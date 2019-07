Bogotá debe planear su crecimiento / Opinión

Mucho se discute sobre el crecimiento de Bogotá. Aunque no quisiéramos que siguiera creciendo, seguimos teniendo hijos, migración, más parejas que se separan y los jóvenes se van a vivir solos. No es que Bogotá crezca o no, es cómo crece.

En los últimos doce años, el Dane registró un aumento poblacional por nacimientos y fallecimientos de 1,1 millones. Para los próximos doce años proyectamos 598.000 (45 por ciento menos). Estimamos también 486.000 habitantes por migración, disminuyendo la tendencia de 80.000 venezolanos que llegaron en el 2018. Este incremento poblacional generará 436.000 nuevos hogares al 2031, que, vale contarlo, no solo dependen de la nueva población.



Un menor tamaño de estos hace que la población actual también requiera más viviendas. Pasaremos de 2,9 a 2,5 habitantes por hogar (un aumento de 16 por ciento de viviendas). Con la cifra de 7,2 millones de habitantes censados por el Dane en el 2018, la disminución del tamaño del hogar generará 439.000 adicionales. Y tomando la cifra del Censo del 2005 serán 491.000. Así, sumando los 436.000 hogares del crecimiento poblacional más los 439.000 a 491.000 del menor tamaño de hogares sobre la población actual, necesitaremos 875.000 a 926,000 viviendas.

¿Y Bogotá sí creció tanto en los últimos años? Sí, pero no aquí y no formalmente. No se habilitó suelo, generando tres graves fenómenos: se aumentó el precio del suelo; de hecho, entre 1960 y el 2004 este subió al 4,1 por ciento sobre inflación, mientras que entre el 2004 y el 2016 pasó al 11,9 por ciento, generando viviendas y arriendos más costosos.



¿Y la vivienda informal? Entre el 2012 y el 2018 se generaron 19.667 ampliaciones anuales sin licencia, principalmente para nuevas viviendas. A esto se suma la expulsión a municipios aledaños, pues se ocuparon 19.494 hectáreas entre el 2005 y el 2016, más de media Bogotá. Necesitamos vivienda formal, cerca del trabajo, sin acabar con la Sabana y a buen precio.



Ese es el reto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Una ciudad con calidad de vida y equidad, con un esfuerzo planteado en renovación urbana y expansión ordenada, permitiendo –además– que el crecimiento pasado, informal y desbordado en la Sabana, ocurra de manera adecuada. No podemos darle la espalda, no podemos evitarlo, debemos ordenarlo.



*Secretario de Planeación Distrital.