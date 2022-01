Entre tristezas y satisfacciones, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, cuenta cómo han sido los retos de su cargo y responde las pullas de antecesores suyos que la critican.

Ministra, ¿qué les responde a los críticos que sostienen que, modificada la ley de garantías, los convenios interadministrativos son para saltarse los requisitos de la contratación?



Las únicas obras que se hacen a través de convenios interadministrativos son las vías terciarias, que es el programa Colombia Rural, en convenios con las alcaldías. El 70 % es competencia de los municipios y los de categoría cinco y seis no tienen la capacidad económica. En esa medida, este Gobierno le apostó, por primera vez, a agrupar distintas fuentes de recursos, incluido el Presupuesto Nacional, para apoyar mediante convenios con las alcaldías y fortalecer las vías terciarias.



El Invías mantiene la supervisión de la interventoría técnica del proyecto, y son obligatorios los pliegos tipo, y dependiendo de la categoría del municipio tienen que usar el Secop II. Eso explica por qué los convenios no son para eludir los procedimientos de contratación.

Sí, pero el gobierno actual no puede sacar pecho por los pliegos tipo, que ya habían sido aprobados hace rato en el gobierno anterior…

Eso es parcialmente cierto. La Ley 1882 de infraestructura del Gobierno anterior obligó a adoptarlos, pero el decreto que los reglamentó es del Gobierno del presidente Iván Duque.

¿Cuál es la respuesta a la crítica, entre otros del exministro Germán Vargas Lleras, de que el contrato de la obra de la vía Bogotá-La Mesa-Anapoima-Girardot en el tercer carril fue terminado intempestivamente, cuando faltaban apenas doce kilómetros de diferentes tramos?

Este tema sí tiene un ligero sesgo. Y aclaro. Cuando llegué al Gobierno no tenía presupuesto para ningún nuevo proyecto, estaba todo comprometido y el techo fiscal limitado con la adjudicación de 29 proyectos de las concesiones de cuarta generación. Veintiuna estaban paralizadas por múltiples razones. Una de ellas podría ser que la gente estaba atemorizada de tomar decisiones. Por eso la ANI se paralizó dos años y no tomaba decisiones.

¿Por lo de Odebrecht?

Sí. Pero también había otras razones, que se derivan de los procesos de aprendizaje, de entender que uno no impone los proyectos si no cuenta con la comunidad. Los 21 proyectos parados, firmados entre el 2014 y el 2016, me copaban mi techo fiscal. No tenía un peso para hacer ni contratar un nuevo proyecto. Y contratos, además de que estaban, 15 de ellos, con una ejecución inferior al 6 y 10 %, con una inferior al 1 %. Fue el mapa que encontré. Eso nos obligó a sentarnos a hacer un cuarto de reactivación económica con todos los actores, para identificar la problemática de por qué estaban parados. Encontré 31 tribunales de arbitramento. Hoy tenemos 27 proyectos en ejecución. Otro hubiera sido el caso si hubiera salido a reclamar los problemas que encontré, en vez de llegar a solucionarlos.

¿Usted diría que esa vía a Anapoima es elitista, o que tenía por encima otras prioridades nacionales?

Por esa carretera ni siquiera pasa un camión de carga pesada. En términos de priorización de recursos de política pública, si usted tiene un país desconectado, departamentos como el Guaviare, donde no existía ni una vía nacional pavimentada, o uno como el Chocó, que llevaba 15 años tratándose de conectar con el centro del país, tiene que ser prioritario asignar 200.000 o 300.000 millones para terminar de pavimentar esas vías. Para responderle la pregunta, en términos de política pública no abandoné el contrato de la vía La Mesa-Anapoima-Girardot; ese contrato se terminó sin adicionarlo, eso es todo. Y ¿por qué? Porque ante las limitaciones de recursos y ante el déficit de infraestructura en todo el país, que es enorme, a mí sí me parece muy bien que a una vía que solo beneficia al departamento, pues que sea ese departamento el que ponga los recursos. Es una concesión departamental, con un peaje que ni siquiera lo recauda la nación.

¿Qué hay de cierto, ministra, en que de los catorce proyectos armados y ofrecidos en enero de 2021 por 22 billones solo dos han sido adjudicados?

Cierto. En mi cronograma así estaba estimado. Son proyectos que había que estructurar y eso tarda tiempo. El año pasado, en medio de la pandemia, logramos levantar el techo fiscal y sin eso no podíamos hacer ninguna nueva licitación. Parte de la crítica que les hacen a los proyectos es que no los estructuraron bien. Por ejemplo, encontré el de la doble calzada entre La Guajira y Cesar. Caducó porque quemaron el peaje las dos veces que lo fueron a instalar. ¿Y sabe cuánto le tocó pagar a la Nación en la liquidación? Aproximadamente 200.000 millones, y no se hizo ni un kilómetro de vía. Se creía que podían imponerse los peajes con escopeta y la verdad uno tiene que incorporar y socializar a la comunidad en los proyectos.

A propósito de la comunidad, usted ha anunciado la licitación del proyecto del canal del Dique por valor de casi 4 billones. ¿Sí será adjudicado en julio? Porque allá hay pendientes 5 consultas previas, por 350 millones cada una...

Sí, señora, estamos al día con el cronograma estimado, pero la estructuración involucró no solo cambiar normas, sino sacar un documento Conpes de Quinta Generación donde el principal concepto y el más importante es la sostenibilidad.

También dicen que por allá hay un cementerio de víctimas del conflicto, y que no hay licencia ambiental. ¿Todos esos líos los van a resolver antes del primero de julio?

“Si usted no aísla este Ministerio

No todos se tienen que resolver antes de la adjudicación. Los proyectos se adjudican y las licencias ambientales se van adjudicando. A varios de los que encontré paralizados no les dieron licencia ambiental, y nos tocó trabajar con la autoridad ambiental para lograrla. Y, no obstante, estaban adjudicados, por lo que me sorprende el comentario de mis críticos.



Y le puedo poner un ejemplo. Dejaron firmado, pero no se ha logrado reactivar porque la licencia ambiental se demoró, del proyecto de Mulaló-Loboguerrero. Hay otro proyecto, que es Popayán-Santander de Quilichao, cuyas licencias logramos que se aprobaran apenas al final del año pasado. Pero lo dejaron adjudicado ellos.



Uno de los proyectos más bonitos se llama la iniciativa privada Antioquia-Bolívar, es para que los camiones lleguen más rápido de Antioquia a los puertos de Cartagena, y atraviesa los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, desde Caucasia. Fue el primer proyecto que emitió bonos en Nueva York. El cierre financiero dependía de trasladar un peaje para recoger el tráfico de una vía departamental e intentaron quemarlo. A esa vía se le metieron 86.000 millones de pesos, la concesión ni siquiera estaba obligada a darle mantenimiento ni a sacar tarifas diferenciales para la población menos favorecida.



Ese fue mi primer reto, conciliar con la comunidad y con el concesionario para lograr instalar el peaje, porque lo que estaba en juego era la credibilidad de la financiación para las vías de Cuarta Generación. Durante nueve meses negociamos con la comunidad y tocó asumir, con cargo a la Nación, el mantenimiento, además del compromiso, ese sí con el concesionario, de tarifas diferenciales para los habitantes de esos municipios: inviable cobrarle a un muchacho que iba a capacitarse al Sena de Montería 26.000 pesos diarios de peaje.

Después de lo de Centros Poblados, todos andamos con los pelos de punta. Y a usted le pasó un problema con la millonaria licitación del Runt, una de las concesiones más generosas que otorga el Estado. Todo marchaba correctamente, hasta que en las fiestas decembrinas apareció como por el correo de las brujas un requisito nuevo en los pliegos. ¿Cómo resolvió el problemita?

Le hicimos una consulta que nos trasladaron a nuestro asesor en seguros, Delima Marsh, sobre si la póliza de cumplimiento incorporaba la póliza de calidad, o si eran coberturas diferentes. Nos recomendó, con redacción incluida, separarlas. Se incorporó en la adenda del 30 de diciembre.

¿Y cuál fue el escándalo? Delima es una firma muy seria y de mucha tradición...

Textualmente asumimos sus observaciones porque ellos son los expertos en seguros. El 3 o 4 de enero nos llegó un comentario de que el amparo que estaba trascrito a la póliza de calidad estaba equivocado, porque esta no incluye cláusulas penales ni multas, eso lo hace la cláusula de cumplimiento. Inmediatamente lo remitimos a Delima que, por escrito, reconoció que había sido un yerro de transcripción.

¿Y eso a quién dejaba por fuera?

A todos, porque ninguna compañía de seguros iba a prestar la póliza de calidad con cláusula penal.

Pero a los dueños actuales de la concesión los beneficiaba, porque alargaba el proceso... ¿Cree que pudo haber plata de por medio?

No puedo afirmar eso. Hablo de la seriedad de Delima, pero no me atrevo a comentar el error del copy-paste de un funcionario que de pronto no tenía la capacidad del caso, o no tenía la experiencia. Ninguna compañía seria iba a prestar una póliza de calidad con cláusula penal.

Cuando uno habla con usted en entrevistas como estas acerca de sus logros a veces se la siente como triste, como frustrada...

Es difícil la ligereza con la que a veces se hacen comentarios sobre la integridad de uno. Claro que el error de Delima fue complicado. Pero no era para favorecer a ningún proponente, porque simplemente no iba a haberlos. La noticia se difundió sin ni siquiera explicar que fue un yerro de la aseguradora que se subsanó rápidamente y que para ello hubo que suspender la licitación unos pocos días.



Llevo tres años y medio trabajando en esto. Me tocó empezar de ceros, ampliar el contrato al mismo proponente que lo tiene, ya que es un contrato con millones de registros donde está la seguridad jurídica de todas las transacciones sobre vehículos automotores en el país. El día que usted me llamó para la entrevista claro que estaba triste. No podía dejar al país en esa incertidumbre.

Pero, mire, ministra, lo que nos ha tocado a los colombianos en unos pocos días: aterrarnos con el robo de Centros Poblados a la conectividad de los niños campesinos. Sorprendernos con que el asesor de la jefe de gabinete del presidente Duque se dedicó a usar su cargo para buscarle contratos a su señora. Y enterarnos de que, por un error, a la ministra de Transporte casi le meten un gol en una multimillonaria licitación del Runt un 31 de diciembre... ¿Cómo pedirnos a los colombianos que no nos volvamos desconfiados y mal pensados? ¿Si a usted el próximo Presidente, reconociéndole su labor, le pide que se quede, le dice que sí?

No, María Isabel, yo creo que no hay cuerpo que resista el Ministerio de Transporte más de cuatro años. Pero hoy, en cambio, estoy muy contenta, cuando evalúo los resultados del Ministerio aislados de la polarización política. Se ha logrado trabajar con todos los actores, verdes, rojos, amarillos, porque las obras de infraestructura trascienden los gobiernos: mientras usted diseña, planea y contrata estudios y adjudica, se le fue un gobierno. Si usted no aísla este ministerio de la polarización política, de la mezquindad de salir a criticar, no podrán todos sus actores sentarse a sacar adelante los proyectos. Además, a la licitación del Runt se presentaron ocho proponentes, cómo no voy a estar contenta.

¿Cuál es su conclusión en términos de resultados de ejecución?

Si los colombianos nos ponemos de acuerdo sobre un único objetivo, sacamos las cosas adelante. A mi despacho llegaba, por ejemplo, toda la bancada del Valle para pelear por sus proyectos y se sentaban en mi oficina señores como Cristian Garcés, y al lado Alexander López y al lado Catalina Ortiz y al lado Luis Fernando Velasco, y se ponían de acuerdo para que priorizáramos, con base en las limitaciones presupuestales, las obras que debían incorporar accesos Cali-Palmira, que fue el primer proyecto de Quinta Generación que se adjudicó. Así es como debemos trabajar. Tenemos invertidos 5,5 billones de pesos en vías terciarias. Vamos a dejar terminados y mejorados 5.040 kilómetros. Y en ejecución para entregar en los siguientes seis meses, 6.000 kilómetros más. Por eso y muchos otros logros le puedo decir que hoy me siento orgullosa.



MARÍA ISABEL RUEDA

​Especial para EL TIEMPO