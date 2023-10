Riesgos en crecimiento | Análisis de Ricardo Ávila

Cuando el pasado 20 de septiembre la tasa representativa del mercado cambiario se ubicó en 3.902 pesos colombianos por dólar, pocos imaginaron que a la vuelta de unos días la situación sería muy distinta. Pero así ha sucedido. Tras las negociaciones del viernes, el precio promedio del billete verde quedó en 4.386 pesos, un 12 por ciento superior al nivel registrado algo más de dos semanas atrás.



Para la gran mayoría de los analistas lo ocurrido está directamente relacionado con lo que pasa en el ámbito internacional. Por cuenta del combate contra la inflación en Estados Unidos y los anuncios del Banco de la Reserva Federal de hacer lo que esté a su alcance para ponerla en cintura, la divisa norteamericana se ha fortalecido frente a las demás.



Debido a ello, desde el euro hasta el real brasileño, pasando por el sol peruano o el peso chileno, han perdido terreno frente al dólar en un lapso similar. No obstante, una mirada más detallada revela que en esos casos el retroceso observado es mucho menor que el de la moneda colombiana.

En respuesta, vuelve a surgir la hipótesis de que la percepción de riesgo respecto al país tiende a subir, por cuenta de la mezcla de política, economía y realidad social. Aunque las opiniones al respecto son subjetivas, ciertos indicadores como el alza reciente en el rendimiento de los títulos de deuda o la prima que estos reconocen respecto a papeles similares de otras naciones latinoamericanas sugieren que entre los inversionistas hay más inquietudes que antes.



No es la primera vez que algo de ese estilo pasa, al menos desde cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República. Hace un año por esta misma época el nerviosismo estaba disparado, algo que en su momento le causó más de un desvelo al hoy exministro José Antonio Ocampo, según lo confesaría después.

En respuesta, vuelve a surgir la hipótesis de que la percepción de riesgo respecto al país tiende a subir,. Foto: istock

Sin embargo, con el paso de los meses las cosas empezaron a tranquilizarse, tanto por el mensaje de que las cuentas públicas seguirían en orden, como por la impresión de que las ambiciosas reformas propuestas por el Ejecutivo habían encontrado tropiezos serios en un Congreso que ya no era de bolsillo. A pesar de que los discursos salidos de la Casa de Nariño tuvieron un tono más combativo que conciliador, empezó a hacer carrera la tesis de que el primer mandatario "ladra más de lo que muerde".



Pero la postura de que en la práctica no ha sucedido mucho y la normalidad persiste, comienza a ser remplazada por una actitud más negativa. Por el lado de las empresas de los más diversos tamaños abundan las quejas respecto a ventas en descenso y mayores costos, mientras que los consumidores muestran una menor confianza. El deterioro en la calidad de la cartera del sistema financiero es otro campanazo de alerta.

Y a la hora de mirar al futuro, aparecen grandes nubarrones. ¿Cuáles temas son fuente de una ansiedad que crece? Los especialistas las agrupan en cuatro puntos:

1. Futuro de la economía



Aunque la desaceleración observada en lo que va de 2023 estaba prevista, todo apunta a que el próximo año las cosas no mejorarán mucho. De acuerdo con las proyecciones de la Cepal, la expansión del producto interno bruto sería de apenas 1,9 por ciento en 2024, una cifra muy inferior al promedio observado en lo que va de este siglo.



No hay elementos para asegurar que en el futuro cercano la demanda de los hogares vuelva a ser el poderoso motor de antes, ni tampoco la inversión privada. Tanto tasas de interés elevadas como expectativas que –de acuerdo con los sondeos– se ubican en terreno negativo, enrarecen el ambiente.



A lo anterior se suman los anuncios constantes de un Gobierno que busca cambiar numerosas reglas de juego, en lo que parece ser un ciclo interminable. Para no ir muy lejos, en los últimos días los dardos presidenciales apuntaron al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y al corazón del sistema de concesiones viales al mencionarse la posible "nacionalización" de la vía al Llano, que sería desarrollada como una obra pública.

Ideas como las señaladas elevan las preocupaciones respecto a la sostenibilidad de las cuentas del Gobierno central, cuyo saldo en rojo es significativo. Si bien los ingresos tributarios subieron de manera importante tras la reforma aprobada en noviembre pasado, el déficit fiscal se ubicará en el equivalente del 4,4 por ciento del producto interno este año, un dato que sobrepasa lo que aconseja la prudencia.



Y en este frente, las perspectivas no son buenas. De acuerdo con Fedesarrollo, para 2024 el agujero ascendería al 5,5 por ciento, lo cual haría obligatorio endeudarse más.



"Es particularmente preocupante la inclusión de los ingresos derivados de litigios fiscales de la Dian (que) no solo son inciertos, sino que revisten un carácter temporal y deben ser tratados como transacciones de naturaleza excepcional", sostiene la entidad.

La práctica de financiar gastos permanentes con base en recaudos puntuales de dudosa concreción va en contravía de lo que se considera responsable. Si el Congreso se queda de brazos cruzados y aprueba en los días que vienen un presupuesto nacional tasado en más de 500 billones de pesos, podrían venir nuevas presiones cambiarias, junto a un costo más elevado de las nuevas emisiones de papeles de deuda. El motivo no es otro que el riesgo que surge de una espiral de giros que echaría por la borda décadas de ortodoxia.

La práctica de financiar gastos permanentes con base en recaudos puntuales de dudosa concreción va en contravía de lo que se considera responsable. Foto: Foto: Cortesía de la ANI

2. La quiebra de la salud



Si todo sale como está previsto, la próxima semana se debería debatir la propuesta de reforma de la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Tras las deliberaciones de una comisión accidental que intentó darle un giro a la iniciativa, los cambios de fondo fueron pocos.



Mientras tanto, la probabilidad de que esta reciba votos suficientes para seguir adelante aumenta. Ya sea por convicción o porque la estrategia de "convencer" parlamentarios uno por uno a cambio de prebendas está dando frutos, quienes se oponen a la idea se muestran pesimistas.



No obstante, aun si el texto no sale en la presente legislatura, el sistema sigue haciendo agua y amenaza con naufragar. Basta recordar que por cada 100 pesos que reciben las EPS, sus gastos ascienden a unos 103, según los voceros del sector.

Dicha insuficiencia viene de una mezcla de factores como un plan de beneficios amplísimo, una mayor carga de enfermedad, el envejecimiento de la población, los rezagos del covid o los efectos por inflación y devaluación. Para colmo de males hay atrasos en los giros, comenzando por los relativos a presupuestos máximos, lo cual crea tensión adicional en todos los eslabones de la cadena.

Así las cosas, se han creado las condiciones para la "crisis explícita" de la que hablara Carolina Corcho. En el caso de los usuarios esta se expresa en demoras para citas y procedimientos, al igual que en entrega de medicamentos.



De ocurrir una implosión, la respuesta vendría de la Nueva EPS, cuyos accionistas incluyen a varias cajas de compensación. Al respecto es curioso, por decir lo menos, que la Superintendencia del ramo haya procedido a varias intervenciones que le permitirían una toma indirecta de la institución.

Sea como sea, lo dicho hace unos días por el secretario general del ministerio de Salud, Gonzalo Parra, muestra lo que piensa el Ejecutivo. "La reforma va, porque la ley la aprueba el Congreso o la hacemos por decreto".

Se han creado las condiciones para la "crisis explícita" Foto: Milton Diaz / El Tiempo

3. Sector privado



A mediados de septiembre el ministro de Comercio, Germán Umaña, recibió una carta suscrita por Swati Mandava, secretaria general de Brookfield, un fondo canadiense que administra 850.000 millones de dólares activos y tiene presencia en más de 30 países de los cinco continentes. El propósito de la misiva no era otro que el de expresar la preocupación por los cambios regulatorios que afectarían su principal inversión en el país: Isagén, adquirida en 2016.



Además de manifestar diferentes inquietudes, que incluyen la autonomía de la Creg –la comisión estatal de expertos que rige al sector– la comunicación recuerda que existen tratados internacionales, los cuales protegen los derechos de la firma norteamericana. La eventualidad de un litigio sube, justo cuando el fenómeno de El Niño toma fuerza y 36 comercializadoras de energía enfrentan la posibilidad de no pagar sus deudas, según un informe de XM.



Quienes saben del asunto aseguran que por estos días las principales oficinas de abogados han recibido una oleada de clientes que se sienten afectados debido a decisiones ya tomadas o que se ven potencialmente damnificados por anuncios de la administración actual. Sería una gran ironía que un país que buscó atraer visitantes con la campaña de "el riesgo es que te quieras quedar" se convierta en el lugar del que muchos se quieran ir a las malas.



Y el peligro va mucho más allá del sector eléctrico. En general todas las actividades extractivas están con la guardia arriba, comenzando con las de carbón y petróleo. Aquellos proyectos que aún no han comenzado se debaten en la indefinición debido a un nuevo decreto del Ministerio de Ambiente que en la práctica implicaría una moratoria.

Cambiando de frente, las reformas que hacen curso en el Congreso también son motivo de incertidumbre. En lo que atañe a la laboral, no solo aumentarían los costos de nómina, sino que la inflexibilidad sería mucho mayor, al hacer más oneroso y complejo un despido.



A su vez, la pensional acabaría con lo poco que queda del mercado de capitales, además de disparar el pasivo gubernamental en el largo plazo. Sin duda aquí también aparece el sesgo ideológico de un Presidente que ve la presencia del sector privado en diferentes actividades no como un "mal necesario", sino como un "mal no necesario".

4.El clima de seguridad



Los elementos descritos hacen todavía más difícil el camino para una nación que registra niveles de pobreza superiores al promedio latinoamericano, además de incontables carencias en múltiples frentes. A lo anterior se suma un panorama complejo en materia de seguridad, como lo reflejan diferentes sondeos.



Aparte de las percepciones, las cifras hablan por sí solas. Según un reporte del Ministerio de Defensa, entre enero y agosto de 2023, los homicidios disminuyeron en uno por ciento frente al mismo periodo del año previo. En igual lapso el número de secuestros creció 74 por ciento, el hurto a personas 18 por ciento y los casos de extorsión en 20 por ciento.



En paralelo, surgen las quejas sobre lo complejo que se ha vuelto operar en el territorio. Aparte de casos críticos como el del Cauca o de la piratería terrestre, están los 579 bloqueos de vías contabilizados hasta la semana pasada. Según Colfecar, el gremio de los transportadores de carga, las pérdidas por esas interrupciones ascienden a 2,8 billones de pesos, dos veces y media las dejadas por el paro nacional de 2021.



Mientras eso ocurre, persisten las dudas en torno a la política de la paz total la cual "parece cada vez más esquiva", en opinión de María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz. Más allá del empeño del Gobierno y de que los enfrentamientos con la Fuerza Pública han disminuido debido a que esta se ha replegado, tanto en zonas rurales como urbanas la lectura que hace la ciudadanía es más ácida.

Por cuenta de lo expuesto, suena apropiado sostener que los riesgos que acechan a Colombia muestran tendencia a crecer. En respuesta no faltará quien anote que no es la primera vez en la historia del país que las cosas se deterioran.



La diferencia en la presente ocasión es que ahora algunos de los peligros tienen como fuente un cambio en el modelo vigente, impulsado por el propio Presidente de la República. Audaz para sus partidarios y terco para sus opositores, Gustavo Petro no ha cedido un ápice en sus intenciones y, de hecho, parece decidido a duplicar su apuesta. El problema es que, si se equivoca, la cuenta acabará siendo asumida por todos los colombianos.



RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto