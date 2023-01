Durante su visita a Jericó, Antioquia, el presidente Gustavo Petro hizo un importante anuncio: el Gobierno detendrá los proyectos mineros que actualmente se desarrollan en el municipio.



"No se puede poner en peligro el agua del territorio. Hay acuíferos en el territorio y de eso vive parte de la población (...) Es un territorio con mucha agua adentro en las entrañas. Precisamente lo que hemos encontrado es que la exploración minera se localizó donde están los acuíferos. Entonces tenemos un peligro", dijo el mandatario.



Asimismo, explicó que ciertos estudios han demostrado que hay un peligro entre la minería que se propone en el territorio y el agua. "Entonces nosotros escogemos el agua", dijo el Jefe de Estado.



Petro dijo que no se puede poner en riesgo el agua. "Coincidimos y no se va avanzar más en la minería en Jericó", puntualizó.



Y, en aras de "construir nociones comunes sobre el futuro", Petro manifestó que su intención es tomar decisiones gubernamentales a partir de la discusión territorial y dialogando con las fuerzas que hay a favor y en contra. "No queremos que esa polarización aumente", puntualizó.

Adicionalmente, Petro señaló que el Estado debe comprometerse con hacer más rentable la actividad agraria mediante el desarrollo de vías, la facilidad para acceder al crédito, y anunció un sistema de capacitación que denominó el Servicio Nacional de Aprendizaje Campesino. Este último articularía los saberes agrícolas y de producción alimenticia locales.

Empresa minera le responde a Petro

La multinacional minera Anglo Gold Ashanti respondió al anuncio de Petro por uno de los proyectos que se detendría en Jericó, el de Quebradona. La empresa aclara que este proyecto no pone en riesgo el objetivo del Gobierno de que Jericó sea "un distrito agrario y ecológico".

Tenemos la tranquilidad de que nuestro proyecto Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir en armonía con el desarrollo de un Distrito agrario y ecológico. #TodosCabemos@petrogustavo @susanamuhamad @IreneVelezT pic.twitter.com/DDnVBTTHdk — AngloGold Ashanti Colombia (@AGAColombia) January 14, 2023

“Tenemos la tranquilidad de que nuestro proyecto Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir en armonía con el desarrollo de un Distrito agrario y ecológico”, se lee en el Twitter del proyecto.



“Buscaremos tener conversaciones con las autoridades ambientales para revisar conjuntamente la información existente del recurso hídrico y continuar avanzando con los estudios a los que nos obliga la ley”, anunció Anglo Gold Ashanti.