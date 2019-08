Amazon compraría 10 % de un nuevo retail en su 'guerra' con Walmart

Amazon.com Inc. está en la última fase de las negociaciones para adquirir hasta el 10 % de Future Retail Ltd. de la India, dijeron personas familiarizadas con las negociaciones, un paso de la compañía estadounidense para reforzar su presencia física en uno de los mercados minoristas de más rápido crecimiento del mundo.

Future, el segundo minorista de India por volumen de ventas, quiere una valoración de

Amazon de aproximadamente 20.000 millones de rupias (US$281 millones) por la participación, según las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que las negociaciones son privadas.



Es probable que la venta se canalice a través de una compañía holding, dijeron, y le dará a Amazon la opción de comprar mas acciones del fundador y presidente de Future Retail, Kishore Biyani.



El acuerdo con la compañía con sede en Mumbai, que opera la conocida cadena de supermercados "Big Bazaar", dará a Amazon más exposición al negocio después de la compra de Whole Foods Market Inc. por US$13.700 millones en 2017, con la cual se aseguro un punto de entrada en el segmento minorista de alimentos de Estados Unidos.

El plan de inversión en Future Retail ofrece algunos paralelos, permitiendo a

Amazon aprovechar la creciente demanda de la India de productos para el hogar y productos frescos y vegetales entregados a domicilio. Las conversaciones no han finalizado, y el acuerdo aun podría fracasar o retrasarse. Representantes de la empresa matriz Future Group y Amazon en India dijeron que no comentan sobre rumores de mercado.



El posible acuerdo pone de relieve las ambiciones del gigante estadounidense de internet de dominar el último mercado considerable aun no conquistado por grandes redes de hipermercados y supermercados, tras perder terreno en China.



También dará a la empresa controlada por Jeff Bezos, una ventaja sobre su rival Walmart Inc. y el plan para una empresa de comercio electrónico de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, que tiene previsto combinar los formatos minoristas físicos y por internet en la India.



Walmart, que gastó US$16.000 millones el año pasado en la adquisición del minorista electrónico Flipkart Online Services Pvt. Ltd., tiene una unidad local a la que se le permite vender productos en supermercados mas pequeños, pero no directamente a los consumidores.



Amazon ha estado adquiriendo pequeñas participaciones en otras cadenas de tiendas físicas en la India, como Shoppers Stop Ltd. y la cadena de supermercados de Aditya Birla Group en los últimos años.



La compañía ha inyectado directamente US$5.500 millones en sus propias operaciones en un intento por hacerse con una cuota mayor del mercado minorista moderno de la India que, según el consultor Technopak Advisors, se duplicará a US$ 188.000 millones para 2023, frente a los US$79.000 millones del año pasado.

BLOOMBERG