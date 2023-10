Andesco y Acolgén piden a gobiernos locales revisar impuestos en la factura de energía

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco) junto con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) publicaron, mediante un comunicado, una serie de recomendaciones a seguir por parte de gobiernos locales y departamentales así como del Gobierno Nacional, frente al difícil momento que atraviesa el sector eléctrico colombiano.



Las asociaciones gremiales mencionadas advierten que la seguridad energética del país está en riesgo, y que los márgenes entre oferta y demanda en el corto y largo plazo se están volviendo críticos.



Reconocen varios factores causales de estas complejidades, tales como dificultades socio ambientales, al igual que dificultades financieras de gran parte de los agentes distribuidores comercializadores por la acumulación de saldos de la opción tarifaria que se planteó para ayudar a los usuarios durante la pandemia.

Características de la crisis

En el documento, ambas asociaciones gremiales describen las características del momento que vive el sector energético colombiano, entre las que destacan tres: la disminución de un 11 por ciento entre septiembre y octubre de los niveles de energía útil en los embalses por aportes hidrológicos al 59 por ciento de medias históricas que no compensan el desembalse de agua producido por su operación; una oferta más estrecha de gas, energético fundamental para la generación por medio de las plantas térmicas; y los atrasos en la entrada de operación de proyectos de generación y transmisión, en especial proyectos eólicos y solares ubicados en La Guajira.

¿Qué medidas recomendaron?

Entre las acciones a tomar recomendadas por Andesco y Acolgén están las siguientes: resolver la recuperación de los saldos acumulados de la opción tarifaria de los comercializadores, que hoy superan $6 billones; y establecer, de manera definitiva, la recuperación de estos montos.



A los gobiernos locales y departamentales les recomendaron realizar los pagos de las

deudas de energía de las entidades oficiales, que hoy es cercana a un billón de pesos y revisar los impuestos locales que se cobran en la factura de energía para aliviar la carga a los ciudadanos.



Otras medidas fueron asegurar el ingreso de mayor oferta, agilizando la conexión de plantas disponibles en el corto plazo y los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental para proyectos de generación y transmisión que se encuentran atrasados; y, finalmente, revisar el mecanismo de intercambio de energía con Ecuador sobre la energía excedentaria (aquella generada por las placas solares fotovoltaicas y que no se utiliza de forma instantánea) que pueda entregar Colombia, con el fin de priorizar la seguridad energética del país.



Al Gobierno Nacional le hicieron otras recomendaciones, dada la llegada del Fenómeno de El Niño, esto con el fin de asegurar que las empresas puedan continuar garantizando la prestación del servicio en el país y mitigar el impacto para los usuarios en sus facturas: aplicar de manera temporal, excepcional, centralizada y voluntaria, un mecanismo para que comercializadores que atienden demanda regulada puedan acceder a la energía no comprometida que los generadores pongan a disposición a un mejor precio respecto al precio de bolsa.



La propuesta anterior se puede realizar, según indican los gremios, habilitando una contratación tipo 'Pague lo Generado', que se puedan suscribir entre las partes resultado de una asignación centralizada tipo subasta, y con la asignación a través de un mecanismo centralizado y expedito sin necesidad de contratación.



En principio, las propuestas no afectarían la formación del precio de bolsa y sus efectos ocurrirían de manera expedita una vez se expida un documento resolutivo definitivo por parte de la Creg.





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO