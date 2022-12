Luego de tres meses de su posesión, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, reveló detalles de una radiografía que se le hizo a la operación de la entidad, la cual dejó en evidencia varias irregularidades en títulos mineros entregados en años anteriores, millonarios recursos por cobrar y hechos de corrupción e ineficiencia por parte de funcionarios.



Se encontró que 1.816 títulos otorgados tienen superposición con áreas restringidas o excluibles de minería. Por lo tanto, entrarán a revisión y si no cumplen con las obligaciones de ley, se harán los procesos sancionatorios que, eventualmente, podrían llevar a una caducidad.



Hechos de corrupción

El presidente de la ANM también reveló que, tras su llegada, se retiraron de la entidad entre 30 y 40 funcionarios por múltiples razones como ineficiencia en sus laborales y hechos de corrupción, por lo que varios de estos casos ya están en Control Interno Disciplinario. Incluso, el caso de una la persona que trabajaba en un punto de punto de atención regional ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación.



En línea con el propósito de ahorrar recursos, también se han recortado los viajes internacionales, comisiones de largo plazo y compras innecesarias, entre otros temas. Además, se entregará uno de los tres pisos que ocupa actualmente la ANM en su sede principal de Bogotá.

Títulos mineros con irregularidades

De los cerca de 7.200 títulos mineros vigentes a nivel nacional la ANM evaluó una muestra de 1.816 que tienen superposición con áreas restringidas o excluibles de minería y encontró que el 48 por ciento (878) no cuenta con instrumento ambiental o no se ha revisado.



Además, un 77 por ciento (1.404) no cumple con requisito de Formato Básico Minero o no se han revisado y sólo un 9 por ciento (169) se ha revisado y cumple con todos los requisitos de formatos de regalías.



Tras un proceso de revisión, la ANM encontró que 21 títulos ya presentan anotación de terminación de terminación en el Registro Minero Nacional (RMN) entre los meses de octubre y noviembre de 2022. De estos, cuatro tienen superposición en áreas excluibles, 12 superposición en áreas restringidas y cinco tienen superposición en áreas excluibles y restringidas. Además, hay 125 títulos mineros ya cuentan con resoluciones ya suscritas de caducidad, renuncia o terminación en proceso de notificación y ejecutoria.



"Vamos a empezar a requerirlos por información, y si no la envían, procedemos a caducar contratos o a recortar las áreas que están dentro de zonas restringidas. Se la vamos a recortar de oficio, no vamos a esperar que el titular venga a pelear", agregó el presidente de la ANM.



Millonarios recursos por cobrar

Múltiples titulares mineros en el país le deben a la ANM más de 303.376 millones de pesos por regalías, de acuerdo con cifras al 31 de octubre de 2022. De este monto, las de más de tres años de antigüedad ascienden a más de 250.000 millones de pesos.



"Las deudas de regalías no prescriben, así que estamos fortaleciendo el área de Cobro Coactivo porque vamos a salir a cobrar las regalías que se le deben al Estado", afirmó Álvaro Pardo.



Adicionalmente, hay otras obligaciones pendientes por pagos de Canon Superficiario, multas y demás conceptos que ascienden a 271.879 millones de pesos.

Ineficiencia en procesos

"En la entidad hay dificultades de recepción, trámite, gestión y respuesta de documentos muy grandes. Los datos, en mi concepto, son graves", dijo el presidente de la ANM.



Esta afirmación está basada en los cerca de 47.000 radicados pendientes de procesar, sin respuesta; unos 190.000 radicados con incertidumbre en gestión, pues falta el respectivo radicado de salida; y 4.900 evaluaciones de propuestas de titulación, 1.000 trámites de modificaciones a títulos mineros y 5.400 oficios de trámites de notificaciones pendientes.



Otro de los hallazgos es que había asignaciones de funciones inconsistentes entre directivos de la ANM, lo que generaba superposición de funciones y/o vacíos que no facilitan la gestión.



Esto se suma a la existencia de múltiples sistemas y proveedores que no se encuentran interconectados, lo cual genera altos costos de soporte y mantenimiento y riesgos en su administración y gestión. Por lo tanto, el próximo año la ANM buscará unificar todos los sistemas de información de la entidad en una sola plataforma.