Analdex alerta por el 'muy bajo' número de empresas que están exportando desde Colombia

La caída de las exportaciones colombianas en 2023 también tuvo como consecuencia que solo se diera un crecimiento de 3,8 por ciento en el número de compañías que llegan a los mercados internacionales.



El número de empresas exportadoras pasó de 8.890 en el 2022 a 9.228 durante el año pasado; es decir, solo 338 compañías adicionales, según cifras reportadas por la Dian.



"Esperamos que el plan de internacionalización del Mincomercio logre que más empresas exporten al finalizar 2024, dado que el número de compañías es muy bajo comparado al total de firmas que hay en el país. Hoy en día no es atractivo para las empresas llegar al exterior, aun cuando les ayuda a diversificar el riesgo de sus inversiones", aseguró Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.



Datos de la Dian indican que, por cada exportador en el país hay tres importadores, dado que 27.249 empresas trajeron productos a Colombia en 2023, versus las 9.228 compañías que llevaron sus bienes al exterior.

Igualmente, los subsectores que más jalonaron la caída total de las exportaciones en 2023 fueron carbón, petróleo y sus derivados, café verde, plástico en formas primarias, ferroníquel, aceite de palma y banano.



Entre tanto, los subsectores que más aportaron de manera positiva fueron metales preciosos (en su mayoría oro), energía eléctrica (principalmente a Ecuador por su crisis energética), acabados para la construcción y minerales metálicos.



El presidente de Analdex indicó que "solamente 400 empresas hacen el 89 por ciento del total de las exportaciones. Es por esto que cuando se habla de diversificación de las ventas externas, se debe abordar desde tres aspectos: empresas, productos y destinos".



Por otro lado, al separar las ventas externas no minero energéticas, se evidencia que su participación aumentó en 2023, al pasar de 37,9 por ciento en el 2022 a 40,1 por ciento en el 2023.



De igual forma, del top 5 de los países más compradores de bienes no minero energéticos de Colombia, cuatro tuvieron caídas en sus adquisiciones: Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Perú.



"El 85,7 por ciento de las exportaciones no minero energéticas del país fueron a destinos con los cuales tenemos un acuerdo comercial vigente. Sin embargo, debemos aprovechar aún más estos acuerdos y tener la posibilidad de venderles más productos con valor agregado", puntualizó Díaz.



Además, insistió en la necesidad de desregular la normativa aduanera y facilitar que las empresas aborden los mercados externos, contrario a lo que se quiere hacer que es complejizar los trámites aduaneros, al exponer a las empresas a sanciones y más trámites.



Así mismo, cinco de los puntos a profundizar en las exportaciones de 2024 son los que están relacionados con tecnología, innovación, sostenibilidad, e-commerce transfronterizo y exportaciones de servicios.