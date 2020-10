Sin saber impacto de la pandemia, no hay planes de reforma tributaria

Aunque es claro que el país deberá emprender una reforma fiscal, con el correspondiente componente tributario, no solo para revisar el gasto sino para eliminar algunos de los beneficios que existen en impuestos como el IVA, la presentación del proyecto aún no tiene fecha definida.



Así lo indicó a EL TIEMPO el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien señaló que si bien habrá que dar la discusión desde el próximo año, cuando se instale la próxima legislatura del Congreso, “todavía no hay fecha para esa reforma porque toca medir los efectos de la pandemia”.

Y aunque en los últimos meses el funcionario ha reiterado no solo en EL TIEMPO sino en diversos foros que es necesario avanzar en que las personas con los mayores ingresos sí paguen IVA por productos en los que hoy no tributan este impuesto pero sí consumen de forma importante, una ampliación en este sentido hoy todavía tampoco tiene puntos concretos.“Lo del IVA no es una realidad. Es solo una de las miles de sugerencias que se han presentado hoy no hay nada”, reiteró el funcionario.



Por lo pronto, luego de que se instaló la Comisión de Expertos Tributarios, que está mirando precisamente con lupa la pertinencia de los beneficios tributarios existentes y sus efectos en la generación de empleo y en el crecimiento de la economía, se espera que hacia febrero este equipo de técnicos entregue los primeros insumos, que serán la base de la propuesta que construirá el Ministerio de Hacienda, con apoyo de la Dian.



Pero en lo que no habrá cambios es en los avances que se hicieron en la pasada Ley de Financiamiento para reducir gradualmente el impuesto de renta en las empresas de todos los tamaños para facilitar que creen empleo y aporten al crecimiento de la economía, según ha reiterado el viceministro Londoño.

Lo que se está revisando

En agosto pasado, cuando se instaló dicha Comisión, el director de la Dian, José Andrés Romero, explicó que explicó que el 81,1 por ciento de los beneficios tributarios (unos 74,9 billones de pesos) tienen que ver con exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales en materia de impuesto al valor agregado (IVA).



Y, de este total, 61,2 billones se da por exclusiones, es decir que no están sujetas al impuesto y, por tanto, tampoco permiten impuestos descontables. Otros 10,2 billones de pesos corresponden al régimen de exenciones, o sea que están sujetos al IVA pero con tarifa cero, y $ 3,5 billones provienen de las tarifas diferenciales de IVA, a las que tiene acceso cualquier consumidor, sin importar su ingreso.



Precisamente, uno de los avances de este año que ha hecho el Gobierno en este aspecto es la devolución del IVA a las personas de menores recursos, herramienta que podría hacer parte de los mecanismos para asegurar que quienes tienen menores ingresos tengan beneficios tributarios, mientras lo que devengan más ingresos sí paguen la tarifa plena.

