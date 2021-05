Análisis: 'Luz al final del túnel'

Cuando el Ministerio de Salud entregó el jueves pasado su reporte sobre nuevos casos de covid-19 en el territorio nacional la noticia generó pocas reacciones, a pesar de lo que mostraron las cifras. De acuerdo con el informe, por primera vez desde el inicio de la pandemia los contagios pasaron de 25.000 y las muertes se mantuvieron por encima del medio millar.

Adicionalmente, el número de unidades de cuidado intensivo ocupadas por enfermos con un diagnóstico confirmado o con sospecha de virus superó las 7.800, el punto más alto desde el comienzo de la emergencia sanitaria. En Bogotá la situación, que ya era crítica, no hizo más que empeorar, al bajar la proporción de camas libres a menos del tres por ciento.



Cualquier observador externo podría suponer que la crisis actual sería motivo de un intenso debate, pero no es así. Las encuestas muestran que para la gran mayoría de los colombianos el tema es menos importante.



Los datos provenientes del sondeo que periódicamente hace la firma Invamer hablan por sí solos. Mientras que en abril de 2020 un 17 por ciento de los interrogados en las cinco principales ciudades del país afirmó que el principal problema de Colombia era el coronavirus, entre el 18 y 22 de mayo pasados ese indicador había bajado al 4 por ciento.



Las razones son varias. De un lado, problemas como el desempleo y la situación general de la economía han ganado relevancia, junto con el deterioro del orden público. Del otro, la opinión varió de actitud hacia un peligro que se volvió parte de la cotidianidad.



El cambio de percepción no disimula la gravedad de lo sucedido. Con más de 83.000 fallecimientos registrados hasta ahora –que posiblemente superaron los 100.000 si se incluyen los decesos sospechosos, de acuerdo con el Dane–, todo apunta a que el mal volverá a ser la principal causa de muerte en el país, por segundo año consecutivo.



Y no hay duda de que el saldo final será más elevado. Algunos modelos apuntan a que para diciembre próximo la cantidad de letalidades se acercaría a las 130.000, un nivel que superaría con creces las expectativas que compartían los especialistas en enero.

Debido a ese balance, para más de uno suenan contradictorias las señales de reapertura total que tendrían lugar a partir de la segunda quincena de junio. Aunque cada circunstancia es distinta, no faltan quienes señalan que Argentina entró en un nuevo confinamiento ante el salto en nuevos casos.



No obstante, es evidente que aquí entran en juego otros factores como el impacto que han tenido las restricciones sobre la economía y el bienestar social. Si a lo anterior se le suma el golpe de los bloqueos del último mes sobre múltiples sectores productivos, la búsqueda de la reactivación es todavía más urgente.



¿De quién fue la culpa?

Más allá de esa perspectiva, vale la pena examinar la trayectoria de los contagios a lo largo de las pasadas semanas. Si bien la llegada de un tercer pico alrededor de la temporada de Semana Santa estaba pronosticada, este acabó siendo el más fuerte de todos. Además, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, la curva de infecciones no descendió como se esperaba.



Las explicaciones son varias. Para comenzar, y tal como ocurrió en buena parte del planeta, el virus tuvo mutaciones que lo hicieron más contagioso. La presencia de al menos cuatro cepas de alta transmisibilidad –como la brasileña, la británica o las locales– llevó a que la velocidad de expansión se duplicó, algo en lo cual influyó que muchas personas bajaron la guardia.



Tal como ha sido la norma desde el comienzo, ese comportamiento fue asincrónico. A mediados de marzo el salto tuvo lugar en Barranquilla, Santa Marta o Medellín, en donde ya comenzaron a bajar los niveles de alerta. Más recientemente, las emergencias ocurrieron en Santander, Boyacá, Nariño y el Distrito Capital, que volvió a ser el epicentro de la crisis.



Por qué los colombianos desestimaron el peligro es algo que causa múltiples debates. Claudia Vaca, de la Universidad Nacional, señala que “los mensajes de salud pública se desgastan”. Además subraya que “el inicio de los programas de vacunación produce cierta sensación equivocada de seguridad, como ocurrió en Chile”.



El efecto de las marchas también es motivo de controversia. Una mirada al comportamiento de la curva muestra que el número de casos positivos venía en descenso a finales de abril y volvió a tomar impulso en mayo.



Al respecto, la profesora Vaca dice que la relación “no se puede establecer con claridad”. Además, agrega que “en Estados Unidos las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd no dieron lugar a cambios relevantes”.



Sea como sea, los llamados de las autoridades a la prudencia parecen haber caído en oídos sordos. Las manifestaciones masivas son todavía la norma e incluyen no solo a jóvenes cuya percepción de riesgo puede ser menor, sino a diferentes grupos como los maestros que –al parecer– olvidaron, a la hora de marchar, las razones por las cuales se negaron a volver al aula de clases a enseñar.



El resultado llevó a la realidad actual. Para un funcionario que pidió no ser identificado, “estas mayores interacciones desordenaron la realidad epidemiológica del país y nos quitaron de las manos el control de la situación”.

Cambio de perspectiva

Semejante parte sería inquietante a todas luces, de no existir la certeza de que la vacunación comienza a dar resultados. Así lo confirma la caída en contagios y letalidad de los grupos de población que comenzaron a ser inoculados desde mediados de febrero.



El ejemplo más notorio es el del personal médico, que en su gran mayoría quedó inmunizado al cierre del primer trimestre. Aunque todavía hay casos, estos son una fracción de los contabilizados en 2020.



Por otra parte, salta a la vista la caída tanto en número como en proporción de fallecimientos de los segmentos más vulnerables, como es el caso de los mayores de 80 años, que llegaron a representar casi el 30 por ciento del total. Ahora ese indicador se ha reducido a la mitad con tendencia descendente.



Algo similar comienza a pasar con el renglón de 70 a 79 años de edad, a pesar de que hay un rezago en la pendiente. A la luz de ese comportamiento, y en la medida en que las dosis aplicadas sigan en aumento, vendrán más correcciones. No está de más recordar que la meta de llegar a diez millones de inyecciones en mayo seguramente se cumplirá y que durante junio el programa debería seguir avanzando a buen ritmo.



De ser así, la fotografía mostrará un panorama muy diferente. La tasa de letalidad entre las personas de más de 60 años contagiadas con covid-19 es de 12,6 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. En cambio, para quienes están por debajo de esa edad, la cifra cae a 0,67 por ciento.

Y no solo eso, los cálculos oficiales dicen que la suma de infecciones y vacunaciones hacen que lo que se conoce como el índice de prevalencia esté cerca al 90 por ciento en algunas ciudades como Leticia o Montería, con lo cual el virus empieza a dejar de circular por sustracción. Si bien nadie se quiere casar oficialmente con el concepto de inmunidad de rebaño, la expectativa es que, con tan baja probabilidad de enfermarse, para el segundo semestre la situación será muy distinta y la reactivación plena podrá avanzar sin sobresaltos.



No obstante, los hospitalizados de hoy permiten anticipar que en junio seguramente se llegará a una nueva marca de fallecimientos diarios. Pero ese incremento apunta a ser el último, antes de un descenso significativo.

Mirar en ambos sentidos

La perspectiva de un horizonte más despejado no debería impedir una revisión de las decisiones tomadas en su momento. Seguramente los académicos evaluarán si a Colombia se le fue la mano en el momento de imponer cuarentenas estrictas y toques de queda por doquier.



Para el profesor Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana, se cometieron errores. “Las restricciones a la movilidad, a la manufactura y la prestación de servicios, incluyendo los esenciales como la educación y el transporte público, se convirtieron en piedras en el engranaje de la economía, sin que hubieran servido para reducir el contagio de forma sostenida –si acaso solo episódicamente”, sostiene. Y añade: “frenar la economía sirvió, en cambio para, empobrecer y destruir –tal vez de forma permanente– capacidades productivas”.



Lo anterior no desconoce que las limitaciones ayudaron a que la capacidad del país, tanto en camas hospitalarias como en unidades de cuidado intensivo, pudieran crecer en forma significativa. Sin desconocer que la capacidad ha estado en el límite en varias ciudades, en Colombia no se vieron casos dramáticos de personas muriendo en la calle, como ha sucedido en Brasil, México o el norte de Italia.



Por otro lado, también es destacable que el sistema operó a la hora de proteger el bolsillo de los contagiados y de sus familias. “Ningún colombiano se ha endeudado por pagar una UCI”, enfatiza Carlos Dáguer, director del comité de aseguramiento en salud de la Andi. En Chile o Estados Unidos, por el contrario, incontables pacientes se encontraron con una cuenta millonaria por la atención recibida.



Un factor que también puede haber ayudado es la priorización en la vacunación, que ha sido más estricta que en otras partes. Gracias a ello, hay quienes creen que aunque habría sido ideal contar con más dosis desde un comienzo, las caídas en la mortalidad serán muy perceptibles en las semanas que vienen.

Como consecuencia, el coronavirus descendería varios puestos más en la lista de problemas nacionales. Dicha percepción será realidad más pronto que tarde si la mayoría de los ciudadanos actúan de manera responsable, evitando las aglomeraciones y respetando las normas del autocuidado y del distanciamiento.



Ello sin desmedro del avance de la vacunación que podría cubrir a buena parte de la población objetivo antes de que termine 2021, sobre todo si se mantiene el ritmo de las 250.000 inyecciones diarias que se vio la semana pasada. Aunque asegurar los suministros continuará siendo un desafío, la liberación de cupos en el hemisferio norte lleva a pensar que las cosas seguirán mejorando.



En un escenario ideal, dentro de un tiempo relativamente corto estarán dadas las condiciones para que incluso se vea el repunte de la demanda que se observa en Estados Unidos y en Europa. Tras meses de restricciones el apetito por viajar y consumir está de vuelta, apoyado por aquellos hogares cuyos integrantes no tuvieron problemas de empleo y vieron subir su ingreso disponible.



Lamentablemente, la nube más oscura en el horizonte de la recuperación colombiana dejó de ser la pandemia. Si bloqueos, enfrentamientos y violencia continúan de manera indefinida, dejando como saldo cientos de miles de empleos destruidos e incontables negocios cerrados, la primavera demorará en llegar, así la peor emergencia en salud en la historia del país se encamine a volverse un mal recuerdo.

RICARDO ÁVILA PINTO

Analista Sénior

Especial para EL TIEMPO