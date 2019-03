Volatilidad externa les podría aguar fiesta a acciones colombianas

Si las estimaciones de algunos analistas se cumplen al pie de la letra, las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) podrían alcanzar este año una valorización de más del 30 por ciento.



Sin embargo, la caída de 2,2 por ciento este viernes en el índice Colcap demuestra que los principales riesgos que podrían interrumpir el buen momento vienen del entorno externo. En cambio, los principales factores que impulsan y podrían seguir llevando los precios de las acciones al alza están relacionados con el desempeño interno de la economía.

Los analistas le vienen apuntando a que el Colcap, principal indicador que mide el desempeño de las 20 acciones más líquidas de la plaza bursátil criolla, termine el año sobre las 1.720 unidades tras las 1.325,9 registradas el 30 de diciembre del 2018.

El Colcap ya ha recorrido buena parte de ese trecho en este primer trimestre del año. El jueves alcanzó un máximo de 1.631,3 unidades, a 89 de lo proyectado, lo que indicaba una valorización del 23 por ciento en lo que va del 2019, para retroceder el viernes a 1.597,19 puntos, lo cual significa una ganancia de 20,5 por ciento y deja a la BVC como una de la más rentables del mundo este año. Todo esto, luego de la caída de la bolsa el año pasado, que fue de 11,9 por ciento.



Este es, de lejos, el mejor primer trimestre de la bolsa de la última década (2009-2019), mientras que su valorización en dólares, la cual ronda el 29 por ciento, ocupa la primera casilla entre 94 indicadores que monitorea Bloomberg.



Aun cuando estas cifras pueden sonar suficientes para alimentar el optimismo tanto de los inversionistas como de los analistas colombianos, quienes esperan que ese buen desempeño se mantenga a lo largo del año, también son conscientes de que hay riesgos locales e internacionales que pueden empañar este momento de euforia accionario, esperado por cientos de inversionistas, tras los números rojos de años anteriores. Así quedó patente hace dos días, cuando el pesimismo sobre un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos golpeó las bolsas del mundo, y la de Colombia no escapó: sufrió el resbalón de más de 2 por ciento.

El mayor temor de los analistas es que se profundice, en el segundo semestre del año, una desaceleración económica global que golpee con fuerza el mercado del petróleo, lo que sin duda frenaría las expectativas de crecimiento para los próximos dos años.

“El principal riesgo está en que tengamos un nuevo brote de aversión al riesgo a nivel internacional que lleve a los inversionistas a liquidar sus posiciones más riesgosas (acciones, mercados emergentes, renta fija especulativa) y se refugien en activos menos volátiles”, dice Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de la comisionista Ultraserfinco.



En igual sentido se pronunció Sebastián Gallego, gerente de acciones en Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, quien considera que los riesgos en este momento para el comportamiento en general de los mercados lo generan algunas tensiones o volatilidades internacionales producto de las decisiones del banco central de Estados Unidos (Fed), y las tensiones comerciales de esta nación con China.



En su reunión del miércoles de la semana pasada, la Fed precisó que este año no moverá sus tasas y las mantendrá en el rango de 2,25 a 2,5 por ciento.



Entre tanto, el mundo se mantiene a la expectativa por la próxima reunión que sostendrán en Pekín los representantes de Estados Unidos y China (abril), para avanzar en las negociaciones que pongan fin a la tensión comercial entre las dos potencias.



En el plano local pueden surgir algunos nubarrones, no obstante que el buen momento por el que pasa la economía colombiana y los positivos resultados de sus empresas, luego de la desaceleración vista en el 2017, no hagan pensar mucho en factores adversos este año.



Sin embargo, para Gallego, de Credicorp, las sorpresas en lo local podrían venir más por el sector real si es que el desempleo sigue mostrando una tendencia desfavorable, lo cual les pegaría directo al consumo y otros renglones de la economía.

También hay quienes consideran que casos de gobierno corporativo (pleitos legales) en algunas empresas pueden jugar en contra de estas y sus resultados de final de año, aunque esto no sería un gran determinante.



“Creemos que deberíamos ver una pausa en el ritmo de apreciación del mercado accionario, no tanto por factores internos sino por el mercado internacional. Ya estamos viendo resultados corporativos menos favorables en las empresas a nivel global, y las proyecciones de los directivos son menos optimistas, lo que eventualmente se reflejará en una pausa en el 'rally' de las acciones e incluso en una depreciación”, advierte Mario Acosta, de Ultraserfinco.



Para Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, lo que se está dando en el mercado accionario nacional es el inicio de una tendencia que debería durar mucho tiempo, después de nueve años sin retornos en este activo.



No obstante, advierte que para la dinámica particular del 2019 creen que gran parte de los retornos de este año se darán en el primer semestre, siendo el segundo uno con alta volatilidad y correcciones por la desaceleración económica global.



Así las cosas, “la buena dinámica (de las acciones) se recuperaría en los años siguientes y se mantendría. Creo que el 2019 es el año que vuelve el apetito por acciones emergentes”, precisa.

¿Dónde están las ganancias?

Entre los analistas hay consenso en que el mercado accionario trae un rezago de precios que lo favorece, al igual que lo hacen el repunte en los precios del petróleo, la dinámica económica –mientras otras se desaceleran– y la baja inflación.



Ecopetrol y Bancolombia, con retornos por encima del 34 por ciento en lo que va del año, lideran la tabla de las ganadoras, aunque el buen desempeño ha sido generalizado en la bolsa este año, dice Sebastián Gallego, de Credicorp.



En ese mismo listado también se destacan Corficolombiana (60,37 por ciento), Grupo Aval (32,43 por ciento), Cemex Latam Holding (28,38 por ciento) y Conconcreto (22,28 por ciento).



Los analistas también ven el mayor apetito por los emergentes como una gran fortaleza, y, entre las economías latinoamericanas, Colombia destaca por su estabilidad política y la recuperación de la economía.



“El mercado internacional nos percibe como una economía petrolera, y nos ha beneficiado mucho el comportamiento del crudo. Los resultados corporativos de las empresas locales han sido buenos y reflejan la recuperación de la economía del país”, dice Mario Acosta, de Ultrabursátiles.



Opinión con la que coincide Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, quien considera que, dada la importancia el petróleo entre los sectores emisores del país, es natural que los mejores precios del petróleo incidan en la mejora de la renta variable.



“Como resultado de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, en febrero la producción de petróleo en ese país cayó 142.000 barriles diarios, y deberá seguir cayendo en los próximos meses. Esto, sumado a los recortes de Arabia Saudita, podría mantener el precio del crudo en niveles más altos de lo que se había previsto en un principio”, dice.



Por eso, un barril de petróleo Brent, hoy en niveles cercanos a los 69 dólares, seguirá trayendo buenas noticias tanto para la economía colombiana como para las empresas del país.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS