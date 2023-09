El Ministerio de Transporte decidió que los taxistas tendrán una compensación económica mensual para contrarrestar el impacto del alza de la gasolina corriente que está subiendo mes a mes para contrarrestar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc). Sin embargo, analistas sostienen que ese alivio es inviable.



La Asociación nacional de Instituciones Financieras (Anif) afirmó que el apoyo económico terminará golpeando el bolsillo de todos los colombianos.



(Puede leer: Cuentas claras: alzas de la gasolina en otros países)

Cabe señalar que el precio del galón para este mes de septiembre quedó en promedio nacional de $13.964, tras un alza de $400, y cerraría el año cerca de $16.000.



A los taxistas, quienes anunciaron un paro si no atendían sus reclamos, se les hará un pago a final de cada mes. Los beneficiarios deben tener sus datos actualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



La Anif, en su último informe semanal, que denominó Subsidio a los taxis: borrar con el codo lo que hace la mano, advirtió que la manera en la que se planteó ese mecanismo (un subsidio en efectivo) es absolutamente inconveniente.



El centro de estudios económicos aclaró que de los bolsillos de todos los colombianos saldrán los 74.300 millones que costaría entregar el beneficio en lo que resta del presente año.



En ese sentido, la Anif propuso que “el rubro sea cobrado simplemente a aquellos ciudadanos que toman con frecuencia los servicios de taxi en las ciudades porque este grupo de poblaciones suele ser el de mayores ingresos y estrato socioeconómico.

Facebook Twitter Linkedin

Gremios de taxistas, motociclistas y camioneros han protestado por el alza de la gasolina. Foto: Sergio Acero

Además, Anif recalcó que en Colombia existen unas de las tarifas mínimas de la gasolina corriente más bajas de toda Latinoamérica, si se compara con Chile, Uruguay y Perú.



(Le recomendamos: Revisión técnico-mecánica: ¿cuándo hacerla si su carro es un modelo anterior al 2023?)



Asimismo, prevé que el costo del subsidio debería verse reflejado en el aumento de la tarifa de taxi para quienes toman con frecuencia los servicios de este tipo de transporte en las ciudades, ya que este grupo poblaciones suele ser el de mayores ingresos y estrato socioeconómico.

¿Qué dijo del Acpm?

Con respecto a lo que podría pasar con el Acpm (diésel), Anif señaló: “Lo hemos repetido muchas veces, si no se cumplen los compromisos en términos de aumentos en los combustibles, las metas de reducción del déficit no se van a cumplir. Se deberá incurrir en medidas alternativas, como el incremento de la tasa del IVA (hasta el 25%), para lograr saldar la deuda que el país ha acumulado al mantener el precio de los combustibles en niveles bajos”.



(Además: Colombia pagará de manera anticipada bono en dólares por US$ 790 millones)



Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirmó que “darles una tarifa diferencial a los taxis es una cosa inadministrable”. Advirtió que "los taxistas van a empezar a venderle gasolina a sus amigos y sus parientes. Van a comprarla $600 más barata y la van a vender $300 más barata. Eso va a pasar y, entonces, van a decir que se hará por cédula y 20 galones por semana”.

Más noticias

Las 26 demandas que pondrían en jaque la reforma tributaria

Los tres cambios en marcha que están retando el futuro de la minería en Colombia

En julio, la producción industrial cayó 7,2 % y el comercio minorista, 8,2 %

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS