Gustavo Salazar confía en que su sueño de tener casa propia ahora sí se convierta en realidad. Cuenta que en diciembre pasado el apartamento por el que tanto esperó estaba listo, pero al no obtener el subsidio estatal al que se había postulado vio cómo la ilusión se le iba de las manos. “Me puse muy mal”, dice.



Ahora, el anhelo está de vuelta. La firma constructora en la que había apartado un cupo inicialmente le ofreció espacio en un nuevo proyecto que debería quedar listo en unos meses. Por esta razón aspira a conseguir el apoyo gubernamental. “Supe que ahora hay recursos y creo que califico para convertirme en propietario”, sostiene.

La esperanza de este bogotano de 41 años es compartida por los diferentes actores de un sector que pasa por una época difícil. Hace unos días, un reporte de La Galería Inmobiliaria —una firma especializada que le sigue la pista a la actividad— señaló que en el primer semestre de 2023 las viviendas nuevas vendidas en el país cayeron 61 por ciento en comparación con igual periodo del año pasado.



En números absolutos, la descolgada impresiona más: de 121.036 unidades hace 12 meses a 46.897 unidades ahora. Y si el foco se pone tan solo en el segmento de interés social —aquellas viviendas cuyo valor no excede los 150 salarios mínimos mensuales en las capitales más grandes—, el descenso es del 69 por ciento, es decir, menos de la tercera parte que las 85.646 unidades contabilizadas en la primera mitad de 2022.



Tales datos parecen contraevidentes cuando se comparan con lo que se ve en numerosas zonas urbanas, donde persiste una gran actividad constructora tanto de casas como de edificios de apartamentos. Pero lo que ahora está en proceso de acabarse corresponde a lo que se negoció uno o dos años atrás.

"Ese interés inicial —respaldado con dinero— determina la evolución de los emprendimientos y su posterior ejecución". Foto: iStock

Entonces ¿dónde está la destorcida? La respuesta es que las estadísticas citadas hacen referencia a quienes apartan una unidad en un proyecto que apenas está en planos, no a la escrituración del bien terminado.



Ese interés inicial —respaldado con dinero— determina la evolución de los emprendimientos y su posterior ejecución. Cuando, una vez hechos los filtros de rigor y recibidas las cuotas iniciales, se llega a una proporción determinada de compradores, es posible afirmar que se ha llegado al punto de equilibrio.



Alcanzar el hito le permite al constructor obtener la financiación que requiere para volver realidad lo que hasta ese momento muestra una serie de maquetas. Pero sobre todo es una forma de minimizar el riesgo para los diferentes actores, al aunar esfuerzos de unos y otros.

¿Cambio de modelo?

En la práctica, tal es el esquema que viene operando en Colombia tras los estragos que dejó la crisis de finales del siglo pasado. Arrancar el trayecto inmobiliario con casi la totalidad de los puestos ocupados evita dolores de cabeza futuros. Incluso si el vehículo cancela el viaje al no colocar la cantidad de pasajes requeridos, la gente recupera su plata, usualmente colocada en una fiducia.



Lo importante, claro, es asegurar un número elevado de clientes potenciales donde el margen de ganancia es relativamente menor, como en la vivienda popular. Eso es lo que acabó sucediendo a mediados de la década pasada, una vez que se crearon una serie de ayudas oficiales con el fin de darle una mano a la economía.



Como es bien sabido, la actividad edificadora incorpora una buena cantidad de encadenamientos. Aparte de solucionar el problema de la falta de techo y ser fundamental para la estabilidad social, la construcción genera empleo e impulsa múltiples ramas de la industria, desde el cemento hasta los acabados.

Vivienda de interés social. Foto: EL TIEMPO

Por ese motivo, en el momento en que el país entró en una senda de crecimiento bajo, la respuesta de las autoridades se enfocó en apoyar aquel sector en el cual cada peso del presupuesto nacional gastado tuviera un alto multiplicador. El objetivo —en términos simples— era desmontar parcialmente los dos obstáculos más grandes que encuentra cualquier ciudadano que desee hacerse con un techo: conseguir lo de la cuota inicial y lograr pagar la mensualidad del crédito hipotecario.



Sin necesidad de entrar en una descripción detallada de lo que se hizo, basta señalar que esos propósitos están asegurados por el programa Mi Casa Ya, dirigido a personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales. Este no solo pone buena parte del primer pago —que debe ser de al menos el 30 por ciento del valor de la vivienda—, sino que rebaja en forma sustancial los intereses, con lo cual se abaratan las cuotas.



Tanto la confluencia de una cantidad importante de subsidios, junto a circunstancias como la baja inflación que se tradujo en costos financieros menores, fondos de los hogares que pudieron ahorrar en el confinamiento y una economía en pleno auge hicieron que los meses finales de la pandemia hasta el inicio del año pasado fueran extraordinarios para las ventas de vivienda en Colombia. Dentro de un total que llegó a superar las 250.000 unidades anuales, la categoría VIS alcanzó a tener una porción cercana al 70 por ciento de la torta.



Pero así como los astros se alinearon en un momento dado, también acabarían desordenándose. El aumento en la inflación y los coletazos de la guerra en Ucrania hicieron que los materiales de construcción subieran mucho, algo en lo cual también ayudó la devaluación del peso frente al dólar en la segunda parte de 2022.



Dicha circunstancia no solo estrechó los márgenes de los constructores, sino eventualmente empezó a reflejarse en el precio de las unidades terminadas. Como si eso no fuera suficiente, la carestía afectó el poder adquisitivo de las familias, con lo cual la capacidad de gasto de muchos se estrechó.



A ese primer choque de insumos e ingreso disponible le siguió la política de alzas en la tasa de interés impulsada por el Banco de la República, con el fin de contener las alzas en la canasta familiar. Un costo de financiación más alto reduce el espacio para asumir deudas y también golpea a los edificadores.



Un tercer elemento acabó siendo la incertidumbre sobre el programa Mi Casa Ya. Tras la llegada de Gustavo Petro al poder se anunció una modificación a los criterios con el fin de que el motivo de asignación no fuera el orden de llegada para quien cumpliera las condiciones mínimas fijadas, sino la ubicación en el Sisbén.



De lo que se trataba era de focalizar los dineros públicos en los más necesitados y evitar que los apoyos beneficiaran a quien no los merecía. El problema es que las nuevas reglas de juego tardaron en ser entendidas. A lo anterior se añadió que el plan de subsidios estaba desfinanciado y todavía quedaba por cubrir un remanente del año pasado.



Otros factores acabaron haciendo presencia en la ecuación, incluyendo la pérdida de confianza de los consumidores y la propia desaceleración de la economía. La combinación de esos elementos se expresa en que el apetito por una vivienda haya disminuido de manera significativa, como lo viene de confirmar un estudio de tres investigadores del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República.



En resumen, los problemas que enfrenta la vivienda en Colombia tienen que ver tanto con la oferta como con la demanda de nuevas unidades. No hay un único culpable de la situación, sino una confluencia de eventos y fallas de política que tienen a la actividad atrapada en un círculo vicioso.

Reacción urgente

A menos que haya un cambio de tendencia rápida, mayores inconvenientes parecen estar a la vuelta de la esquina. Niveles más bajos de ventas como los actuales implican que menos proyectos alcanzarán el punto de equilibrio, con lo cual las iniciaciones de obras se reducirán y el efecto dominó empezará a verse sobre el empleo y la industria.



Que las cosas no pintan bien es algo que se observa desde ya. Las categorías de cemento y concreto muestran retrocesos en lo que va del año, mientras que el número de ocupados en construcción se redujo en 82.000 personas en mayo, según el Dane. Por su parte, las licencias para edificación de vivienda en abril llegaron a 1,2 millones de metros cuadrados, 40 por ciento menos que en el mismo mes de 2022.



De igual manera, aumentan los rumores sobre firmas edificadoras de tamaño pequeño y mediano en problemas. Si bien la calidad de la cartera en el segmento de constructores de vivienda no muestra todavía un deterioro significativo, las alarmas están encendidas. Hasta el momento, los bancos han sido flexibles y realizado prórrogas, pero se mantienen inquietos ante lo que puede venir.



Uno de los puntos que causa ansiedad es el nuevo esquema de subsidios que involucra a la vivienda de interés social. Si antes la llegada del apoyo gubernamental era algo considerado un proceso administrativo con poco misterio, ahora el asunto es más complejo, entre otras porque exige obras que estén casi concluidas.



Como señala un banquero, “se acabó una fuente de pago cierta, que hacía que mucha gente pudiera calificar para un préstamo hipotecario”. Esa es la razón por la cual se le ha propuesto al Gobierno un mecanismo alterno que permita identificar a los beneficiarios desde un comienzo.



Consultada al respecto, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, señala que el panorama para los compradores de vivienda popular es positivo. El motivo no es solo que este año hay recursos para 75.000 subsidios, incluyendo cubrir los 23.000 que vienen de 2022, sino que el Plan de Desarrollo garantiza 50.000 anuales hasta 2026.



Por su parte, un importante constructor sostiene que “ya tocamos fondo”. Según su visión, en la medida en que la inflación empiece a bajar más rápido, el Banco de la República debería reducir el costo de sus fondos y eso hará que el financiamiento de una vivienda se vuelva más asequible. Eventualmente el ciclo volverá a ser alcista y se podrán olvidar los sinsabores de ahora.



No obstante, aunque el viento algún día soplará a favor, de lo que se trata es de hacer lo que sea necesario para que eso ocurra más temprano que tarde. En tal sentido resulta definitivo “construir confianza entre sector público y privado”, según afirma el presidente de Camacol, Guillermo Herrera. Esta claramente se ha deteriorado por el apretón económico y por resquemores de uno y otro lado.



De lo contrario, todos saldrán perdiendo. Por el lado del Gobierno será imposible cumplir la meta fijada de iniciar la construcción de un millón de viviendas en el presente cuatrienio, algo que demanda que múltiples instrumentos operen de manera armónica, con un poco más de pragmatismo y un poco menos de ideología.



A su vez, el sector privado enfrenta el riesgo de pérdidas considerables que podrían derivar en la ruptura de los eslabones más débiles de la cadena: las empresas de menor tamaño relativo que operan en las regiones. Sería una gran contradicción para la presente administración que la actividad acabe más concentrada en unos cuantos edificadores y el nivel de competencia disminuya.



Pero, sobre todo, los grandes damnificados serían los hogares colombianos. Las cifras muestran que el déficit habitacional es muy alto y que este tenderá a aumentar más rápido si no existen las condiciones para que haya una buena oferta de casas y apartamentos, junto a una demanda vigorosa de muchos compradores potenciales.



Solo así se podrá hacer que el bache de estos últimos meses sea de corta duración. Ello demanda lo que exige una obra destinada a durar mucho tiempo: buenos cimientos y múltiples manos que hagan el oficio de manera coordinada, para que sueños como el de Gustavo Salazar y su casa propia acaben volviéndose realidad para la mayoría.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @ravilapinto