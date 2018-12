Analizan si menor nota de Moody's a Costa Rica es riesgo para el país

La reducción de la calificación de la deuda de Costa Rica por parte de la agencia Moody’s, luego de que ese país aprobó una reforma fiscal, puso a analistas a comparar con el proceso que avanza en Colombia con la ley de financiamiento.

Algunos analistas consultados ven grandes diferencias entre los dos países, mientras otros señalan que lo ocurrido con Costa Rica debe ser mirado con atención en Colombia.



En el país, “Gobierno y Congreso han respondido en forma ágil ante los desequilibrios”, dice Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, y los desequilibrios son moderados frente a Costa Rica, que tiene desequilibrios muy grandes y la respuesta de las autoridades ha sido tardía.

En Costa Rica, dice Langebaek, este año el déficit fiscal sería de 7,2 por ciento del PIB, tras 6 por ciento el año pasado, y se aprobó una reforma fiscal que solo recaudaría 1,3 por ciento. Entre tanto, en Colombia, se espera un déficit de 3,1 por ciento este año, y de 2,4 por ciento el año entrante.



Así mismo, dice Felipe Campos, gerente de Investigaciones de Alianza Valores, se avanza en una ley de financiamiento que va tras 7 billones de pesos y el resto del gasto se pospone.



De acuerdo con Campos, Moody’s no debería hacer cambios en la medida en que su preocupación de más endeudamiento local en el 2019 se despejó con el anuncio del Gobierno de que no tiene planes de romper la regla fiscal.



Sin embargo, para el experto Daniel Castellanos, “las calificadoras no han reducido la nota colombiana porque han dado un compás de espera a las autoridades para que presenten un plan de ajuste creíble. Costa Rica lo hizo, pero no lo fue; no sería sorprendente que Colombia corra la misma suerte de Costa Rica”.



Para Hernán Avendaño, director de Estudios de Fasecolda, “lo de Costa Rica no le afecta a Colombia porque es diferente cada país, pero de lo que sí están pendientes las calificadoras es de cómo termina la ley de financiamiento, particularmente porque fue el mismo Gobierno el que sacó a la luz que estaba desfinanciado”.



“Creemos que es difícil perder el grado de inversión”, dice, por su parte, Camilo Pérez, gerente de Investigaciones del Banco de Bogotá, aunque “una reducción de la calificación es un riesgo. Seguramente tendremos pronunciamientos de las calificadoras en el primer trimestre del año, con sus opiniones de la ley de financiamiento”.



El investigador de Fedesarrollo, Mauricio Reina, dice que “el caso costarricense pone presente la seriedad con que Colombia debe tomarse la labor de sacar adelante una ley de financiamiento que permita cumplir la regla fiscal”.



Para asegurar que no nos bajen la nota –dice Sergio Olarte, de BTG Pactual– hay que mostrar que Colombia está comprometido con la consolidación de la deuda y que el cumplimiento de la regla fiscal asegure una convergencia de la deuda pública a niveles más acordes con nuestra calificación”.



Para Juan David Ballén, director de Análisis de Casa de Bolsa, “desde hace mucho tiempo las condiciones están dadas para que Moody’s o Fitch recorten nuestra calificación, como lo hizo Standard and Poor’s”. Según Ballén, siempre habrá riesgo de no cumplir la regla fiscal si no se hacen las reformas tributaria y de pensiones de carácter estructural.



