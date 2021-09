Un gigante en problemas/ Análisis de Ricardo Ávila

El video se hizo viral a comienzos de agosto. Grabado en la ciudad china de Kunming, muestra la demolición de una quincena de enormes torres de apartamentos sin acabar, que se hunden en una enorme nube de polvo tras la activación de 85.000 cargas explosivas.



Más de un analista habla de una especie de alegoría. Y es que el derrumbe de tantas estructuras coincide con la crisis que atraviesa Evergrande, la empresa de desarrollos inmobiliarios de mayor tamaño en el mundo y la que más deudas tiene: cerca de 300.000 millones de dólares en cuentas por pagar a contratistas y proveedores, al igual que a miles de inversionistas dentro y fuera de China.



La probabilidad de una quiebra que tendría réplicas en diversas latitudes fue suficiente para sacudir a los mercados internacionales la semana pasada. Desde Wall Street hasta Shanghái las acciones experimentaron su peor jornada en cuatro meses el lunes, pues así se adopten medidas de contención las pérdidas serán significativas.



Quienes se inclinan por el peor escenario advierten sobre la llegada de algo parecido a la quiebra de Lehman Brothers, el banco de inversión que colapsó en septiembre de 2008 y cuya desaparición dio inicio a la crisis financiera que desembocó en una recesión global. Si bien muchos expertos sostienen que eso es comparar peras y manzanas, el impacto podría ser considerable y prolongado.



Para Colombia, el principal riesgo es que la nación que ha sido el principal motor de la demanda mundial a lo largo de más de tres décadas comience a andar más lentamente. Tanto las cotizaciones de las materias primas como el movimiento de capitales se verían afectados por un problema de marca mayor que le causará traumatismos importantes a la segunda economía de mayor tamaño en el planeta.

En la mira

Logo de la empresa Evergrande Foto: AFP

Lo que está en juego va mucho más allá de la suerte del imperio creado por Xu Jiayin, un hombre de 62 años de edad, de origen campesino, quien en 2017 fue descrito como la persona más rica de China. Su fortuna claramente viene de la sociedad fundada en Cantón en 1996, cuando la evolución de la compañía recién creada coincidió con una profunda transformación del país comunista.



Esta consistió en una acelerada tasa de crecimiento impulsada por una veloz industrialización y el desarrollo de infraestructura a gran escala. La apertura de millones de puestos de trabajo en las ciudades condujo a la migración masiva del campo a los centros urbanos y a la creación de una clase media, cada vez más numerosa, que necesitaba alojamiento y lugares de esparcimiento.



Así surgieron, de la nada, verdaderas megalópolis, alimentadas por un ciclo que se repitió durante años. Este incluía la venta de terrenos públicos por parte de las municipalidades a constructores que ofrecían sus proyectos sin haber comenzado las obras y que se apalancaban con préstamos que servían para expandirse cada vez más.

Dado el tamaño del auge, el modelo funcionó y sirvió para modernizar en el curso de una generación la que era primordialmente una sociedad rural. Los encadenamientos en diversos frentes permitieron que el consumo de cemento, acero, materiales, muebles y bienes para equipar una vivienda llegara a máximos cada vez mayores, generando de paso más plazas de empleo.



Sin embargo, desde hace un tiempo comenzaron a escucharse advertencias en el sentido de que el esquema estaba llegando a su límite. Una vez la gente llegó a las ciudades y encontró donde vivir, continuar la expansión condujo a excesos de oferta.

Las dimensiones del desequilibrio son enormes. Los conocedores sostienen que, a lo largo y ancho de China, hay 3.000 millones de metros cuadrados desocupados en los cuales, teóricamente, podrían vivir unos 90 millones de personas.



Buena parte son propiedad de ciudadanos que depositaron sus ahorros en una segunda o tercera unidad, con la idea de tener activos tangibles que supuestamente guardarían o incrementarían su valor. Los reportes de verdaderas urbanizaciones fantasma, en las cuales no vive nadie, abundan.



Aunque los dirigentes en Pekín detectaron el problema hace rato, tomar correctivos no es sencillo. Para comenzar, el segmento tiene un peso que equivale al 29 por ciento del producto interno bruto chino y reducirlo drásticamente no es algo que puede hacerse de la noche a la mañana.



Con el fin de ponerles freno a los excesos, el gobierno central decidió trazar tres “líneas rojas” que ningún urbanizador podía franquear si quería tener acceso a recursos de crédito y que tenían que ver con la posición de caja, la solidez patrimonial o la relación entre deuda y activos. De vuelta a Evergrande, esta incumplía todas las condiciones establecidas, con lo cual la posibilidad de contar con financiamiento adecuado se cerró.

El resultado fue un problema de liquidez insoluble y un desplome de las acciones en la bolsa. La firma, que hace un año valía 41.000 millones de dólares, hoy está en una onceava parte de esa cifra. Con su reputación en entredicho, las ventas se han caído, lo cual agudiza los retos.

Para enfrentar la emergencia, los directivos han hecho daciones en pago y ofrecido numerosos activos. Esta semana lograron cumplir con un giro de intereses de bonos emitidos en yuanes, pero no de unos papeles en dólares, lo cual eleva las probabilidades de una cesación de pagos que se haría efectiva en el plazo de un mes.

Teniendo en cuenta que Evergrande está involucrada en 778 proyectos de gran tamaño en 223 ciudades chinas y que tiene pendiente la entrega de 1,6 millones de apartamentos a compradores que ya le pagaron, resulta dudoso que el Gobierno se abstenga de intervenir. Lo que aseguran los conocedores es que vendrá una desmembración del conglomerado y que la cuenta acabará siendo asumida entre varios actores: inversionistas, proveedores y el propio Estado.



La foto grande

Aparte del desenlace de esta historia, lo que está realmente en juego es un cambio de rumbo que bien podría describirse como trascendental. Para comenzar, el modelo de crecimiento chino se encuentra en plena evolución, pues ni el sector exportador ni la construcción van a tener el mismo peso que antes.



En contraste, la tecnología y las fuentes no convencionales de generación de energía apuntan a ser los nuevos jalonadores de la actividad económica. Lo anterior se combinaría con un consumo interno significativo que debería reflejar el mayor poder adquisitivo del ciudadano promedio.



No obstante, el problema es mucho más complejo que definir un punto de partida y uno de llegada. Cómo enfriar el renglón edificador sin crear grandes traumatismos es un reto mayúsculo que pasa por crear casos ejemplarizantes y castigar los abusos, evitando de paso los riesgos sistémicos por cuenta de una estampida.



Es indudable que los miles de empresas que se desempeñan en el ramo inmobiliario están tomando nota de la partitura que va a tocar la dirigencia comunista. Como siempre sucede en cualquier latitud cada vez que hay una emergencia de grandes proporciones, el desafío es minimizar los costos y enviar señales claras para que los demás se aconducten.



Todo apunta, por ejemplo, a que vienen castigos que pueden incluir sanciones penales si se comprueba que se captaron ahorros del público o de los empleados del grupo con falsas promesas o presiones indebidas. En último término se cuestionará la estrategia de un conjunto de compañías que se expandió mucho más allá de su objeto social original.



Así, Evergrande está metida –entre otros– en el negocio de agua embotellada o en la producción de vehículos eléctricos, de los cuales no ha vendido una sola unidad. Mención aparte merece el club de fútbol Guangzhou que lleva el nombre de la firma y que llegó a pagar 42 millones de euros a mediados de la década pasada por los derechos del colombiano Jackson Martínez.



Fuera de las anécdotas, en todo caso, lo que viene no es de poca monta. Un contagio a otras firmas de categoría parecida haría mucho más difícil el tamaño del problema y se traduciría en una mayor insatisfacción ciudadana que ya afloró en días recientes con protestas de inversionistas.



Evitar una reacción en cadena es una prioridad. Tanto, como conseguir que el crecimiento económico futuro dependa más del consumo que de la inversión. Los expertos aconsejan, en consecuencia, que la alta tasa de ahorro –una de las más elevadas del mundo– disminuya, sobre todo si las utilidades empresariales retenidas se traducen en salarios más altos para la población trabajadora.



Aun así, la locomotora china apunta a ralentizarse. El crecimiento promedio del producto interno bruto entre 2010 y 2019 fue del 7,7 por ciento anual, tras haberse mantenido por encima del 10 por ciento en las tres décadas anteriores. Ahora los técnicos hablan de un ritmo entre 4 y 5 por ciento, que sería muy satisfactorio para cualquier otro país, pero que en este caso implica escenarios muy diferentes.

Todo apunta a que vienen castigos que pueden incluir sanciones penales si se comprueba que se captaron ahorros del público o de los empleados del grupo con falsas promesas o presiones indebidas FACEBOOK

TWITTER

Está por verse, igualmente, si los vasos comunicantes que operan en la economía mundial conducen a que haya repercusiones a miles de kilómetros de distancia. Hace trece años la ruptura de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se convirtió en la crisis financiera más grande del planeta desde la época de la Gran Depresión del siglo pasado, con impactos que se extendieron a otros continentes durante más de un lustro.



Incluso si un escenario cataclísmico logra evitarse, hay que entender la trascendencia de lo que puede ocurrir. La mayoría de las naciones del mundo estarán obligadas a tomar nota de un futuro distinto al que muchos imaginaban con respecto a China. El efecto de otra realidad sobre el precio de las materias primas o el comercio internacional, en general, no será menor.



Por ahora el mensaje de fondo es que fuera de las dificultades que enfrenta Evergrande, las placas tectónicas de la economía mundial se están moviendo, lo cual creará oportunidades y riesgos. A lo anterior es indispensable agregarle la geopolítica, pues nada indica que las tensiones conocidas entre Washington y Pekín tiendan a disminuir.



En ese contexto variable, Colombia debería hacer el intento de prepararse mejor para lo que puede venir. Lamentablemente, en un país en el cual lo urgente no deja espacio para lo importante, la capacidad de prever y anticiparse a las nuevas tendencias es casi inexistente.



De regreso a la escena del mes pasado en Kunming, no basta entonces con quedarse con la espectacularidad de las detonaciones y la demolición de los edificios. Lo importante es entender el escenario que se conformará, una vez se disipe la nube de polvo y el dragón chino aparezca en el horizonte.



A la distancia, mientras bate sus alas, parecerá igual. Sin embargo, una mirada más atenta revelará que su rumbo no será necesariamente el mismo de antes, más allá de que siga volando alto.



RICARDO ÁVILA

Analista sénior

​Especial para EL TIEMPO

Twitter: @ravilapinto