El presidente de Odinsa, Mauricio Ossa, aseguró que la ampliación del Aeropuerto El Dorado en Bogotá tendrá una inversión de aproximadamente 7 billones de pesos y las respectivas obras comenzarían en el 2024.



'El Dorado Max', como se conoce este proyecto, está planteado para desarrollarse de manera escalonada. "Hay un análisis de cuellos de botella de todo el sistema aeroportuario y las primeras inversiones van organizadas de manera que comiencen a liberar la capacidad en donde más haya restricciones", dijo.



Frente al detalle de cómo se llevarán a cabo las obras, el presidente de Odinsa manifestó que se empezará por las plataformas, luego se duplicará el puente aéreo y después se ampliarán los espigones y puentes de abordaje. "Es una secuencia y seguramente habrá estrés en un inicio, pero en la medida en que se hagan las obras, se le dará oxígeno al aeropuerto", aseguró Mauricio Ossa.



La ampliación de El Dorado permitirá que esta terminal aérea pase de recibir unos 37 millones de pasajeros actuales a aproximadamente 60 millones una vez entre en operación.



Afectación del dólar y tasas de interés

El presidente de Odinsa también manifestó que la volatilidad que han registrado los mercados en los últimos días ha tenido un impacto bastante serio para la financiación de proyectos, "hasta el punto que las tasas de interés estresan muchísimo el modelo financiero".



Sin embargo, aseguró que no hay una afectación concreta en la compañía, pero "sí hay impacto importante y lo entendemos coyuntural y no estructural".



"No creemos que sea una situación permanente, creemos que es más coyuntural. Estamos viendo con muy buenos ojos que la inflación en Estados Unidos está disminuyendo y eso va a tener una implicación positiva en la inflación de Colombia", agregó Mauricio Ossa.