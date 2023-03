En las últimas horas, el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República la reforma laboral. Algunas propuestas que fueron incluidas en el texto están generando preocupación por sus afectaciones a las empresas y un posible incremento en el desempleo.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó que en el proyecto de ley no fueron incluidas algunas propuestas que solucionaban las preocupaciones que los empresarios habían planteado durante los cuatro meses de conversaciones y que estaban en el borrador que tenían el pasado lunes.



"La versión definitiva difiere en varios puntos muy sensibles para nosotros de lo que se había visto el lunes. El Gobierno tenía la potestad de hacerlo, pero eso conduce a que la concertación sea en menos puntos de los que originalmente habíamos visto", agregó.



Una de ellas era la posibilidad de ir implementando de las disposiciones de la reforma laboral en la medida en que fuera generando mayor actividad económica en el país.



"Si algo se debería hacer en este momento en términos laborales es tratar de generar condiciones para que haya más empleo, menos informalidad y para que efectivamente haya más emprendedores y empresas medianas y grandes contratando gente, que es lo que más necesita Colombia", dijo Bruce Mac Master durante la 12ª versión de Colombia Genera.

El líder gremial también manifestó que una preocupación importante que se tiene son los mayores costos que se puedan generar eventualmente, algunas inflexibilidades que se están generando y las imposiciones de tercerización.



"Estamos convencidos de que tenemos que darles la oportunidad a las empresas pymes y a las microempresas de poder venderle productos a las empresas grandes. Si se obliga a las empresas grandes a producir todo lo que necesitan o a contratar todo directamente, van a desaparecer una gran cantidad de pymes y empresas medianas y pequeñas", aseveró.



Hay que hacer un ejercicio muy detallado para de entender cuáles son las capacidades reales de análisis y de toma de decisión del Congreso

Incluso, dice que la economía popular se puede ver afectada. Un sondeo de la Andi reveló que el 80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas trabajan como proveedores de productos y servicios a las empresas a las empresas grandes.



Otro tema de preocupación que manifestó el presidente de la Andi es la cantidad de proyectos de ley que se han radicado en el primer semestre del año para que sean estudiados y aprobados por el Congreso de la República.



En los últimos días, se han radicado el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas de salud y laboral; además, en los próximos días, se radicaría la reforma pensional, de la cual ya se han conocido varios detalles del texto.



"Hay que hacer un ejercicio muy detallado para entender cuáles son las capacidades reales de análisis y de toma de decisión que tiene físicamente y en términos de tiempo el Congreso de la República. Lo tenemos muy ocupado”, señaló.



Aunque no afirma que los congresistas no estén en la capacidad de tomar decisiones, sí le genera inquietud que no puedan "decidir bien, que entiendan cada uno de los artículos que van a tener que aprobar y que entiendan las consecuencias de cada uno de ellos".



Por la cantidad de proyectos relevantes que se han radicado, eventualmente, se podría estar generando una congestión en el Congreso que terminaría llevándolo "a tomar decisiones equivocadas, lo que preocupa mucho", dice Bruce Mac Master.



Por eso, le sugiere al Congreso que diga cuáles son sus "capacidades de análisis de análisis responsable para poder tomar las decisiones correctas para el país".