudades de hoy quedaron cortas, como lo expuso Martha Thorne: “La gente usa la ciudad de distintas manera incluso si el covid-19 desaparece, “No será genial si tuviéramos más flexibilidad al usar la ciudad?... Que la cuadra o el local no sean solo eso, sino un telón de fondo para hacer distintas actividades”. (EL TIEMPO 13-12-2020).

Ojo al campo

Colombia debe mirar al campo, apoyar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria, oportunidades de trabajo y sustento para las personas que habitan territorios rurales ricos en recursos naturales, pero en los que persisten tasas de pobreza mayores al 50 %. Un ejemplo a seguir es el caso de China, que en el XIV plan quinquenal (2021-2025) establece que para su población rural de más de 600 millones establece un sueldo mensual de 120 euros, volcando una política expansiva con aumento del gasto para garantizarle la salud, la educación y las pensiones entre otras.



En conclusión, podemos decir que en medio de esta dura experiencia de la pandemia algunos han optado por poner toda su esperanza en la vacuna como un medio para retornar a la “normalidad” y regresar al modelo actual.



Otros, por el contrario consideran la necesidad de una reorganización de la economía global para que deje de estar a merced de los mecanismos del mercado, repensar una gobernanza mundial que regule y controle los límites del autoritarismo, creando oportunidades para todos, que busque la inclusión social eliminando la desigualdad.

Como lo advierte Yuval Noah Harari, se debe superar la amenaza inmediata que trajo el covid, pero también plantearnos el nuevo mundo que habitaremos una vez pase la tormenta: “¿Recorreremos el camino de la desunión, o el camino de la solidaridad global?, si elegimos la primera no solo prolongará la crisis, sino que probablemente dará lugar a catástrofes aún peores. Si elegimos la solidaridad, será una victoria no solo contra el virus, sino contra todas la futuras epidemias y crisis que podrán asaltar a la humanidad en el siglo XXVI” (EL TIEMPO, 13/12/20).

Ricardo Mosquera M.

Exrector - Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia.