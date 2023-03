El Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución para delegarle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) funciones en temas de energía eólica, geotermia e hidrógeno con el fin de que la entidad empiece a hacer los estudios que se requieren para determinar en qué partes del país hay potencial para desarrollar estas nuevas energías.



Para este propósito, el vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, Andrés Bitar anunció que, del presupuesto de 880.000 millones de pesos que tiene la entidad para los próximos cuatro años, aproximadamente 220.000 millones de pesos se van a destinar cada año para hacer estos estudios.







Adicionalmente, se destinarán 45.000 millones de pesos en los próximos cuatro años para hacer análisis hidrogeológicos y determinar si las actividades de hidrocarburos afectan o no las cuencas hidrográficas del país.



Otros 40.000 millones de pesos irán para apoyar a las Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en los procesos de licenciamiento.



La ANH también tiene un proyecto de inversión de 40.000 millones de pesos para los próximos cuatro años con el fin de lograr que las entidades territoriales puedan estructurar proyectos y beneficiarse de las regalías de la minería y los hidrocarburos.



Andrés Bitar también manifestó que, a finales de 2023 o comienzos del próximo año, se estaría haciendo la convocatoria de la primera subasta para proyectos de energía eólica offshore y la entidad que va a fungir como administrador de esta será la ANH.



Adicionalmente, destacó que, en los últimos cuatro años, se han registrado 30 avisos de descubrimiento de petróleo y gas natural en Colombia, aunque esto no significa que todos puedan aportar nuevas reservas al balance, ya que se requiere una declaratoria de comercialidad. De este total, 21 avisos han reportado nuevos recursos de gas natural.



El vicepresidente de la ANH, además, fue enfático en asegurar que se trabajará por disminuir la dependencia de Colombia en materia de hidrocarburos, pero al mismo tiempo reconoció que los recursos que aporta este sector serán claves para financiar la transición energética en el país.



"No podemos seguir pensando que los hidrocarburos nos van a salvar por el resto de la vida. Tenemos que empezar a pensar en otras fuentes de generación de riqueza y empleabilidad, sin querer decir bajo ninguna circunstancia que el día de mañana vamos a pagar el switch el gas y el petróleo", dijo.