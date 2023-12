ANM endurece requisitos económicos para empresas que quieran hacer minería en Colombia

La Agencia Nacional de Minería (ANM) ajustó los criterios y la metodología para evaluar la capacidad económica y la documentación que deberán aportar las compañías en las nuevas propuestas de contratos de concesión minera y solicitudes de cesiones de derechos y áreas.



"Cuando llegamos encontramos que había una especie de carrusel de empresas extranjeras que decían que tenían un soporte económico para proyectos mineros en el país, pero cuando revisábamos ni siquiera tenían domicilio en Colombia ni la capacidad económica para financiarlos", aseguró el presidente de la ANM, Álvaro Pardo, sobre la razón de ser de estos cambios.



Desde el 1.° de diciembre, los proponentes y cesionarios deberán acreditar su capacidad económica presentando los siguientes documentos que son emitidos únicamente por la Superintendencia Financiera de Colombia: garantía bancaria, cupo de crédito, carta de crédito y/o aval bancario.



La ANM también incluyó la posibilidad de acreditar la capacidad económica con el respaldo de una fiducia en garantía, instrumento que será diseñado de conformidad con la legislación actual y reglamentado por la ANM para las necesidades específicas en la determinación de los criterios para aceptarla como válido en el cumplimiento de esta obligación.

Foto: Twitter @ArisMining / GoldMining

El proponente debe demostrar directamente capacidad económica FACEBOOK

"El proponente debe demostrar directamente capacidad económica, no podemos permitir que empresas que están por fuera, y que no conocemos, sean las que den el aval económico a propuestas mineras en Colombia", manifestó el presidente de la ANM.



Adicionalmente, con el objetivo de simplificar los trámites, la ANM no requerirá los soportes de la capacidad legal y revisará directamente la información durante la evaluación económica. Tampoco será obligatoria la presentación del Registro Único Tributario (RUT), requisito que será validado directamente con la autoridad competente.



Reconociendo la importancia de avanzar y culminar los proyectos mineros con una perspectiva de explotación efectiva, responsable y un adecuado enfoque social y ambiental, las empresas deberán discriminar y demostrar que cuentan con la capacidad económica, garantizando la viabilidad responsable del proyecto en todas las fases del ciclo minero.



Foto: Diego Santacruz / Archivo EL TIEMPO

Para lograr esto, de ahora en adelante la agencia les solicitará a las compañías interesadas una descripción detallada de las inversiones que se realizarán hasta el cierre del proyecto minero.



De acuerdo con Álvaro Pardo, estas nuevas reglas van a "depurar la minería en Colombia porque cualquier empresa que llegue al país no podrá conseguir títulos para después revenderlos o especular. Las empresas que lleguen serán las que demuestren que tienen capacidad económica, técnica y jurídica para hacer minería en Colombia".



Foto: Abel Cárdenas / El Tiempo

La ANM también aclaró que continuará tramitando las solicitudes de contrato de concesión y de cesiones de derechos y/o de áreas radicadas con anterioridad a la publicación de la Resolución 1007 de 2023, teniendo en cuenta la Resolución 352 de 2018 y las directrices de evaluación que estaban establecidas antes de la entrada del nuevo procedimiento optimizado.



Señala que únicamente se evaluará la acreditación de capacidad económica bajo el nuevo procedimiento para las solicitudes de contrato de concesión y solicitudes de cesiones de derechos y/o áreas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigor de dicho procedimiento.