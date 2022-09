Tras varias jornadas de los gremios con los congresistas, hablando de la reforma tributaria, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presenta sus impresiones de lo que va hasta ahora de la discusión.

¿Encontraron un proyecto enfocado en personas naturales y no en empresas, como se prometió?





Contrario a lo dicho, la tributaria toca profundamente a las empresas y de todos los tamaños. Pymes, microempresas, medianas... Y también a los inversionistas. Lo que estamos haciendo es un harakiiri muy violento a la inversión.



En Colombia, 78 por ciento de los impuestos lo pagan las empresas y el 22, las personas, pero estamos teniendo una tributaria que hace exactamente lo mismo. Lo único que va a hacer es aumentar el 78 al 82. Y los impuestos no son solo renta, y no son solo impuestos nacionales.



Un estudio de la Andi con cerca de 400 compañías encuentra que en la industria la tasa efectiva de tributación es del 56 por ciento y subiría al 62. En minería e hidrocarburos pasaría de 53 a 87; en comercio,de 58 a 63. Estas tasas nos vuelven tremendamente poco competitivos.



¿Y a los inversionistas, cómo los toca?

Para un inversionista colombiano, la tasa combinada de renta más dividendos es de 60 por ciento, pero si es extranjero, solo de 48. Y si es extranjero en un país con convenio de doble tributación baja a 38,3. Es decir, 20 puntos de diferencia versus los inversionistas locales, lo cual es una locura. En Portugal, la tarifa combinada es 28; en Israel, el 33; en España, el 26; en Costa Rica es el 15 por ciento. ¿Por qué una empresa se va a venir a ubicar en Colombia?

¿Por dónde deben empezar los cambios?

El monto debería ser una de las principales discusiones. Los 25 billones prácticamente duplican la tributaria más grande de la historia. Lo que ha pasado estos años lo va a terminar capitalizando el gobierno actual, que recibirá realmente los recursos plenos de la tributaria anterior.



En el 2020 el total del recaudo fue 130 billones de pesos. En el 2021 pasó a 162 billones. Y este año vamos a pasar a 202 billones. Un crecimiento gigantesco. Y el Marco Fiscal dice que en el 2023 se aumentará a 240. Otros 42 billones de crecimiento, y ahí no hay una tributaria todavía calculada. Tendremos, de 2021 a 2023, un incremento de 82 billones. Y, en tres años, un aumento de 75 por ciento. Estamos hablando de 110 billones de pesos. Un traslado en donde el Estado se lleva recursos de la economía.

Ese mayor recaudo equivale a varias reformas.



La pregunta es ¿se necesita o no la reforma? Y la segunda pregunta, si se necesita, ¿de qué tamaño? Colombia no puede hacer una tributaria superior a nuestras capacidades. Cuando se adelanta una tributaria superior a las capacidades se corre el riesgo de estrangular la economía: básicamente una recesión autoinfligida.

Pero los recursos se necesitan para cumplir las promesas.



Todos los gobiernos quisieran tener más plata, porque todos quieren gastar y todo gobernante sueña con gastar de acuerdo con su programa. Pero lo cierto es que Colombia no es capaz de asumir tributarias de ese tamaño. Colombia no puede asimilar sin caer en una recesión una tributaria superior a 8 billones.

¿Qué reacción hay en el Congreso cuando lleva ese mensaje?



Creo que los congresistas ya son conscientes de que ha habido un exceso de ambición del Gobierno. El Gobierno mismo se está dando cuenta de que estamos produciendo un efecto tremendamente nocivo.

¿Qué pasa con ganancias ocasionales?



En el 2012 se creó un impuesto único de ganancia ocasional, decisión que más que lo duplicó para el año siguiente. Luego, seguimos creciendo, y se ha multiplicado por casi 5 veces. La reforma termina matando los negocios sobre la mesa que se hacen en Colombia. Terminaría matando el mercado de valores y la compraventa de vehículos y de vivienda. Incentivando la economía subterránea.

¿Los impuestos saludables pueden afectar la población?



Supongamos que no afectan la industria ni el empleo ni la actividad. Son 2,5 billones de pesos que los pagan básicamente las personas con menos recursos. ¿Uno realmente está pensando en quitar 2,5 billones de pesos a las familias que comen esos productos? Detrás de eso hay 350.000 tenderos y el 90 por ciento de sus ventas son estos productos. Un golpe directo a la familia y la economía popular.



Hay una inmensa discusión mundial sobre si eso reduce o no la obesidad. Lo que se produce –todos lo sabemos– es una sustitución de los productos productores de calorías. No se toma la gaseosa pero se toma el jugo, y está demostrado que es peor.

¿Una reforma así se escribe en tres semanas?



Uno se puede preguntar qué efectos en Suiza ha producido el hecho de que los impuestos allá sean 22,3 por ciento. Detrás hay mucho estudio y decisiones técnicas. En Colombia estamos acostumbrados a que las reformas son realmente un mercado persa.

¿Qué hay positivo?



La gran ventaja es que tenemos un ministro de Hacienda inteligente, bueno, razonable. Siento que está entendiendo la magnitud y la gravedad del asunto. Creo que se está dando cuenta de que efectivamente hay que hacer correcciones grandes en temas como dividendos, dobles tributaciones, inversión, o el monto.

Más sobretasa a los bancos

En una reunión ayer de congresistas con el presidente Gustavo Petro se planteó la posibilidad de subir en la reforma tributaria la sobretasa al sector financiero de 3 a 5 por ciento, dijo la senadora Katherine Miranda.



Al terminar la reunión, la congresista dijo que la prioridad en el dinero recaudado por la reforma tributaria será el pago de la deuda, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias, compra de tierras y agua potable. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar dijo que Petro pidió que para mantener las promesas de campaña no baje el monto de 25 billones de pesos.

