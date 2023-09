Las posibilidades de que la cocaína pueda desplazar al petróleo como principal producto de exportación colombiano, como lo plantea un reciente análisis de Bloomberg Economics, parecen muy lejanas en opinión de algunos analistas consultados por EL TIEMPO, quienes coinciden en que los dados de las ventas externas del alcaloide referidas por dicho análisis son bastante elevadas, incluso, suenas exageradas.



Según un análisis de Felipe Hernández, economista de Bloomberg Economics, difundido por la agencia de noticias este jueves, estima que "los ingresos por exportaciones de cocaína aumentaron a 18.200 millones de dólares en 2022, no muy lejos de las exportaciones de petróleo de 19.100 millones de dólares del año pasado".



El experto señaló, además, que las exportaciones de crudo del país registraron una caída del 30 por ciento en el primer semestre, mientras que el comercio de cocaína viene en aumento, indicando que "este último podría ser el producto de exportación número uno del país este año".



Apreciaciones que de inmediato causaron algunas reacciones de otros analistas, quienes indicaron que hay que tener varios elementos en cuenta para saber a ciencia cierta cómo se llegó a esas cifras que parecen un tanto exageradas.



Exportaciones de petróleo de Ecopetrol el año pasado habrían sumado cerca de 20.000 millones de dólares. Foto: Archivo El Tiempo

Al referirse a este tema, José Ignacio López, Economista de la Universidad de Los Andes y director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que no le queda muy clara la metodología que empleó el analista de Bloomberg Economics.



"Lo que se entiende por alguna descripción es que lo que están utilizando es producción de área menos incautaciones, pero están haciendo es unos ajustes de precio como si la producción local fuera a un precio internacional", dice López.



En su opinión, es un error tremendo porque esa exportación de cocaína, como cualquier producto, tiene una cadena de valor y lo que se sabe es que buena parte del valor no se queda en Colombia sino en la distribución final.



Así las cosas, precisa el economista, ese cálculo estaría sobre estimando el valor de las exportaciones sobe el valor e la cocaína. Según sus propios cálculos, esas exportaciones podrían estar ente 2.000 millones y 4.000 millones de dólares, mientras que las de otros economistas mencionados por el experto apuntan a cerca de 6.000 millones de dólares.



"Ninguna de las estimaciones que conozco se acercan a esos 18.200 millones de dólares", insiste el economista de Corficolombiana, quien considera que pensar que ese producto pueda ser el primero en exportación es bastante equivocado, es un error de la agencia de noticias y sería necesario que aclararan la metodología que usan para llegar a esa conclusión.

Y los recursos...

No es el único que duda de esas cifras. Andrés Langebaek Rueda, director Ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, tampoco ve muy claros esas estimaciones. "Hay que ver de dónde están sacando esas cifras, porque, sin duda, el Dane no las proporciona".



Además, señala que los precios a los cuales se puede imputar el valor de la producción son muy inexactos. "En principio veo que la cifra es excesiva", comenta el economista, quien agrega que "ningún estudio en Colombia sobre el valor agregado por el narcotráfico había llegado a una cifra tan elevada, por lo que no o considero tan consistente con el resto de datos".



Langebaek Rueda explica que los recursos de las exportaciones ilegales de cocaína tienen que llegar al país por alguna vía, tienen que terminar registrándose, por lo menos una parte, por algunos rubros, por ejemplo, en remesas de trabajadores colombianos en el exterior y la magnitud de la cifra expuesta es muy alta y no se han visto en otros rubros comportamientos demasiado raros que expliquen eso y no los hemos visto, puntualizó.