Durante la instalación del XXV Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), el presidente del gremio, Camilo Sánchez, hizo un llamado al Gobierno para cambiar el "tono" de las conversaciones y seguir trabajando por el sector.



"Nosotros no hacemos oposición, las empresas estamos para generar la inversión, el cambio y la transformación que requiere el país. Hay que cambiar el tonito, el tonito se tiene que cambiar, tanto el nuestro como el del Gobierno", dijo.



Además, manifestó que, como en agosto de 2022 llegó al poder el primer Gobierno de izquierda de Colombia, "la gente pensó que íbamos a caer en la tentación de la pelea". Y agregó que lo que se ha hecho es trabajar en conjunto para hacer los cambios que se requieren para cerrar brechas y lograr el equilibrio social.



"Nosotros tenemos que entendernos, tenemos que sentarnos, tenemos que ser propositivos, tenemos que mostrarle a Colombia que si trabajamos todos del mismo lado vamos a lograr los compromisos sociales que tenemos en todo el territorio colombiano", agregó.



El presidente de Andesco también celebró que no se haya hecho realidad el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro hace 11 meses sobre asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con el fin de bajar las tarifas de energía eléctrica.



Camilo Sánchez, presidente de Andesco Foto: Andesco

Por el contrario, "lo que se hizo fue mantener la institucionalidad a través de la Creg. El Gobierno Nacional se dio cuenta de que no se puede primar el discurso político sobre el técnico y tenemos que hacer lo que se tiene que hacer para seguir avanzando", manifestó.



Adicionalmente, destacó que, luego de nueve meses del presidente Gustavo Petro, se ha logrado que el Gobierno cambie su postura, al igual que las empresas que "no le sirven al país y, de esa manera, seguir construyendo sobre los construido".



También dijo que el gremio sigue pensando que "el buen gobernante tiene que oírnos y que nosotros no solo vamos a venir a decirle las cosas buenas ni vamos a hacer los aduladores, tenemos que anticiparnos a los hechos".



Frente a la llegada del Fenómeno de El Niño, que hará escasear el agua para la generación de energía, Camilo Sánchez aseguró que es necesario cuidar los embalses y los recursos hídricos para que no se utilicen de una manera innecesaria en un momento que no corresponda.



En esa línea, Ecopetrol ratificó que Colombia va a contar con el gas suficiente para que las térmicas no vayan a presentar algún inconveniente, ya que las termoeléctricas podrían llegar a generar el 52 por ciento de la energía que consumen los colombianos.