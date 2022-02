Luego de que Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó en su más reciente informe a Colombia en el mapa de países riesgo alimentario junto a países como Honduras y Haití, con el respectivo reclamo del Gobierno, analistas explican los factores que se incluyen en el informe y qué pasó con este para el caso de Colombia.



Según Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), si bien el país ha tenido complejidades en materia de población vulnerable, como está demostrado, las cuales en su concepto el Gobierno ni nadie pretenden ocultar, al analizar la video conferencia se evidencia que hubo al menos errores de comunicación.



“Si la misma FAO saca ese informe desde Roma y sus dos representantes en Colombia dicen otra cosa, es claro que aquí se descacharon o no hubo coordinación”, explica el directivo al señalar que en el país comida no ha faltado, y no hay un problema de escasez de alimentos más allá de que haya temas coyunturales en algunas zonas por fenómenos de mercado.

Razones del informe

Y reitera que por el lado de la oferta no hay problemas que contribuyan a la inseguridad alimentaria, pero al mirar el informe en la parte específica de Colombia, la FAO está hablando de varias condiciones y a la que le dan más peso evidentemente es al acceso a la alimentación y allí generan unas premisas con base en unos estudios.



“Cuando uno lo lee en detalle, ellos están más cifrados por el tema de acceso y ahí viene el tema de la población migrante, las zonas de conflicto e inclusive se meten con el tema político y por eso es que se van más con el tema de acceso”, explicó el directivo de la SAC.



Por ejemplo, uno de los informes que utilizó la FAO es el del International Crisis Group, publicado en junio del 2021 y que fue posterior paro nacional y los bloqueos de vías, “y tal vez por eso es que involucran ese fenómeno de cara al proceso electoral.”



Para Bedoya, aunque los representantes de la FAO dieron las explicaciones y señalaron que el informe era injusto, esta misma claridad debería haber estado en el informe final.



“Ellos son los representantes en Colombia y en algún momento dicen que haber puesto todo el mapa de Colombia fue inclusive un error, porque sí hablan de poblaciones donde hay problemas derivados de violencia y desplazamiento y creo que menciona al suroccidente del país, refiriéndose a Cauca y Nariño y seguramente a Arauca y Norte de Santander”, precisó.



Por ello, a juicio de la SAC es la misma FAO la que debe decir cómo va a cambiar el informe, si es que lo va a cambiar y cuándo lo va a hacer.





Sin embargo, Bedoya pone de relieve que Colombia tiene millones de habitantes en condición de pobreza y pobreza extrema y a pesar de los programas de transferencia, monetaria y otros, todavía hay problemas de nutrición, un tema más estructural que viene de décadas y en el que hay que seguir trabajando.



“Entonces con fenómenos inflacionarios como los que se ven pues evidentemente

la preocupación es para diferentes grupos poblacionales, explicó el dirigente gremial”, quien dijo que deben analizar los datos del Dane de enero en materia de inflación, pero también revisar las cosechas de los cultivos de ciclo corto del primer trimestre para ver si hay una mayor oferta y eso reduce un poco esa tensión que hay entre oferta y demanda.

