La ANM niega nuevamente renuncia de dos títulos mineros de Prodeco

La Agencia Nacional de Minería (ANM) dejó en firme la decisión de declarar no viable la renuncia de dos de los títulos mineros que tenía la multinacional Prodeco en el país y que explota desde el 2004, los cuales corresponden a Calenturitas y La Jagua, en Cesar.

“Previo análisis legal, fáctico y probatorio, los argumentos presentados en el recurso de reposición no demuestran que la decisión inicial fue sustentada en un análisis erróneo y por el contrario, se evidencia que persiste el incumplimiento del titular en las obligaciones ambientales exigibles al momento de presentación de la renuncia”, detalló la ANM.



En ese sentido, la agencia señaló que las obligaciones ambientales adquiridas en esas zonas no se “encuentran cumplidas”.



Aún así, la ANM aceptó la renuncia de los tres títulos mineros 285-95, 109-90 y 044-89, después de que la compañía le allegara documentos sobre el número de activos adheridos al suelo.



“La autoridad minera no contaba con la información completa frente a los bienes adheridos permanentemente al suelo y su estado actual, razón por la cual, en principio, se tomó la decisión de negar la renuncia, decisión que, previa valoración de los presupuestos legales que regulan el trámite, hoy se repone”, precisó la ANM.



Respecto a esto, la Agencia Nacional de Minería le indicó a Prodeco que pese a la renuncia de estos títulos subsisten las obligaciones adquiridas tanto con la entidad como con otras autoridades del país.



“La aceptación de la renuncia al Contrato no se extiende a las demás obligaciones que el titular haya podido adquirir frente a otras autoridades o terceros ya que serán estos quienes, en ejercicio de sus competencias, deberán emitir los pronunciamientos que en derecho corresponda”, agregó.

