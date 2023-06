Sin fundamento diferente a la especulación y con alta probabilidad de que estaba leyendo algún documento oriundo de sus asesores, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sugirió que en Colombia no se deberían volver a matricular vehículos con motores de combustión a partir del año 2040.



Esto es, cinco después de que esa restricción, si se hace efectiva, rija en Europa, donde ya la están desescalando cuando estaba prevista para 2035.

Empecemos por decir que el plazo europeo y cualquiera que se ponga en otros sitios del mundo es un marco teórico, porque todo el desarrollo físico, económico y político de la infraestructura eléctrica está en plena fase de planeación y tímido arranque.



Aunque todos los sectores involucrados galopan por tener el espectro completo, desde la generación de la electricidad hasta la disposición de las baterías viejas, pasando por toda la funcionalidad de las redes y de los vehículos eléctricos, es un escenario que no se puede amarrar a una fecha porque así como es probable que en muchas partes se llegue antes del 2035, en otras puede tardar mucho más tiempo.

Así está el tráfico en Bogotá por los numerosos frentes de obra. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: Acolgén

En esa visión, suena prudente que el ministro Bonilla haya tomado para su apreciación un margen de cinco años adicionales en sus predicciones, lo cual de entrada indica que su planteamiento es más diplomático con la famosa transición que el gobierno propone a buena hora, pero con inciertas e inviables rutas , que algo verdaderamente cumplible con ese rigor.



La realidad y necesidad del nuevo mundo que se viene para la movilidad no puede ser excluyente sino por el contrario, abierta a todas las alternativas que sirvan para reducir las huellas de carbono y demás emisiones que es necesario disminuir, pero no se podrán acabar.



No se puede pensar en que los motores de combustión van a ser reliquias de un día para otro cuando en 2035 habrá ¡2000 millones! (datos de Green Car Congres) de carros andando -y que lo seguirán haciendo- con gasolina o ACPM- por múltiples razones técnicas, especialmente en el transporte pesado.

Hay que incluir en la futurología los avances con las aplicaciones del hidrógeno en sus diversas formas, los progresos con la gasolina sintética que ya existe y los cambios enormes que se vienen en las baterías automotrices, que van a pasar en el curso de unos pocos años al estado sólido. Esto quiere decir que los voluminosos paquetes de las baterías de cualquier automóvil se podrán reducir en volumen, por ende, peso, y generarán mucha mayor autonomía con menos tiempos de recarga ya que se cambia el sistema de refrigeración con líquidos que actualmente tienen. Además son mucho más seguras.



Les voy a complicar la vida con estas definiciones. Las baterías actuales de los carros emplean como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción química reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. En estado sólido usan un electrolito de cristal o “nanohilos de oro envueltos en manganeso inmersos a su vez en un gel”. Suficiente confusión para la gente del común y mucha otra más elevada en estos temas, que ilustra el complejo laboratorio en el cual hoy navegan estos elementos



Aterrizando todas las versiones que circulan desde las escépticas hasta las furibundas fundamentalistas en el tema, hay que decir que en esto no caben fechas ni se pueden poner plazos draconianos. Los avances en todos estos campos y otros, a los cuales se tienen que sumar las acciones de fondo que deben tomar los gobiernos para proveer la electricidad que pasaría a una demanda monstruosa, van andando hacia que la toda la movilidad mundial será cero emisiones algún día.

Pero es algún día y no el primero de enero de 2040 o de 2035, o de 2036, o de 2030. Habrá un cambio gradual y racional sobre una plataforma sostenible que será diferente en cada país y llegará en su debido momento cuando sea viable.



Ya la Unión Europea tiene en “stand by” el sepelio de los carros térmicos en 2035 porque se ha probado que no es realizable con esa drasticidad y que las normas en este asunto las toman los técnicos y no los políticos.



Eso deja una reflexión no solo en lo técnico sino también en el área de las responsabilidades porque un actor es la industria del automóvil y sus accesorios que ya ha cumplido de manera masiva en todas las marcas y se vienen multitud de modelos eléctricos más en el plazo de un par de años en el mundo y en el país.

José Clopatofsky, director de Motor. Foto:

Pero ¿qué está haciendo el gobierno diferente a armar titulares en fotos y medios con propuestas como la que le oímos al ministro? Porque su responsabilidad para que eso suceda es crear las fuentes de energía para ese consumo hipotético del 2040 que, dicen los matemáticos de la electricidad, las represas y generadoras actuales no tienen capacidad de proveer.



¿En qué va el desarrollo de las estaciones de recarga? ¿En qué están las normas para la disposición de puntos de conexión para los autos en las residencias que se construyen? ¿En qué estás reglas del juego cuando dejan circular rumores sobre el desmonte de las facilidades de impuestos para estos carros?



Es hora de que, a la par con las buenas intenciones, rueden las correctas políticas para alcanzar esas metas. Porque con el anzuelo de no tener pico y placa no se va a lograr la transformación energética de la movilidad.



En estas ambiciosas propuestas, el colgado y demorado es el Gobierno, porque el carro eléctrico ya está en las vitrinas.



JOSÉ CLOPATOFSKY

DIRECTOR DE MOTOR