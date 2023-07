El centro de estudios económicos ANIF y Americas Society / Council of the Americas, llevan a cabo en este momento en las instalaciones del Club El NOgal, en Bogotá, el seminario internacional 'La Economía Colombiana, ¿cómo nos ven en este momento?, conferencia que este año cuenta con la participación de altos funcionarios gubernamentales del equipo económico del presidente Gustavo Petro, así como expertos internacionales y locales, para discutir el futuro económico del país.



(Lea también: En Colombia, mientras pasajeros aéreos internacionales crecen los viajeros locales caen)

Entre los conferencistas se encuentran Susan Segal, Presidente y CEO Americas Society/ Council of the Americas; Mauricio Santa María, Presidente de ANIF;

Ricardo Bonilla González, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, quienes están a cargo primer bloque de instalación del evento.



En un segundo bloque estarán expertos internacionales, como Alexander Müller, Head Economist for Andean Region, Central America & Caribbean, Bank of America; Diego Mora, Country Manager para Colombia, Perú y Centroamérica de BlackRock y Joydeep Mukheri, Director de Calificaciones Soberanas Standard & Poor's, quienes estarán moderados por Carolina Soto, Asociada Senior Dattis, Excodirectora Banco de la República.



Ricardo Bonilla González, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, estará en el cierre de este seminario haca el medio día.