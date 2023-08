En el arranque de la temporada de resultados de las grandes empresas, para el segundo trimestre, los expertos analizan cómo la desaceleración de la economía nacional puede haber impactado en los ingresos. En el sector del petróleo, el precio del crudo y la tasa de cambio afectará a las compañías.

De acuerdo con los expertos de Bancolombia, luego de un período prolongado de alza de tasas, la economía colombiana, al igual que sus pares regionales, ha comenzado a mostrar signos de debilitamiento.



Por tanto prevén un crecimiento más modesto que puede plantear retos adicionales a las empresas a la hora de mantener la rentabilidad de las operaciones, mientras que las presiones de costos se han moderado en algunos frentes pero no de forma global y definitiva.



En el caso del sector energético y petrolero, con la caída del precio del petróleo, la tasa trimestral caída del dólar y el comienzo del camino de la reducción de la inflación serán factores que afectarán el crecimiento de los ingresos de las empresas.

González insiste en las consecuencias negativas de no seguir buscando y produciendo petróleo. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Los analistas señalan que en cuanto a los resultados del segundo trimestre se esperan algunos neutrales en las grandes compañías, incluso señalan que tres firmas, como Grupo Energía de Bogotá, Cementos Argos y PEI deberían reportar resultados positivos.



La mayoría de las empresas, siete de ellas tendrán resultados neutrales y se espera que cinco muestren un desempeño negativo.

En las cinco que tendría esos resultados están: Ecopetrol, Enka y Davivienda.

Los corredores de bolsa a menudo trabajan en firmas de corretaje donde hacen una profunda investigación del mercado para poderte recomendar las mejores inversiones Foto: iStock

A su turno, los expertos de Casa de Bolsa revelan en que otros sectores podrían darse buenos resultados en el segundo trimestres del año.



"A nivel no operacional, las altas tasa de interés deberían de seguir presionando la parte no operacional del estado de resultados y reflejarse, en algunos casos, a nivel de utilidad neta", dicen.



Por el lado Positivo destacan al sector cementero por la estrategia de aumento de precios compensando el comportamiento en los volúmenes de Cemento y Concreto, además de menores presiones por parte del costo de combustibles.



En el caso de la empresas mineras, se verían favorecido por el mayor precio promedio del oro en el mercado spot.



Entre las empresas que tendrían un desempeño igual está el sector bancari, ya que las utilidades se seguirían viendo presionadas por los altos gastos de provisiones.



Por su parte, en el sector inmobiliario los ingresos operacionales estarían favorecidos por las actualizaciones graduales en los cánones de arrendamiento, aunque a nivel no operacional los altos gastos financieros seguirán presionando el Flujo de Caja Distribuible (FCD).



Finalmente, por la parte de resultados negativos estarán las empresas del sector energético extractivo ya que los ingresos se verían afectados por el menor precio promedio de la referencia Brent y la dinámica de la tasa de cambio.

