El Informe sobre desigualdad mundial 2022, elaborado por el Laboratorio mundial de desigualdad con sede en París, es un documento notable por muchas razones, comenzando por su demostración del inmenso poder de la paciencia de la investigación colectiva.



El informe proporciona las últimas estimaciones, basadas en la agregación cuidadosa de datos nacionales de una multitud de fuentes, de la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel nacional, regional y mundial.



También proporciona datos de series de tiempo a largo plazo para estos indicadores, lo que nos permite considerar patrones recientes en un contexto histórico más amplio. Y amplía las diferentes dimensiones de la desigualdad al revelar nuevas formas.

Cualquier empresa de investigación tan ambiciosa como esta, inevitablemente suscitará objeciones sobre los conjuntos de datos utilizados, los supuestos necesarios para generar series particulares y las formas en que se han llenado algunas lagunas de datos.

Problema de método

Mi propia crítica menor se relaciona con el uso del World Inequality Lab de los tipos de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) para determinar y comparar los ingresos nacionales entre países.



Como he argumentado en otra parte, si bien los tipos de cambio de PPA parecen controlar las diferencias entre países en los niveles de precios y los estándares de vida, están plagados de problemas conceptuales, metodológicos y empíricos.



Para empezar, los tipos de cambio PPP asumen que la estructura de la economía de cada país es similar a la del país de referencia (Estados Unidos) y cambia de la misma manera con el tiempo. Cuando se aplica a las economías en desarrollo, este supuesto es especialmente débil.



Además, el complicado procedimiento de ponderación de las mercancías puede dar lugar a la inclusión de productos no representativos y de alto precio que rara vez se consumen en algunos países.



Por ejemplo, Angus Deaton ha notado cómo el cereal de hojuelas de maíz empaquetado puede estar disponible en los países pobres, pero solo los compra una minoría relativamente pequeña de personas ricas. Las ponderaciones del gasto de las cuentas nacionales no reflejan los patrones de consumo de las personas que son pobres según los estándares mundiales.



Existe otra cuestión conceptual, posiblemente incluso más preocupante. Los países de alta PPA, es decir, aquellos en los que se considera que el poder adquisitivo real de la moneda local es mucho mayor que su valor nominal, suelen ser economías de ingresos bajos con salarios medios bajos.



La PPA es alta precisamente porque una parte importante de la población activa recibe una remuneración muy baja, lo que significa que los bienes y servicios están disponibles a un precio más bajo que en los países donde la mayoría de los trabajadores reciben salarios más altos.

La incidencia generalizada del trabajo no remunerado en muchos hogares pobres de países de bajos ingresos amplifica aún más el efecto. Entonces, es claro que el mayor poder adquisitivo de la moneda local refleja condiciones de indigencia y baja o nula remuneración de lo que incluso podría ser la mayoría de los trabajadores.

Por lo tanto, los datos del PIB modificados por la PPA pueden perder el sentido. Al considerar el mayor poder adquisitivo de un ingreso monetario dado como una ventaja, en lugar de un reflejo de la mayor pobreza absoluta de la mayoría de los trabajadores de una economía, las estimaciones de la PPA exageran efectivamente los ingresos de los países más pobres en comparación con los de las economías ricas.

Peor de lo que se cree

Por todas estas razones, depender de los tipos de cambio PPA en las comparaciones de ingresos entre países, incluidas las medidas de pobreza y desigualdad, es extremadamente problemático.



Hay razones sólidas para ceñirse a los tipos de cambio del mercado al medir la desigualdad entre países, lo que probablemente revelaría disparidades mucho mayores que las evidentes en el Informe sobre la desigualdad en el mundo.



A pesar de esta objeción, el informe aporta mucho a nuestra comprensión de la desigualdad, especialmente a través de dos nuevas medidas. El primero es la participación de las mujeres en los ingresos laborales, que es un indicador útil de la desigualdad de género. A nivel mundial, esta proporción se ha mantenido prácticamente sin cambios durante las últimas tres décadas, en un tercio, y ha sido tan baja como 10 o 15 por ciento en Medio Oriente y África del Norte (Mena) y por debajo del 20 por ciento en Asia, excluida China.



Contaminación por país

Este indicador captura no solo los desequilibrios del mercado laboral, sino también, implícitamente, la mayor proporción de trabajo no remunerado que realizan las mujeres en los hogares y comunidades, lo que reduce su acceso al trabajo remunerado y afecta su remuneración en el empleo remunerado.



La segunda medida innovadora examina la desigualdad en las emisiones de dióxido de carbono mediante la evaluación de las contribuciones por categoría de ingresos en los países. El hallazgo importante aquí es que, si bien las desigualdades en las emisiones entre las regiones son altas y persistentes, tales disparidades existen no solo entre países ricos y pobres, sino dentro de ellos. Hay grandes emisores entre los ricos de los países de ingresos bajos y medianos, y emisores relativamente bajos entre los pobres de los países de ingresos altos.



Por ejemplo, el 10 por ciento más rico de la población de la región Mena (Oriente Medio y África del Norte) emite 33,6 toneladas de CO2 por persona por año, en comparación con menos de diez toneladas entre la mitad inferior de la distribución del ingreso en América del Norte. (El 50 por ciento inferior en África subsahariana emite una vigésima parte de la cantidad de América del Norte, o 0,5 toneladas per cápita por año).



A nivel mundial, el 10 por ciento más rico de la población es responsable de más de la mitad de todas las emisiones de CO2 . Este punto es especialmente importante porque, como señala el informe, las políticas ambientales como los impuestos al carbono golpean más duramente a los pobres, pero este grupo rara vez o nunca es compensado por tales medidas. El nuevo indicador permite una consideración mucho más rica de cómo deberían ser las políticas climáticas socialmente justas, tanto dentro como entre países.



Como era de esperar, el informe es contundente sobre las políticas redistributivas adecuadas, especialmente el potencial para aumentar los impuestos sobre la riqueza y las ganancias corporativas. También hay margen para examinar más de cerca la “predistribución”, o la gama de regímenes regulatorios y códigos legales que han permitido en primer lugar la concentración excesiva actual de riqueza e ingresos.



La causa principal de la desigualdad “predistributiva” es, en una palabra, la privatización de las finanzas, los bienes comunes naturales, los bienes comunes del conocimiento (a través de los derechos de propiedad intelectual) y los servicios y comodidades públicos. Uno podría agregar a la tendencia de los Estados, evidentemente obvia desde la crisis financiera mundial de 2008, de proteger el capital privado a gran escala, al tiempo que le permite causar estragos en los ciudadanos comunes.

La realidad capturada por el Informe sobre la desigualdad en el mundo refleja las elecciones humanas, lo que significa que se puede cambiar tomando otras decisiones. Es por eso que el informe es mucho más que un valioso compendio de datos y análisis útiles. Es una guía para la acción.

El 10 % con el 52 % de la riqueza

El informe dice que el 10 % de los más ricos del mundo en 2021 se quedaron con el 52 % del total de la riqueza, mientras el 50 % más pobre se tuvo que contentar con el 8,5 %. Además, nuevamente Latinoamérica es, junto con el norte de África y Oriente Medio, la región con más desigualdades del planeta. Los autores señalan que las desigualdades entre las poblaciones de los Estados más pobres y de los más ricos han disminuido en las dos últimas décadas, pero al mismo tiempo se han acrecentado en el interior de los países, que son de la misma magnitud que las que había durante el punto álgido del colonialismo a comienzos del s. XX.



JAYATI GHOSH*

© PROJECT SYNDICATE

NUEVA DHELI(*) Jayati Ghosh es secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates, es profesora de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.

