Fue la propia Mariana Mazzucato la encargada de confirmar que había aterrizado en Bogotá. En la noche del miércoles la profesora nacida en Italia y residente en Londres publicó en Twitter una foto de una Club Colombia y un vaso de cerveza medio lleno, que no dejaba dudas sobre en qué parte del mundo se encontraba.

Las que siguieron después fueron 48 horas muy intensas de reuniones en el ministerio de Hacienda, la Casa de Nariño y la Alcaldía, además de un foro organizado por Asobancaria y una visita por varios puntos del Distrito Capital. El cierre, al término de un viernes lluvioso, acabó siendo el concierto de Carlos Vives cuyo éxito “La tierra del olvido”, le dio una pincelada adicional a un viaje corto e intenso.



Pocas veces en la historia reciente del país alguien venido de la academia había recibido un trato de celebridad, equiparable al otorgado a los que pertenecen a la farándula. Lograr una entrada para ver a la autora de “El valor de las cosas” se convirtió en una prioridad para profesionales de distintas disciplinas.



Pero más allá de la persecución de las cámaras y de una multitud de selfis con funcionarios y particulares de diversa índole que aparecieron en las redes sociales, la importancia de la visita de alguien cuyo pensamiento es tomado muy en serio por el gobierno actual radicó en lo que dijo. Entre múltiples afirmaciones, está la de que se debe repensar el capitalismo no con base en ideologías, sino en su propósito, y que conseguir un buen crecimiento económico resulta indispensable para mejorar el bienestar de los más pobres.



Tampoco pasó por alto el planteamiento de desarrollar asociaciones entre los sectores público y privado, cuyo objetivo sea resolver los principales problemas de la sociedad. La invitación a la cooperación cayó como anillo al dedo en una semana en que la tensión entre Gustavo Petro y los empresarios llegó a su punto máximo desde el pasado 7 de agosto.



De hecho, la presencia de Mazzucato sirvió para bajar la temperatura, al congregar bajo un mismo techo a personas que piensan de manera muy distinta pero que identificaron puntos de encuentro. Un banquero que estuvo en un par de jornadas con Presidente a bordo sostuvo que “comienzo a ver la luz al final del túnel”.

Un verdadero sacudón

Ahora falta que la misma sensación se transmita a los mercados, cuya turbulencia acabó siendo la nota predominante en los últimos días. El caso más representativo fue el de la tasa de cambio que el viernes se acercó al nivel simbólico de los 5.000 pesos por dólar, tras alcanzar un nuevo máximo histórico.



Si bien es cierto que el billete estadounidense se ha venido fortaleciendo frente a la mayoría de las monedas que hay en el mundo —incluyendo al yen, la libra esterlina o el euro— también lo es que el peso colombiano ha perdido mucho más terreno que sus pares latinoamericanos. Cuando se toma como punto de partida el pasado 17 de junio, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el retroceso desde entonces a la fecha supera el 25 por ciento.



Y las señales inquietantes se extienden a la deuda pública. Las negociaciones de bonos de tesorería en el mercado secundario mostraron un salto en los rendimientos demandados que llegaron a estar por encima del 15 por ciento anual, dos puntos porcentuales y medio por encima de lo registrado hace un mes y muy lejos del 6,5 por ciento de comienzos de 2021.



Aquí también es verdad que los intereses muestran una clara tendencia al alza en los cinco continentes. La política del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha aumentado el costo del dinero para ponerle freno a la inflación, tiene mucha responsabilidad en lo sucedido.



Sin embargo, los títulos colombianos han salido más golpeados que la mayoría. Los indicadores pertinentes muestran un salto en la percepción de riesgo, que pone de presente el nerviosismo de los inversionistas en torno a la marcha de un país que tradicionalmente ha sido visto como un lugar seguro para los capitales nacionales o extranjeros.



Todo ello trae trastornos significativos en múltiples frentes. Un dólar alto encarece las importaciones, lo cual se traduce en mayores precios de bienes que van desde alimentos hasta maquinaria o electrodomésticos. El servicio de la deuda también se vuelve más oneroso y contratar nuevas obligaciones es un desafío mayúsculo.



Claramente, el peligro de entrar en un círculo vicioso es mucho más grande. Tal como lo señaló un reporte del banco J.P. Morgan, el deterioro en semanas recientes ha sucedido “en respuesta a una confianza doméstica en descenso, una débil posición de las cuentas externas y fiscales y un ambiente global hostil. En otras palabras: una tormenta perfecta”.

Efecto dominó

Así se le quiera atribuir la responsabilidad a un tercero, el temporal no es imaginario, ni consecuencia de fuerzas especulativas de corto plazo, ni tendrá corta duración. Por eso es que se necesita que la administración Petro entienda lo que está en juego, comenzando por su propio margen de maniobra.



Un conocido aforismo sostiene que pocos factores importan tanto en la economía como la política. En respuesta hay quienes contestan que la relación opera en ambos sentidos, pues en la política la economía también importa, mucho.



Quien lo dude no tiene más que darle una mirada a la más reciente encuesta de Invamer, que desde 1994 viene tomándole el pulso a la opinión en Colombia. En respuesta a la pregunta sobre cuál es el principal problema del país en estos momentos, 41 por ciento de los interrogados respondió que la mezcla de desempleo y economía.



Dicho guarismo, aparte de ser el más alto de los últimos 12 años, supera con creces el de otros temas como la corrupción o el orden público. Tras un breve respiro, atribuible a las esperanzas que despertó el cambio de gobierno, el pesimismo volvió a crecer, afectando de paso la imagen de Gustavo Petro.



El descenso en los números del mandatario es considerable. Cuando se combina la pérdida de opinión favorable con el aumento de la desfavorable, la descolgada asciende a 30 puntos porcentuales, con lo cual parecen tener fundamento los titulares que afirman que se acabó la luna de miel.



Si bien las comparaciones son odiosas, el deterioro es similar al que experimentó Iván Duque en 2018, tras sus primeros dos meses con la banda tricolor. Ante una fotografía evidentemente más oscura, no resulta descabellado afirmar que las luces de alerta se encendieron en la Casa de Nariño, que, a finales de la semana que termina, trató de hacer aquello que se conoce como “control de daños”.



Que así sea resulta casi contradictorio para una nación que en 2022 posiblemente sea la de mayor crecimiento en el mundo, al menos en el grupo que componen las 60 economías más relevantes del planeta. Aparte de una expansión cercana al 8 por ciento, el desempleo muestra señales de descenso, mientras las utilidades empresariales crecen en general con fuerza.



Nada de eso vale ahora. Indudablemente la gente está muy preocupada por el presente, pues de los 20 temas de importancia nacional que mide Invamer, 19 desmejoraron en la medición de octubre frente a la de agosto.



Como si eso no fuera suficiente, el público toma partido en favor de posiciones que van en contravía de algunos de los postulados del Pacto Histórico o de lo que dicen sus alfiles en el Congreso. En concreto, 67 por ciento de los colombianos están de acuerdo con fomentar la llegada de multinacionales y 64 por ciento aprueba la firma de tratados de libre comercio con muchos países. Además, 56 por ciento no comparte la idea de suspender la exploración de petróleo y gas.



Para completar, de las 21 instituciones evaluadas la que cuenta con la mayor favorabilidad es la de los empresarios, con el 60 por ciento. Hay afinidad con propuestas gubernamentales como el restablecimiento de relaciones con Venezuela, pero en general se aprecia que el público comienza a tomar distancia de cómo evolucionan las cosas.



Parte del problema recae en que tres de los alcaldes con peores notas son de izquierda: Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali. Por el contrario, a los gobernantes en ejercicio que mejor les va, están en otro bando: Jaime Pumarejo en Barranquilla, al igual que los gobernadores de Atlántico y Antioquia, Elsa Noguera y Aníbal Gaviria.



Según el analista Leonardo García “Gustavo Petro debe entender que la retórica de cambio necesita orden y coherencia y que la opinión califica la gestión presidencial a partir de hechos o de mensajes claros y contundentes”. Ante la ausencia de estos “se ha despilfarrado un capital de opinión clave en un Ejecutivo que pretende hacer grandes transformaciones”, agrega.

Enmendar la plana

Sin duda el Ministerio de Hacienda ha tratado de enviar un parte de tranquilidad, en el sentido de que hay voluntad de actuar de manera responsable. El jueves pasado José Antonio Ocampo reeditó la frase dicha en una entrevista de agosto: “no voy a hacer, ni voy a permitir locuras”.



Por ello el funcionario aseguró que no solo el Gobierno mantiene firme su compromiso con la regla fiscal, sino que jamás se le ha pasado por la cabeza la idea de un control de cambios ni de capitales o la de limitar la independencia del Banco de la República. Y en lo que atañe a los hidrocarburos volvió a decir que la actividad seguirá, pues es una prioridad mantener las exportaciones en sus niveles actuales.



Varios trinos enviados por el propio Petro confirmaron dichos planteamientos, mientras que la ministra de Minas dio marcha atrás frente a lo que había asegurado unos días antes. Para el viernes era claro que la línea de la ortodoxia había triunfado, algo que empezó a vislumbrarse al cabo de un tormentoso consejo de ministros a comienzos de la semana.



Quizás por ello el dólar acabó cerrando la jornada por debajo de su punto máximo, mientras que el rendimiento de los títulos de deuda disminuyó. Puede ser que los avances de la reforma tributaria, que al parecer recaudará menos que lo dicho inicialmente, pero por cuenta de mayores consensos, haya influido en esos comportamientos.



Aun así, falta una actitud mucho más asertiva. En Twitter el profesor Marc Hofstetter sostuvo que “hemos perdido la credibilidad de los mercados financieros internacionales y eso lo pagamos con mayores tasas de interés y una tasa de cambio débil”. Agregó que “ya no bastan las declaraciones del ministro Ocampo desmintiendo cada noche las imprudencias económicas de sus colegas”.



Debido a ello, el académico de la Universidad de los Andes subraya que “en este punto solo un compromiso sin ambigüedades del próximo presidente puede detener la debacle”. Trazar la línea e insistir en que el manejo responsable es la consigna serviría de paso para acabar con la cacofonía que tanto daño le ha hecho a su administración.



Es probable que promover la disciplina le resulte difícil a Gustavo Petro, tan dado a los excesos verbales como el de la semana pasada cuando acusó a Estados Unidos de quebrar al resto del mundo. Pero si no lo hace, las consecuencias las pagará su gobierno cuya favorabilidad seguirá en picada y al cual le quedará aun más difícil cumplir con las promesas de campaña.



Por eso vale la pena recordar las palabras de Mariana Mazzucato en Bogotá, cuando dijo que “si no creamos riqueza, no habrá qué redistribuir”. Ojalá la hayan escuchado bien en la Casa de Nariño.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO