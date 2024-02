Por año bisiesto, productividad de febrero sube hasta 0,7% en Colombia, según estudio

El 2024 es un año bisiesto y precisamente hoy, es 29 de febrero, un hecho que se presenta solamente cada cuatro años. Más allá de los temas de un año solar y los calendarios solares, en los años bisiestos la productividad del mes de febrero aumenta en Colombia.



Según un estudio de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la productividad del país aumenta hasta un 0,7 % en febrero, en año bisiesto.



El análisis señala que este año tiene 246 días hábiles, incluidos los sábados, que no son festivos. Este hecho representa que el 2024 tenga tres días hábiles más que el 2023, en el cual hubo 243. Además, los días laborales son 297 en total, dos días más que el año inmediatamente anterior.



El gerente de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, Camilo Pérez, explicó que "esto desde el punto de vista de actividad económica, claramente tiene un impacto en la medida en que, por ejemplo, una fábrica tiene, en este caso, dos días laborales más de actividad y puede producir durante dos días efectivamente más como tal”.



Pérez señaló además que el mayor número de días laborales del presente año compensa la situación económica del país: "Claramente esto es solo un factor de muchos otros, es decir, no solo por este factor es que Colombia vaya a crecer mucho más porque por el otro lado, tenemos una desaceleración económica ya en curso. Simplemente es que esto podría compensar en algo esa menor dinámica que tendríamos”, detalló.



Pérez añadió que si bien es cierto que el Dane publica las cifras desestacionalizadas, que ya recogen el efecto particular de la temporada, años bisiestos, festivos y el periodo de Semana Santa “sí generan un ruido en las estadísticas”.

Desempleo es del 12,7%

Este jueves se conoció la cifra de desempleo en Colombia. Según el Dane, la tasa de desocupación en enero del 2024 fue de 12,7. De esta manera, baja frente a un año atrás, cuando fue de 13,7 por ciento, y baja en comparación con diciembre del 2023, mes inmediatamente anterior.



En enero la tasa de desempleo desestacionalizada -que permite comparar por meses, al corregir efectos estacionales- fue de 10,4 por ciento, lo que significa que la desocupación baja en comparación con el mes inmediatamente anterior, cuando fue de 10,8 por ciento.



Frente a un año atrás, en población ocupada en enero se subió en 533.000 personas trabajando, a 22 millones de personas. Entre tanto, frente al mes inmediatamente anterior, las personas con trabajo aumentaron a 22,8 millones de personas, frente a 22,6 millones en diciembre. De esta forma se iguala el número de ocupados que había en noviembre.

El desempleo se redujo en enero pasado. Foto: El Tiempo / cortesía

Con el resultado de enero, aún faltarían 371.000 puestos de trabajo de los que se venían perdiendo desde agosto del año pasado, cuando había 23,2 millones de personas trabajando.

