De acuerdo con Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, las observaciones hechas por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a las estimaciones sobre el impacto fiscal de la reforma pensional son la apertura para discutir técnicamente el efecto que tendrá la modificación en el país, pero insiste en los cálculos hechos y señala que el pasivo se incrementará entre 230 y 250 por ciento del PIB.

“Sin duda, esto demuestra una real apertura para discutir técnicamente reformas tan importantes como la pensional. Esta clase de discusiones, que no han sucedido con otras carteras, son las que hemos estado buscando con el gobierno y las recibimos bien”, dice Santa María.



Además apuntó que informe que señala que el pasivo pensional se incrementaría entre 230 por ciento y 250 por ciento del PIB con la reforma contiene un riguroso y detallado análisis.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, durante la radicación del proyecto de reforma pensional. Foto: EFE

Lo que dice Mintrabajo

Con respecto a los comentarios técnicos específicos de Anif, la ministra responde que “‘esta reforma no es de ninguna manera irresponsable, tiene calculados los flujos de caja para garantizar el pago, pero además un fondo de ahorro muy importante que protege frente a la incertidumbre que se pueda generar en el futuro, cuando el número de personas a pensionarse sea mayor y la población envejezca", indicó Ramírez.



De acuerdo con el mintrabajo en Anif no parecen haber tenido en cuenta los ingresos de cada pilar sino solo los egresos. Cada uno cuenta con recursos que ayudarán en su sostenimiento y que no son de la Nación, "por ejemplo, en el semicontributivo, los recursos de las devoluciones de saldos o el de las indemnizaciones sustitutivas, que ya no se devolverán a los afiliados, sino que se convertirán en una renta vitalicia”, establecen.



Ante esto, Anif respondió que sí se tienen en cuenta los ingresos que tendría el nuevo sistema pensional con la aplicación de la reforma.



Por ejemplo, en el caso del pilar contributivo, se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas sobre los 3 primeros salarios que contempla la reforma en el componente de prima media.



Además, detallan que en el documento "incluimos de manera explícita el cálculo de esos ingresos adicionales que recibiría Colpensiones. Esa cifra a valor presente ronda 15 por ciento del PIB, que de ahorrarse en su totalidad ayudaría a disminuir en algo el pasivo del pilar contributivo".



En ese sentido, se cuenta como egreso solo el valor del subsidio pensional, el cual surge a partir de que lo que cotizan las personas durante su vida productiva no alcanza a cubrir el monto total de su mesada pensional. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe entrar a financiar esa diferencia.



Por otro lado, se tiene en cuenta que aquellos que han ahorrado en el régimen de ahorro individual (RAIS), es decir, el régimen privado, han obtenido un rendimiento promedio de sus ahorros de 5 por ciento. Sin embargo, es claro que los ahorros más los rendimientos tampoco alcanzan a subsidiar la pensión del Régimen de Prima Media (RPM), puesto que en ese régimen, según contempla la propuesta, la pensión calculada sobre los 3 primeros salarios mínimos de la persona estaría subsidiada.

Por su parte, en el caso del pilar semicontributivo en el texto radicado hubo cambios de algunos parámetros. Por ejemplo, se hizo un ajuste de la tasa de interés real de 4 a 3 por ciento para el cálculo de la renta vitalicia para un grupo de beneficiarios.



En todo caso, una vez actualizadas las cifras, los resultados serán muy cercanos a lo originalmente expuesto por Anif, dicen y añaden que el hecho de que los recursos de las personas que no alcanzaron los requisitos para pensionarse no se devuelvan como devolución de saldos, sino que se conviertan en renta vitalicia como dice el Ministerio, no implica que esos recursos no hagan parte del gasto adicional que se genera con la reforma.



Sobre el punto en el que el mintrabajo expone que “en el caso del pilar solidario, el Estado aportará una partida muy importante pero también los correspondientes a los aportes solidarios de los colombianos que cotizan por encima de 4 salarios mínimos legales vigentes.”



Anif responde que si bien es cierto que se contempla que los aportes solidarios de las personas que cotizan por encima de 4 salarios mínimos legales vigentes apoyen la financiación del pilar solidario, esa población corresponde únicamente a cerca del 8 por ciento de los actuales cotizantes.



Por lo cual, un 2 por ciento adicional sobre el Ingreso Base de Cotización que aportarían estas personas al Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), que es aproximadamente 0,1 por ciento del PIB anual, "no compensaría el gasto generado por la transferencia del pilar solidario", indican.



Anif apunta que el monto de la transferencia que contempla el pilar solidario haya sido revisado desde las primeras etapas de la propuesta de reforma y se haya llegado a una cifra responsable con las finanzas públicas. Teniendo en cuenta que ese pilar cobijará a una población que de lo contrario no alcanzaría a cumplir con los requisitos para recibir un ingreso en su vejez, "nos parece que es un gasto bien focalizado. Contrario a lo que sucede con el pilar contributivo, en el cual se acentuaría el problema de mala focalización de los recursos destinados a subsidios que actualmente van a parar a la población de mayores ingresos".

'Parece asumir que la economía quedará estancada'

El ministerio de Trabajo expone que “Anif parecieran asumir que la economía quedará estancada y no habrá crecimiento económico”.



Pero que el modelo de desarrollo va a cambiar, "vamos a entrar en la industrialización del país, en la agroindustria y en colocar el campo a la ruralidad como motor de desarrollo, y para ello vamos a incluir la economía popular, solidaria y la asociatividad”, precisó.



En ese aspecto el centro de estudios detalla que "obviamente espera que la economía colombiana va a crecer en el futuro, como lo ha hecho durante los últimos 100 años, por eso el modelo utilizado para calcular el pasivo pensional que genera la propuesta de reforma tiene incluidos todos los supuestos macroeconómicos estándar de largo plazo como, por ejemplo, el crecimiento del PIB de 3 por ciento , una inflación de 3,5 por ciento, una tasa de descuento de 4 por ciento, rendimientos reales de los ahorros en el RAIS de 5 por ciento".



Además agregan que los supuestos de largo plazo han sido ratificados en consenso directo con otros centros de pensamiento, entidades gubernamentales y organizaciones dedicadas a la investigación del sistema pensional colombiano y de las finanzas públicas en general.



Adicionalmente, Anif anota que los cálculos del Gobierno contemplan que la Reforma Laboral que se tramita actualmente en el congreso incentivará el empleo formal, lo cual se traduciría en mayores montos de cotizaciones que financien el sistema pensional. Pero en sus estudios han resaltado en repetidas ocasiones que la propuesta de reforma laboral no contempla incentivos de generación de empleo formal, sino que, por el contrario, lo dificulta y, en consecuencia, terminará por disminuir el ingreso por concepto de cotizaciones que recibe la nación.

